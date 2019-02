Jak przekazano w komunikacie Biura, wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty i przyznali się do winy. Z informacji CBA wynika, że podkarpacki przedsiębiorca został zatrzymany na gorącym uczynku złożenia obietnicy udzielenia korzyści majątkowej, w jego biurze w Jaśle. Z ustaleń CBA wynika też, że biznesmen próbował namówić pracownika Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. do zawarcia niekorzystnego kontraktu na dostawę składników niezbędnych do produkcji nawozów dla chemicznego potentata.

"Zatrzymany przedsiębiorca został przewieziony do Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, gdzie usłyszał zarzut tzw. korupcji menadżerskiej" - przekazało CBA. Z ustaleń Biura wynika, że proceder trwał od kilku lat i spowodował straty w wysokości co najmniej 10 mln zł.