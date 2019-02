Przyjmowanie wniosków o dowody z warstwą elektroniczną rozpocznie się od 4 marca. Jak poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji ostatnie testy w kilkudziesięciu urzędach w całej Polsce przebiegły pomyślnie. Karol Manys z biura prasowego resortu zapewnił w rozmowie z PAP, że termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków nie jest zagrożony.

Zanim urzędy w całej Polsce ruszą z przyjmowaniem wniosków o dowody z warstwą elektroniczną, nastąpi jednak przerwa techniczna. Najpierw wyłączona zostanie możliwość składania wniosków online, później będzie także przerwa w urzędach.

- Jeżeli ktoś planuje złożyć wniosek o dowód osobisty drogą elektroniczną, to prosimy, żeby zrobić to nie później niż do północy 26 lutego, dlatego że 27 lutego już takiej możliwości nie będzie. Natomiast osobiście w urzędach wnioski będzie można składać do 1 marca do godziny 11.30 - poinformował Manys.

Zapewnił, że Ministerstwo Cyfryzacji robi wszystko, "aby wprowadzenie dowodu osobistego z warstwą elektroniczną nie powodowało żadnych turbulencji, ale jednak pewne prace serwisowe są niezbędne". Stąd - jak mówi - przerwa techniczna w składaniu wniosków.

Manys przypomniał, że na podstawie wniosków przyjętych do 4 marca będą wydawane tzw. stare dowody (czyli bez warstwy elektronicznej), natomiast wszyscy ci, którzy złożą wnioski 4 marca i później, otrzymają już dokumenty z warstwą elektroniczną.

Ministerstwo Cyfryzacji w ubiegłotygodniowym komunikacie podało, że w testach przeprowadzonych w kilkudziesięciu urzędach w całej Polsce urzędnicy mogli sprawdzić, jak załatwianie spraw związanych z dowodami będzie wyglądało w praktyce. Poinformowało również, że zostało już przeszkolonych około 5 tys. urzędników.

Jak podał resort, składając wniosek online - szczególnie przed przerwą techniczną - należy pamiętać, by go prawidłowo wypełnić i załączyć zdjęcie zgodne z wymaganiami. Opis tych wymagań można znaleźć na portalu Obywatel.gov.pl.

"Jeśli zdjęcie będzie nieprawidłowe, urząd wezwie do uzupełnienia wniosku (dostarczenia odpowiedniej fotografii). Obywatel dostanie wówczas wiadomość na swoją skrzynkę na ePUAP. Nie należy zwlekać z przesłaniem nowego zdjęcia. Należy to zrobić najpóźniej do piątku 1 marca do godz. 11.30" - dodano.

Wydawanie od marca dowodów z warstwą elektroniczną nie będzie się wiązało z koniecznością wymiany dotychczas posiadanych dokumentów. Zachowają one ważność do upływu określonych w nich terminów. Wymiana dowodów na te z warstwą elektroniczna potrwa do 2029 roku.

E-dowody mają usprawnić komunikację obywateli z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi, pozwalając m.in. na korzystanie z usług online.

"Dzięki nowemu dowodowi każdy dokument elektroniczny, który będziemy wysyłać do urzędu, np. wniosek o odpis aktu stanu cywilnego, zgłoszenie zameldowania, będzie można podpisać, używając do tego celu podpisu elektronicznego (zwanego podpisem osobistym). Jego użycie będzie przez urząd traktowane tak samo jak użycie podpisu własnoręcznego" - informowali autorzy projektu ustawy o e-dowodach.

Nowy dowód będzie także wyposażony w element identyfikacji elektronicznej ("profil osobisty"), zapewniający wysoki poziom zaufania, który umożliwi potwierdzenie tożsamości w usługach online, co w praktyce będzie wymagało przyłożenia nowego dowodu do czytnika i wpisanie znanego wyłącznie posiadaczowi dowodu kodu PIN. Profil osobisty będzie zamieszczany w dowodzie każdej osoby pełnoletniej i mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Chodzi np. o osobę małoletnią, która ma 13 lat.

Dowód z warstwą elektroniczną tak jak dotychczas będzie potwierdzał tożsamość i obywatelstwo posiadacza oraz uprawniał do przekraczania granic niektórych państw.

W warstwie elektronicznej dowodu znajdą się dane posiadacza, w tym fotografia zapisana w wersji elektronicznej jako zdjęcie biometryczne (aplikacja ICAO). Tym samym będzie to dokument podróży zgodny z wymaganiami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i dzięki temu, jak wskazuje MSWiA, posiadacz takiego dowodu będzie mógł być np. szybciej i sprawniej obsłużony na lotnisku.

Dowody osobiste z warstwą elektroniczną są już wydawane w Austrii, Belgii, Chorwacji, Portugalii, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Szwecji, a także na Litwie, Węgrzech i we Włoszech. Najczęściej są wykorzystywane do potwierdzania tożsamości i uwierzytelniania oraz do składania elektronicznego podpisu.

e-Dowód – gdzie i jak złożyć wniosek

Niemal 1,5 milionom osób w tym roku kończy się ważność dowodu osobistego. Ci, którzy wniosek o nowy dowód złożą 4 marca i później, dostaną e-dowód, czyli dokument z warstwą elektroniczną. Jak będzie można o niego wnioskować? W urzędzie i online. WAŻNE: Jeśli w najbliższych dniach chcesz złożyć wniosek o dowód, zrób to możliwie jak najszybciej. Jeśli chcesz to zrobić przez Internet, zrób to teraz. Od początku dnia w środę (27 lutego) czasowo wyłączymy tę możliwość. Ponownie uruchomimy ją 4 marca. To konieczne. Wdrożenie e-dowodów wymaga technicznych prac serwisowych. Staramy się je skrócić do koniecznego minimum.

Co i jak zrobić?

Jeśli wniosek o nowy dowód chcesz złożyć jeszcze dziś – we wtorek 26 lutego – masz czas do godz. 23.59. Później – do 4 marca – zostanie Ci już tylko wizyta w urzędzie. Przeczytaj nasze wskazówki i postępuj zgodnie z nimi. Składając wniosek – pamiętaj, aby go prawidłowo uzupełnić. Przede wszystkim sprawdź, jakie warunki powinno spełniać zdjęcie do dowodu.

WAŻNE: Jeśli Twoje zdjęcie będzie nieprawidłowe, urząd wezwie Cię do uzupełnienia wniosku (dostarczenia nowego zdjęcia). Dostaniesz wówczas wiadomość na swoją skrzynkę na ePUAP. Nie zwlekaj, możliwie szybko prawidłowo uzupełnij wniosek. Zrób to najpóźniej do piątku 1 marca do godz. 11.30. Jeśli nie zrobisz tego w tym terminie, wniosek o dowód będziesz musiała/ musiał złożyć ponownie. Jeśli chcesz wiedzieć, czy urząd wezwał Cię do uzupełnienia wniosku, a nie sprawdzasz regularnie swojej skrzynki na ePUAP, możesz dostać powiadomienie także na swoją prywatną skrzynkę e-mail. Wymaga to zmian w ustawieniach skrzynki na ePUAP. To nic trudnego.

Oto jak to zrobić:

- Zaloguj się na swoje konto na ePUAP.- Wejdź w „Moja skrzynka” (prawy górny róg ekranu). - W pasku po lewej stronie wybierz "Operacje". Kliknij. - Wybierz "Ustawienia". Kliknij. - Na środku okienka, które Ci się wyświetliło, widzisz opcję "Powiadomienia mailowe". Wśród możliwych opcji otrzymywania powiadomień - zaznacz "zawsze". Zapisz zmiany.

Jeśli dostaniesz wiadomość z urzędu, będziesz o tym niezwłocznie powiadomiona/ powiadomiony. Składając wniosek online, wpisz swój numer telefonu – w razie konieczności urzędnik będzie mógł do Ciebie zadzwonić i wyjaśnić ewentualne wątpliwości.

Jeśli nie jesteś pewna/ pewien, czy Twoje zdjęcie spełnia wymagania lub masz jakiekolwiek inne wątpliwości, idź do urzędu i tam – po wyjaśnieniu wątpliwości– złóż wniosek.

WAŻNE: W piątek 1 marca od godz. 12.00, w związku z zaplanowanymi pracami wdrożeniowymi, nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych. Oznacza to, że tego dnia wnioski o dowód będą przyjmowane do godz. 11.30. Od godz. 12.00 do zamknięcia urzędu nie będziesz miała/ miał możliwości załatwienia również pozostałych spraw dotyczących dowodu osobistego – nie odbierzesz gotowego, już spersonalizowanego dokumentu. Dlatego nie odkładaj tych spraw na ostatnią chwilę, załatw to już dziś. Przepraszamy za możliwe niedogodności.

4 marca – powrót do normy

W poniedziałek 4 marca przywrócimy możliwość składania online wniosków o dowód osobisty. Urzędy będą je też normalnie przyjmować. Wszyscy, którzy tego dnia i później zawnioskują o nowy dokument – dostaną dowód z warstwą elektroniczną, czyli e-dowód.

– Korzystanie z warstwy elektronicznej nie będzie obowiązkowe. Mimo to zachęcamy, aby korzystać z tej możliwości – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Wraz z nowym dowodem pojawią się nowe e-usługi. Wnioski e-dowód będzie można składać online i w dowolnym urzędzie gminy. Sam wniosek o dowód nieco się zmieni, ten elektroniczny będzie jeszcze prostszy niż dotychczas – dodaje szef Ministerstwa Cyfryzacji. Ważne dowody nie wymagają wymiany. Możliwość składania wniosków o dowód przez Internet to coraz bardziej popularna e-usługa. Do tej pory z tej możliwości skorzystało niemal 180 tysięcy osób.

Więcej o e-usługach na www.obywatel.gov.pl

Więcej o e-dowodzie na www.edowod.gov.pl