Krakowscy policjanci ujęli 28-letniego mężczyznę, autora przesyłki. Co ciekawe, na liście, który dotarł do miejskiego urzędu, znajdował się adres rzekomego nadawcy. Okazał się nim mieszkaniec Nowej Huty, który z całą sprawą nie miał nic wspólnego. Wszystko po to, by zmylić trop - podaje RMF.FM.

Autor listu do prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego napisał: "Zagrajmy w grę. Masz 7 dni na ogłoszenie swojej dymisji. W przeciwnym razie ostatni raz widzisz rodzinę. (...) Co wybierasz? Życie czy śmierć?".

W przesyłce znajdowała się jeszcze łuska z karabinu maszynowego i nabój bez prochu.

"Do wyjaśnienia całej sprawy błyskawicznie powołano zespół policjantów, którzy przez ostatnich kilkadziesiąt godzin pracowali non stop. Sprawdzali m.in. zapisy z monitoringu, placówki pocztowe i połączenia telefoniczne. Dzisiaj nad ranem udało się namierzyć podejrzanego: został zatrzymany w Warszawie" - pisze na swojej stronie RMF.FM.

Sprawcą okazał się mieszkaniec Krakowa, wcześniej niekarany. Na razie nie wiadomo nic o jego motywach.

Najprawdopodobniej zostanie mu przedstawiony zarzut zmuszania groźbą do określonego zachowania, za co grozi do 3 lat więzienia.