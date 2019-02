Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński wziął udział w spotkaniu z komendantami służb, podczas którego podsumowano zabezpieczenie konferencji bliskowschodniej. Brudziński na briefingu prasowym podziękował komendantom służb podległych MSWiA. Przeprosił również mieszkańców stolicy i turystów, którzy w czasie konferencji bliskowschodniej ucierpieli z powodu utrudnień, m.in. stojąc w korkach.

Za to przepraszam, ale zawsze na pierwszym miejscu jest bezpieczeństwo i to, że ten szczyt i ta konferencja była bezpieczna, to tutaj w sposób oczywisty należą się słowa podziękowań na ręce obecnych tutaj dowódców służb mundurowych podległych MSWiA - powiedział Brudziński.

Dodał, że po raz kolejny możemy stwierdzić, że - jedną z najlepszych, jeżeli nie najlepszą - wizytówką naszego państwa, naszego kraju są nasze służby, służby, które na co dzień zapewniają nam bezpieczeństwo - ocenił. Podkreślił, że po raz kolejny pokazaliśmy światu, pokazaliśmy Europie, pokazaliśmy również naszym rodakom, że na kim jak na kim, ale na funkcjonariuszach podległych obecnym tu generałom można polegać i można na nich liczyć.

Brudziński zaznaczył również, że konferencja bliskowschodnia, w której - jak przypomniał - uczestniczyło 60 oficjalnych delegacji, była konferencją, w której po raz pierwszy od 28 lat, przy jednym stole zasiedli tak liczni przedstawiciele państw arabskich z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych i Izraela.