Do zdarzenia doszło na jednym z osiedli Kluczborka, gdzie zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej policjanci w cywilu wieczorem wypatrywali dilerów oferujących nielegalne używki.

W pewnym momencie do funkcjonariuszy podszedł 33-letni mężczyzna, który myśląc, że ma do czynienia z handlarzami, chciał od nich kupić porcję marihuany. Policjanci zaprosili nieświadomego swej sytuacji mężczyznę do nieoznakowanego radiowozu, gdzie zamiast narkotyków, pokazali mu legitymacje służbowe.

Podczas zatrzymania, przy niedoszłym kupcu, znaleziono woreczek z podejrzanym proszkiem. Po sprawdzeniu narkotestem okazało się, że jest to amfetamina. Zatrzymanemu przedstawiono zarzut posiadania narkotyków, za co grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.