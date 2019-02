Pisarka Manuela Gretkowska komentowała w TOK FM obalenie pomnika księdza prałata Henryka Jankowskiego w Gdańsku oraz pozycję Kościoła w Polsce. Jej zdaniem, papież w pewnym sensie usprawiedliwił osoby, które zrzuciły pomnik księdza z cokołu.

Powiedział, że gniew ludu jest wyrazem gniewu bożego. A więc myślę, że obalenie tego pomnika, to był gniew boży. Bo ile czasu można chodzić wokół takiego totemu zbrodni i czekać na to, że jakaś ustawa go zmieni - tłumaczyła.

Według pisarki Kościół łamie prawo "na wszystkich płaszczyznach: wchodząc w politykę, biorąc pieniądze, które mu się nie należą". - Kościół zniszczył szacunek do siebie, bo nie robi w Polsce tego, co głosi. Prawo moralne, które sankcjonuje jego pozycję, zostało zniszczone. I on nie próbuje tego naprawić. To jest najgorsze - stwierdziła.