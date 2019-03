Jak poinformowała w piątek Dorota Szalacha z zespołu prasowego PLK, zmian w organizacji ruchu wymaga zaplanowany duży zakres robót na liniach kolejowych Kraków Płaszów - Skawina – Sucha Beskidzka oraz między Chabówką a Zakopanem.

W związku z tym od 10 marca zastępcza komunikacja autobusowa dla pociągów dalekobieżnych i regionalnych będzie kursować z Krakowa Płaszowa do Zakopanego. Według zapowiedzi zarządcy torów, na tegoroczne wakacje pociągi dojadą już do Zakopanego.

Zmiany wejdą w życie w niedzielę wraz z korektą rozkładu jazdy na kolei. Zostały one już uwzględnione w rozkładzie jazdy pociągów.

Organizacja ruchu jest planowana tak, by zapewnić podróżnym jak najlepszą komunikację. Miejsca odjazdu i dojścia do komunikacji autobusowej są oznakowane. Podróżni kontynuujący podróż z przesiadką z pociągu na autobus będą informowani o zmianach - zapowiedziała Szalacha.

Od 10 marca do 21 czerwca Przewozy Regionalne uruchomią zastępcze autobusy na odcinku Kraków Płaszów – Zakopane. W długi majowy weekend (1-5 maja ) zmienioną trasą do Chabówki przez Żywiec pojedzie jedna para pociągów Kolei Śląskich. W kwietniu (20-22 kwietnia i 27-28 kwietnia) oraz w maju (1-5 maja) kursować będzie jedna para pociągów Intercity. W wakacje wszystkie pociągi wrócą na trasę z Krakowa do Zakopanego.

Inwestycje zaplanowano tak, by zapewnić podróżnym wakacyjne bezpośrednie połączenia kolejowe na trasie Kraków – Zakopane - zaznaczyła przedstawicielka PLK.