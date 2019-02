Jak podała prokuratura, zatrzymań dokonano w poniedziałek i wtorek na polecenie Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga i Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim.

Według PK, podejrzewane osoby to tzw. słupy. "Zatrzymani, często w zamian za niewielkie korzyści majątkowe, przedkładali nierzetelne dokumenty w celu zawarcia umów pożyczek i kredytów. Wprowadzali w błąd pracowników SKOK w Wołominie, wykazując, że posiadają zdolność kredytową. Pieniądze uzyskane z zawartych umów były następnie przekazywane innym osobom. W ten sposób wyłudzano pożyczki w kwotach od 920 tys. zł do blisko 4 mln zł" - wskazała Prokuratura Krajowa.

Z informacji prokuratury wynika, że zatrzymanym zarzuca się pomocnictwo do wyłudzenia mienia znacznej wartości oraz przedłożenie nierzetelnej dokumentacji w celu uzyskania pożyczek i kredytów. Grozi im za to do 10 lat więzienia.

Decyzje w sprawie stosowania środków zapobiegawczych zostaną podjęte po wykonaniu czynności z zatrzymanymi - podała prokuratura.

Prowadzone przez Prokuraturę Okręgową Warszawa–Praga i Prokuraturę Okręgową w Gorzowie Wielkopolskim śledztwa obejmują wiele wątków, w tym dotyczący przedkładania od 2009 roku do 2014 roku w SKOK w Wołominie nierzetelnych poświadczających nieprawdę i podrobionych dokumentów, w celu uzyskania wielomilionowych pożyczek. Głównym pomysłodawcą i koordynatorem grupy przestępczej miał być Piotr P., do 2012 roku wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej SKOK w Wołominie, ściśle współpracujący z byłymi członkami zarządu: prezesem Mariuszem G. i wiceprezesami Joanną P. i Mateuszem G - napisała PK w wydanym we wtorek komunikacie.

Poinformowała, że bada się co najmniej 1500 pożyczek i kredytów na ponad 2,5 mld zł. Prokuratorzy przedstawili zarzuty 1185 osobom, z których 91 zostało tymczasowo aresztowanych. Przeciwko 476 osobom skierowano akty oskarżenia do sądów, z czego 299 osób zostało już prawomocnie skazanych. Akta główne spraw liczą ponad 1550 tomów i około 3000 załączników w postaci teczek pożyczkowych.

Podczas śledztw dokonano wielu zabezpieczeń majątkowych, w tym na nieruchomościach na łączną kwotę ponad 307 mln złotych, w postaci pieniędzy na około 11 mln złotych, na mieniu ruchomym na około 7,25 mln złotych oraz udziały w spółkach na ponad 24 mln zł, co stanowi w sumie 349 250 000 zł - wyliczyła w komunikacie PK.