"Zorza polarna to zjawisko świetlne obserwowane w górnej atmosferze w pobliżu biegunów magnetycznych planety. Kojarzy nam się przede wszystkim z biegunem północnym i krajami skandynawskimi, jednak od czasu do czasu możemy obserwować ją także w Polsce. Co ciekawe, zorze polarne występują nie tylko na Ziemi. Obserwowane były na wszystkich planetach-olbrzymach w Układzie Słonecznym", opisuje gazeta.p.

Zorza polarna - kiedy, o której godzinie i gdzie można ją zobaczyć?

Zjawisko będzie można obserwować w nocy z 27 na 28 lutego, ale jedynie przez kilkanaście do kilkudziesięciu minut. Dokładnie między godz. 22 a 1 w nocy. Najlepiej znajdować się wtedy w miejscach oddalonych od świateł miejskich.