Rolnicy domagają się zmiany organizacji handlu w Polsce, oraz zmiany w prowadzeniu polityki międzynarodowej tak, aby uwzględniała interes polskich gospodarstw rodzinnych - informuje RMF.FM.

W poniedziałek pojawili się m.in. na trasie krajowej numer 11 w rejonie Środy Wielkopolskiej. Organizatorzy podkreślali, że akcja ma przypominać kondukt żałobny polskiego rolnictwa.

W rozmowie z RMF FM rolnicy z Wielkopolski tłumaczą, że coraz więcej z nich ogłasza upadłość, zamyka, czy sprzedaje gospodarstwa. Tylko w jednej gminie w okolicach Środy Wielkopolskiej od początku roku zamknięto już dwa gospodarstwa.

Jak sami mówią, nie widzą już możliwości rozmów z ministrem rolnictwa. Chcą, by ich postulatów osobiście wysłuchał prezydent Andrzej Duda.

W poniedziałek blokady tras pojawiły się też na drodze krajowej numer 8 na Podlasiu przy skrzyżowaniu z trasą wojewódzką 671 na wysokości Korycina, a także w okolicy Piotrkowa Trybunalskiego, Leżajska, Kraśnika oraz Lublina.

Rolnicy podkreślają, że to nowe powstanie chłopskie. Jeszcze dziś mogą też blokować tory kolejowe. Nie zdradzają jednak szczegółów.

Jedną z form protestu jest powolny przejazd kolumny ciągników i samochodów. Rano w poniedziałek ruszył m.in. z okolic Piotrkowa Trybunalskiego.

Rolnicy protestują także na drodze krajowej numer 8 na wysokości Korycina na Podlasiu, oraz na fragmencie drogi krajowej 91 12 na wysokości Srocka w województwie łódzkim. Tam maszyny będą jeździć przez kilkadziesiąt minut na odcinku około czternastu kilometrów - zapowiedzieli rolnicy w rozmowie z RMF FM.

Rolnicy blokują również drogę ekspresową S19 na wysokości Radzynia Podlaskiego na Lubelszczyźnie.

- Będziemy protestować do odwołania. To może potrwać kilka godzin, a może dzień albo dwa, czekamy na efekty - zapowiadają.

Kilkudziesięciu rolników w poniedziałek protestuje również na trasie krajowej numer 50 na Mazowszu w miejscowości Ruszki w powiecie sochaczewskim. Delegacja protestujących zapowiada za to w poniedziałek konferencję przed Pałacem Prezydenckim.

Rolnicy zapowiadają, że dzisiejszy protest to dopiero wstęp do tego, co na drogach wydarzy się 6 lutego. Wtedy przedstawiciele Unii Warzywno-Ziemniaczanej chcą m.in. przyjechać do Warszawy. Prawdopodobnie pojawią się wtedy nie tylko na drogach krajowych, ale też na autostradach.