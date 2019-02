"Już w grudniu 2018 roku prezydent Paweł Adamowicz uznał, że nie ma miejsca dla pomnika ks. Henryka Jankowskiego w przestrzeni miejskiej. Stajemy po stronie ofiar, współczujemy ich rodzinom. Pamiętajmy jednak, że musimy działać zgodnie z literą prawa i ogólnie przyjętymi normami współżycia społecznego. Nie może być zatem zgody na akty wandalizmu, które noszą znamiona przemocy symbolicznej" - brzmi oświadczenie Aleksandry Dulkiewicz, które zostało odczytane na konferencji władz Gdańska zwołanej po przewróceniu pomnika ks. Henryka Jankowskiego.

"Przewrócenie monumentu jest aktem samosądu naruszającego polski porządek prawny. Pomnik stoi na gruncie miejskim, ale jest własnością prywatną" - oceniła p.o. prezydenta miasta.

Rzeczniczka władz Gdańska, Magdalena Skorupka-Kaczmarek, mówiła podczas konferencji również o tym, że władze Gdańska już w grudniu podjęły działania zmierzające do tego, by usunąć pomnik księdza Jankowskiego. - Przypomnę państwu, 10 grudnia Paweł Adamowicz mówił: "Nie ma miejsca w przestrzeni publicznej na pomnik ks. Jankowskiego. Tylko niech się to odbywa z kulturą i uszanowaniem procedur" - powiedziała. Dodała, że Adamowicz zaapelował do społecznego komitetu budowy pomnika, który go wzniósł, o jak najszybsze zdemontowanie monumentu.

Teraz miasto rozważa również zmianę nazwy skweru, na którym stał pomnik. Wraca też temat odebrania duchownemu tytułu honorowego obywatela Gdańska.

Podczas konferencji podkreślono, że osoby, które przewróciły pomnik, nie zasłaniały twarzy i nie zniszczyły monumentu.

Położyli na nim dziecięcą bieliznę

Pomnik został przewrócony nocy przez grupę mężczyzn. Relację wideo z tego wydarzenia opublikował w sieci dziennikarz Tomasz Sekielski. Mężczyźni zostali zatrzymani przez policję.

Na nagraniu widać jak trzech mężczyzn powala pomnik. Akcja, jak podaje dziennikarz Tomasz Sekielski, miała mieć miejsce przed 3. w nocy. Mężczyźni założyli na szyję figury pętlę, podważyli cokół, a gdy go przewrócili położyli na nim dziecięcą bieliznę. Jak udało ustalić się reporterowi RMF FM tuż po zdarzeniu mężczyźni zostali zatrzymani.

Tak wyglądało przewrócenie pomnika prałata Jankowskiego. Wszystko wydarzyło się w nocy tuż przed 3 #Gdańsk #protest #filmsekielskiego pic.twitter.com/Posy8nvPYf — Tomasz Sekielski (@sekielski) 21 lutego 2019

W grudniu w "Dużym Formacie", magazynie "Gazety Wyborczej", opublikowano reportaż "Sekret Świętej Brygidy. Dlaczego Kościół przez lata pozwalał księdzu Jankowskiemu wykorzystywać dzieci?", w którym kapelan "Solidarności", wieloletni proboszcz parafii św. Brygidy w Gdańsku Henryk Jankowski został oskarżany m.in. o seksualną przemoc wobec nieletnich.

Przewrócenie pomnika ks. Henryka Jankowskiego: w nocy policja zatrzymała w tej sprawie 3 osoby. @RMF24pl — Kuba Kaługa (@ka_uga) 21 lutego 2019

Jankowski zmarł w 2010 r. Był blisko związany z "Solidarnością" i opozycją antykomunistyczną w PRL. Pomnik kapelana "Solidarności" został odsłonięty 31 sierpnia 2012 r. w rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. Odlany z brązu monument stanął na skwerze ks. Jankowskiego przy ul. Stolarskiej w Gdańsku, niedaleko parafii św. Brygidy.

Data obalenia pomnika nie wydaje się być przypadkową. W Watykanie ruszył w czwartek, planowany od miesięcy, szczyt na temat walki z pedofilią w Kościele.

"Kto znieważa pomnik..."

- Trzem mężczyznom, którzy przewrócili w nocy pomnik ks. Henryka Jankowskiego w Gdańsku może grozić grzywna lub ograniczenie wolności - poinformowała w czwartek rzecznik prasowa Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku Karina Kamińska.

- Zostało zatrzymanych trzech mężczyzn, w wieku 39-41 lat, którzy są mieszkańcami Warszawy. Na miejscu wylegitymowano jeszcze trzy inne osoby, które nagrywały prawdopodobnie całe zdarzenie. Te osoby mają się stawić w komisariacie w charakterze świadków. Funkcjonariusz zabezpieczyli też sprzęt, na którym dokonano rejestracji zdarzenia - powiedziała Kamińska.

Dodała, że trzech zatrzymanych mężczyzn czeka na przesłuchanie.

Wyjaśniła, że wstępna kwalifikacja karna czynu, którego dokonali mężczyźni to art. 261 Kodeksu karnego, który mówi o tym, że "kto znieważa pomnik lub inne miejsce publiczne urządzone w celu upamiętnienia zdarzenia historycznego lub uczczenia osoby, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności".

"Będzie problem z pisaniem historii na nowo"

- Jestem bardziej zwolennikiem demontowania pomników w sposób jawny, bo to działa na świadomość społeczną, że pewne postaci się zdejmuje z pomników - podkreślił pełnomocnik premiera ds. Centrum Analiz Strategicznych Waldemar Paruch. - Są mechanizmy i procedury demontowania pomników.

W czwartek w rozmowie w TVN24 Paruch zapytany, czy widok upadającego pomnika ks. Jankowskiego bardzo go poruszył, odpowiedział, że "zdecydowanie tak". Dopytywany był, czy to negatywne odczucia. - Złożone odczucia. Po pierwsze ksiądz Jankowski był symbolem oporu wobec komunistów - to były czasy mojej młodości i był zawsze tą postacią, która wiązała jednoznacznie z pozytywną stroną mocy. Po drugie mi jest obcy wszelki radykalizm zachowań - to jest jakiś efekt jakiegoś radykalizmu zachowań. Bardziej czekałbym na to, jak Kościół sobie z tym problemem poradzi i oczywiście organy państwowe - ocenił.

Na uwagę, że doniesienia medialne dotyczące m.in. oskarżeń Jankowskiego o przemoc seksualną wobec nieletnich zmieniają obraz, Paruch przyznał, że zdecydowanie zmieniają. - Jeżeli to się wszystko potwierdzi, Kościół to w ten sposób orzeknie i wyjaśni, to będzie problem z pisaniem na nowo historii - zaznaczył.

"To czyn wyrastający z oburzenia"

- To wpisuje się w akt obywatelskiego nieposłuszeństwa – tak z kolei na antenie Radia ZET sprawę skomentował prof. Stanisław Obirek, teolog i były jezuita. - W momencie, w którym niektóre struktury zawodzą – jak państwo, Kościół i samorządy – obywatele biorą sprawy w swoje ręce, czasem w radykalny sposób.

Profesor Obirek zapewniał, że nie stara się usprawiedliwiać nocnego czynu trzech mężczyzn, którzy przewrócili pomnik duchownego. - Staram się zrozumieć. Czytając to, co wykonawcy tego symbolicznego wyroku na księdzu Jankowskim napisali, rozumiem że to czyn wyrastający z oburzenia – mówił teolog.

Przekonywał, że to efekt braku zgody na zbyt powolne działania Kościoła w Polsce. - W przestrzeni publicznej od miesięcy narasta niezgoda, gniew społeczeństwa, które jest zaskakiwane indolencją przede wszystkim Kościoła – dodał.

- To była tajemnica poliszynela znana w Gdańsku od lat. Człowiek, który był pedofilem, nadużywał władzy i pozycji społecznej, żeby krzywdzić dzieci. Nic nie zostało zrobione, również w symboliczny sposób – komentował.

Na pytanie, czy pomnik księdza Jankowskiego powinien wrócić na swoje miejsce, profesor Obirek odpowiedział: nie.