O postanowieniach SN poinformował zespół prasowy Sądu Najwyższego.

Decyzją prezes Sądu Okręgowego w Krakowie Dagmary Pawełczyk-Woickiej sędzia Waldemar Żurek, były rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa, został w końcu sierpnia zeszłego roku przeniesiony z II wydziału cywilno-odwoławczego do I wydziału cywilnego Sądu Okręgowego w Krakowie. Sędzia Żurek odwołał się od tej decyzji do KRS, która umorzyła postępowanie w jego sprawie. Z kolei od decyzji KRS sędzia wniósł odwołanie do SN.

Jak poinformował zespół prasowy SN w piątek odbyło się wyznaczone dzień wcześniej w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych posiedzenie w tej sprawie. W wydanym postanowieniu tej Izby odrzucono odwołanie sędziego Żurka.

Tymczasem - jak przekazał zespół - zgodnie z zarządzeniem I prezesa SN z listopada zeszłego roku do Izby Cywilnej SN trafił wniosek o wyłączenie wszystkich sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izby Dyscyplinarnej SN. Tym wnioskiem Izba Cywilna zajęła się również w piątek i - jak podkreślił Rzecznik SN - "na podstawie akt sprawy, pozostających (...) do dyspozycji sędziów orzekających w przedmiocie wniosku o wyłączenie" w podjętym postanowieniu postanowiła odroczyć swe posiedzenie do 20 marca.