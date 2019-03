13 marca, w związku z obchodami rocznicy przystąpienia Polski do NATO, prezydent wręczy pięć nominacji generalskich – powiedział PAP szef BBN Paweł Soloch. W ciągu ostatniego roku awanse generalskie zostaną wręczone po raz szósty. Oczywiście prezydent ma świadomość, że w siłach zbrojnych generałów wciąż jest za mało. Chce także odejść od praktyki wręczania nominacji jedynie przy okazji takich świąt jak dzień Wojska Polskiego" – powiedział szef BBN.

Dodał, że jeszcze w tym półroczu są przewidziane kolejne nominacje, a obejmą one przede wszystkim oficerów liniowych. Nawiązując do generalskiego awansu dla pełnomocnika MON ds. utworzenia wojsk cybernetycznych szef BBN zaznaczył: To sygnał ze strony prezydenta i ministra obrony, że rozwój tego rodzaju wojsk traktujemy priorytetowo.

Stopień generała brygady otrzymają także szef Inspektoratu MON ds. Bezpieczeństwa Lotów, przewodniczący Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego płk pil. Robert Cierniak, dowódca 3. Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej płk Andrzej Dąbrowski i dowódca 15. Brygady Zmechanizowanej płk Norbert Iwanowski. Do stopnia kontradmirała zostanie awansowany dowódca 3. Flotylli Okrętów kmdr Mirosław Jurkowlaniec.

Molenda na początku lutego został pełnomocnikiem MON ds. utworzenia nowego rodzaju wojsk – wojsk obrony cyberprzestrzeni. Wkrótce ma objąć też funkcję dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

Jest ekspertem z dziedziny cyberbezpieczeństwa, specjalizuje się w reagowaniu na incydenty komputerowe, informatyce śledczej, bezpieczeństwie teleinformatycznym oraz poszukiwaniu ukierunkowanych zagrożeń na systemy teleinformatyczne. Jest absolwentem WAT i Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie. Od 12 lat służy w SKW. Cierniak po ukończeniu w 1991 r. Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej rozpoczął służbę w 1. pułku lotnictwa myśliwskiego. Wyróżniony w 2001 r. tytułem Pilot Roku Lotnictwa Sił Zbrojnych RP". W 2003 r. brał udział w osłonie Air Force One z prezydentem USA George'em W. Bushem na pokładzie, w 2006 r. zapewniał osłonę wizyty papieża Benedykta XVI w Polsce

W 2006 r. dowodził Polskim Kontyngentem Wojskowym Orlik w natowskiej misji nadzoru przestrzeni powietrznej Litwy, Łotwy i Estonii (Baltic Air Policing). W maju 2007 r. został dowódcą 23. Bazy Lotniczej w Mińsku Mazowieckim. Po podyplomowych studiach w Szkole Sił Zbrojnych Kanady został zastępcą dowódcy 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego. Od marca 2017 r. szef Inspektoratu Ministerstwa Obrony Narodowej ds. Bezpieczeństwa Lotów, Przewodniczącego Komisji badań Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.

53-letni Dąbrowski dowodzi 3. Warszawską Brygadą Rakietową Obrony Powietrznej w Bielicach koło Sochaczewa. Zajmował stanowiska dowódcze i sztabowe w jednostkach obrony powietrznej – począwszy od plutonu – od 1990 r., kiedy ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Obrony Przeciwlotniczej. Był szefem Oddziału Operacyjnego-Zarządu Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwrakietowej w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, należał też do grupy organizacyjnej DGRSZ. Ukończył wojskowe i cywilne studia podyplomowe.

Płk Iwanowski dowodzi 15. Brygadą Zmechanizowaną od sierpnia 2018 r. Po ukończeniu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych pełnił służbę w 17. Brygadzie Zmechanizowanej oraz sztabie 11. Dywizji Kawalerii Pancernej. Absolwent Akademii Obrony Narodowej i Akademii Sztuki Wojennej. Był na misjach w Iraku i Afganistanie. Pełnił m.in. funkcję szefa sztabu Centrum Operacji Lądowych–Dowództwie Komponentu Lądowego.

Komandor Jurkowlaniec służbę w Marynarce Wojennej rozpoczął w 1985 roku. Po ukończeniu pięcioletnich studiów na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni służył w Grupie Okrętów Rozpoznawczych. W latach 1990–2002 zajmował kolejne stanowiska na ORP Nawigator. Gdy dowodził jednostką otrzymała ona tytuł "Najlepszy Okręt w Marynarce Wojennej".

W 2002 roku objął stanowisko dowódcy Grupy Okrętów Rozpoznawczych. Dwukrotnie przygotowywał morską jednostkę działań specjalnych Formoza do działań na Zatoce Perskiej w operacjach "Iraqi Freedom" i "Enduring Freedom". W lutym 2013 r. został zastępcą szefa Zarządu Rozpoznania Dowództwa MW. W 2017 r. objął stanowisko szefa Zarządu Uzbrojenia w Inspektoracie Marynarki Wojennej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. W czerwcu ub. r. objął dowodzenie 3. Flotyllą Okrętów w Gdyni. Dwukrotnie kierował największymi ratowniczymi ćwiczeniami w ratowaniu okrętów podwodnych organizowanymi przez Marynarkę Wojenną - SMER/MEDEX.