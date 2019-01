Artykuł 172 prawa telekomunikacyjnego zakazuje używania "telekomunikacyjnych urządzeń końcowych" (w praktyce chodzi o telefon) do celów marketingu bezpośredniego. Chyba że abonent lub użytkownik końcowy wyraził na to uprzednio zgodę. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozumie to tak: nie wolno dzwonnic i robić ludziom wody z mózgu. Nie można też dzwonić z prośba o wyrażenie zgody na kontakt w takim właśnie celu.

Sędziowie rozumieją ten przepis inaczej. I chociaż zgadzają się, że niedopuszczalne jest wydzwanianie do ludzi po to, aby sprzedać im cudowną matę zdrowotną lub komplet garnków, to nie widza nic złego w wykonaniu połączenia z prośba o zgodę na ponowny kontakt w celach sprzedażowych. Stwierdził tak choćby Sąd Okręgowy Warszawa- Praga w Warszawiemw prawomocnym wyroku z 4 stycznia 2019 r. W uzasadnieniu wskazał, że przepis nie zabrania kontaktu z konsumentem w ogóle, zakazuje jedynie kontaktu związanego z marketingiem bezpośrednim. Nie można wiec rozszerzać zakazu. Ten bowiem musi być zgodny z konstytucyjna zasada proporcjonalności i interpretowany w sposób ścisły.

Prawnicy wyrok sadu chwalą. Inna interpretacja prowadziłaby do faktycznego wydania zakazu prowadzenia działalności telemarketingowej, który mógłby być wyrażony przez ustawodawcę wprost, gdyby taka była jego rzeczywista intencja - wskazuje adwokat Dominik Jędrzejów, autor bloga Nieuczciwe Praktyki- Rynkowe.pl. Tym bardziej ze obecnie pozyskiwanie zgód na przetwarzanie danych w celach marketingowych odbywa się głównie za pośrednictwem telefonu i komputera.

Radca prawny Michał Strzelecki, autor bloga Prawo-Reklamy.pl, zauważa z kolei, że aby pytanie o zgodę nie stało w sprzeczności z art. 172 ustawy, powinno być możliwie najbardziej lakoniczne. Jeżeli konsultant zadzwoni z pytaniem, czy może przedstawić ofertę najcieplejszego na rynku koca firm B, produkowanego z wełny peruwiańskich lam, który jest dostępny tylko do poniedziałku w promocyjnej cenie 300 zł, nie będziemy mieli do czynienia z "czystą" zgodą – twierdzi. Takie działanie byłoby już nielegalne.