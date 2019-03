W sobotę wieczorem w położonej w centrum Wrocławia Galerii Dominikańskiej napastnik ugodził śmiertelnie nożem młodego mężczyznę. Z ustaleń policji wynika, że pomiędzy mężczyznami doszło do kłótni, w trakcie której jeden z nich wyciągnął nóż i zaatakował drugiego. Chwilę późnej napastnik został zatrzymany przed galerią przez policję. Miał w ręku zakrwawiony nóż.

W niedzielę Dariusz Rajski z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu poinformował PAP, że napastnik to 29-letni obywatel Turcji. Ofiara zaś to 20-letni mężczyzna, również obywatel Turcji - powiedział Rajski. Napastnik nie mówi w języku polskim, dlatego czynności z jego udziałem będą prowadzone w obecności tłumacza. Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, że podejrzany o zabójstwo zostanie przesłuchany przez prokuraturę w poniedziałek.