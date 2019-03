Zastępca szefa Prokuratury Regionalnej w Białymstoku Paweł Sawoń zaznaczył, że w tym przypadku zadziałał Child Alert. - Mieszkanka okolic Ostrołęki zauważyła samochód, którym poruszał się poszukiwany mężczyzna z żoną i córką, i zawiadomiła policję. Kobieta i jej córka są całe i zdrowe, przebadał je lekarz - dodał.

Poszukiwania trwały ponad dobę. Do uprowadzenia doszło w czwartek przed południem sprzed bloku na jednym z białostockich osiedli. Jak podawała policja, dwaj sprawcy siłą wepchnęli kobietę i dziecko do samochodu, a następnie odjechali. Kilkaset metrów dalej porzucili auto.

W związku z zaginięciem dziecka w czwartek po południu ogłoszony został Child Alert, opublikowano również wizerunek matki dziewczynki. W piątek rano policja opublikowała zdjęcia męża porwanej kobiety, ojca dziecka. Mężczyzna w Łomży wypożyczył samochód, który został potem użyty do uprowadzenia.

Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Białymstoku.

Z informacji Sądu Rejonowego w Białymstoku wynika z kolei, że mężczyzna starał się wcześniej o wydanie mu córki. Jego wniosek został oddalony.

Rzecznik prasowy sędzia Beata Wołosik poinformowała, że w lutym 2018 r. sąd oddalił wniosek ojca, bo matka dziewczynki wykazała w postępowaniu, że mężczyzna zgodził się, aby obie z córką zostały w Polsce. Ojciec chciał zabrać dziecko do Niemiec.

- Nadto, w oparciu o opinię biegłych psychologa i pedagoga sąd ustalił, że istnieje poważne ryzyko, iż powrót dziecka do Niemiec naraziłby je na szkodę fizyczną lub psychiczną oraz postawiłby je w sytuacji nie do zniesienia - poinformowała sędzia Wołosik. Sąd nie zgodził się także na wydanie dziecka ojcu w trybie Konwencji haskiej, bo nie ma do tego podstaw.

Ojciec dziewczynki odwołał się od tej decyzji Sądu Rejonowego i Sąd Okręgowy w lipcu 2018 r. apelację mężczyzny oddalił.

- To dobra wiadomość. Jeżeli chodzi o siły i środki to nie czas o nich mówić, ale w mojej ocenie siły i środki, które zostały zastosowane były właściwe i adekwatne do sytuacji - mówił Jarosław Zieliński na gorąco komentując wydarzenia. Wiceszef MSWiA tuż po zatrzymaniu porywaczy przekonywał, że policja od pierwszych chwil "robiła wszystko, żeby skutecznie znaleźć sprawców, odzyskać osoby uprowadzone, a następnie ukarać tych, którzy dokonali tego czynu".