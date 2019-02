Polska będzie pod wpływem wyżu z centrum nad Bałtykiem, w chłodnej arktycznej masie powietrza.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed oblodzeniem pierwszego stopnia dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, wielkopolskiego i podkarpackiego.

W piątek będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko w pierwszej połowie dnia w województwach południowych duże i tam miejscami opady śniegu. Temperatura maksymalna od -4°C na krańcach wschodnich, około -1°C w centrum do 5°C na Dolnym Śląsku. Najwyższa temperatura, 5°C na Dolnym Śląsku, wystąpi przed południem. Na północy, wschodzie i środkowo-wschodniej części południa kraju w wyniku spadku temperatury poniżej 0°C wystąpi oblodzenie - ślisko. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu, północnym wschodzie i w pasie południowym porywisty, od Śląska po Podkarpacie w porywach do 65 km/h, północno-wschodni. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 100 km/h.

W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na południowym wschodzie okresami duże i tam miejscami słabe opady śniegu. Temperatura minimalna od -4°C do -8°C na przeważającym obszarze, około -10°C na Suwalszczyźnie i Podlasiu. W dolinach Sudeckich i Karpackich spadek temperatury do -13°C, -10°C. Wiatr na przeważającym obszarze słaby, z kierunków zmieniających się, na południowym wschodzie umiarkowany, z kierunków północnych.

W sobotę na wybrzeżu, północnym wschodzie i Podkarpaciu zachmurzenie na ogół duże, na pozostałym obszarze małe i umiarkowane. W rejonie Bieszczad słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od -5°C na Pogórzu Karpackim, około 0°C w centrum do 4°C na Pomorzu Zachodnim, lokalnie w dolinach karpackich około -8°C. Wiatr słaby, na wybrzeżu i południowym wschodzie umiarkowany, z kierunków zmieniających się.

W Warszawie w piątek zachmurzenie przeważnie małe, tylko początkowo umiarkowane.

Temperatura maksymalna -2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i północny. W nocy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna -7°C. Wiatr słaby, północny. W sobotę zachmurzenie umiarkowane, pod wieczór możliwy wzrost zachmurzenia do dużego. Temperatura maksymalna -1°C. Wiatr słaby, zmienny.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia oznaczają, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia.