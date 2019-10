Zmiana czasu na zimowy w 2019 roku - kiedy zmieniamy czas?

W 2019 roku zmienimy czas na zimowy w ostatnią niedzielę października, czyli 27 października - z godziny 3 na 2, co oznacza, że będziemy spali dłużej.

Większość telefonów komórkowych zmieni godzinę automatycznie. Nie trzeba o tym pamiętać. Samodzielnie z kolei będziemy musieli zmienić godziny w zegarkach tradycyjnych i elektronicznych (np. w piekarnikach).

Zmiana czasu na zimowy w 2019 – ostatni raz przestawimy zegarki?

Prace Komisji Europejskiej nad likwidacją zmiany czasu trwają od 2018 roku. Jak pokazały konsultacje społeczne, "większość Europejczyków była za pozostaniem przy jednym czasie" (80 proc.). Dokładnie, letnim.

"Ostatnia zmiana czasu ma nastąpić w marcu 2021 roku dla państw, które zdecydują się pozostać przy czasie letnim lub w październiku 2021 roku dla państw, które chcą zatrzymać czas zimowy".

Wskazówki zegara przestawiamy dwa razy do roku. Zmiana czasu z letniego na zimowy oznacza cofnięcie wskazówek o godzinę (można spać dłużej). Czas ten obowiązuje od końca października do końca marca. Z kolei zmiana czasu z zimowego na letni oznacza przesunięcie wskazówek o godzinę do przodu (śpi się krócej).