Protestujący zebrali się na warszawskim placu Zawiszy. Na jezdni położyli świńskie łby, rozsypali jabłka i podpalili opony - podaje Radio ZET. Protest zakończył się kilka minut przed godziną 9.

"Warszawiacy zostali odcięci od drogi, to symboliczne pokazanie rolników odciętych od rynków sprzedaży w Polsce. To przedsmak, tego co może wydarzyć się w najbliższych dniach" – mówił Radiu ZET Michał Kołodziejczak, lider AGROuni.

AGROunia zablokowała Płac Zawiszy w Warszawie, rozsypali jabłka i słomę, na jezdni położyli świnskie łby @RadioZET_NEWS pic.twitter.com/mkErf8uKRV — Natalia Żyto (@NataliaZyto) 13 marca 2019

"Jeśli rząd, minister nie będą pracować na rzecz rolnictwa i odzyskania przez polskich przedsiębiorców handlu to przetniemy Warszawę na pół" – dodał w rozmowie z Radiem ZET.

AGROunia chce m. in. gwarancji na półkach w supermarketach 50 procent polskich produktów, tych tradycyjnie wytwarzanych w naszym kraju i znakowania żywności flagą pochodzenia. W Warszawie mogą pojawić się kolejne utrudnienia w ruchu spowodowane protestem.

Jak poinformował kom. Florczak, na pl. Zawiszy protestowało kilkadziesiąt osób. Policjanci zabezpieczyli miejsce protestu. Straż pożarna gasiła płonące opony.

- Prosimy o omijanie tego rejonu. Policjanci z ruchu drogowego wysyłają użytkowników dróg na objazdy - powiedział policjant.

O tym, czy protestujący rolnicy zostaną ukarani mandatami, policja będzie decydowała później. Najpierw mundurowi będą ustalać tożsamość osób, które protestują i zakłóciły ruch drogowy.

Jak podał Zarząd Transportu Miejskiego, w związku z protestem autobusy i tramwaje kierowane były "na najbliższe przejezdne szlaki komunikacyjne".