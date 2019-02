Zmiana czasu na letni w 2019 roku - kiedy zmieniamy czas?

W 2019 roku zmienimy czas na letni w ostatnią niedzielę marca, czyli 31 marca - z godziny 2 na 3, co oznacza, że będziemy spali krócej.

Większość telefonów komórkowych zmieni godzinę automatycznie. Nie trzeba o tym pamiętać. Samodzielnie z kolei będziemy musieli zmienić godziny w zegarkach tradycyjnych i elektronicznych (np. w piekarnikach).

Zmiana czasu na letni w 2019 – ostatni raz przestawimy zegarki?

Prace Komisji Europejskiej nad likwidacją zmiany czasu trwają od 2018 roku. Jak pokazały pierwsze ankiety konsultacyjne dla członków UE (wypełniane w sierpniu zeszłego roku), "większość Europejczyków była za pozostaniem przy jednym czasie". Dokładnie, czasie letnim.

Wskazówki zegara przestawiamy dwa razy do roku. Zmiana czasu z letniego na zimowy oznacza koniecznością cofnięcia wskazówek o godzinę (można spać dłużej). Czas ten obowiązuje od końca października do końca marca. Z kolei zmiana czasu z zimowego na letni – o godzinę do przodu.