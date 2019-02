W czwartek sąd uznał K. winnym wszystkich zarzucanych mu czynów i wymierzył łączną karę 10 lat więzienia oraz grzywnę w wysokości miliona złotych. Nakazał też twórcy parabanku naprawę wyrządzonych szkód.

Andrzej K. został oskarżony o to, że w okresie od listopada 2007 r. do 26 czerwca 2012 r. pełniąc funkcję dyrektora spółki Finroyal - FRL Capital Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii, za pośrednictwem biur operacyjnych mających siedziby w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu, doprowadził 1716 klientów Finroyal do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w łącznej kwocie m.in. ponad 94 mln zł, 723 tys. euro, 65 tys. funtów brytyjskich, 705 tys. dolarów amerykańskich.

Prokuratura zarzuciła również twórcy parabanku, że prowadził działalność polegającą na gromadzeniu środków pieniężnych osób fizycznych - obciążając je ryzykiem związanym z inwestowaniem - bez stosownego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.