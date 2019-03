Abp Gądecki pełni funkcję przewodniczącego KEP od 2014 r. Urząd objął po abp Józefie Michaliku. Wcześniej, od 2004 r., był wiceprzewodniczącym KEP. W maju 2014 r. papież mianował go na członka Kongregacji Nauki Wiary.

W wywiadzie udzielonym środę PAP metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś zaznaczył, że abp Gądecki przez ostatnie pięć lat "pięknie pracował i prowadził KEP". - Myślę, że jest człowiekiem koncyliacyjnym, który potrafi biskupów zwołać do wspólnego myślenia i wspólnych inicjatyw – ocenił abp Ryś.

Stanisław Gądecki urodził się w Strzelnie (woj. poznańskie) 19 października 1949 r. Ukończył Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie, gdzie w czerwcu 1973 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Studiował w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, Franciszkańskim Studium w Jerozolimie i na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza w Rzymie. Jest doktorem teologii biblijnej.

W 1992 r. Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej. W marcu 2002 r. został ustanowiony arcybiskupem metropolitą poznańskim. Jako dewizę biskupią wybrał słowa "Czynem i prawdą". Metropolię poznańską objął w 2002 roku, po tym, gdy rezygnację z urzędu i posługi duszpasterskiej arcybiskupa metropolity złożył abp Juliusz Paetz.

W wymiarze ogólnopolskim 14 marca 1992 r. abp Gądecki wszedł w skład Komisji ds. Katolickiej Agencji Informacyjnej i został członkiem Rady Programowej KAI (był nim do 11 czerwca 2014 r.). Od 2 grudnia 1994 do 1 maja 1996 r. był członkiem Komisji KEP ds. Duchowieństwa.

Abp Gądecki przez lata był zaangażowany w dialog chrześcijańsko-żydowski. W latach 1995-2008 był konsultorem Papieskiej Komisji ds. Religijnych Relacji z Żydami.

20 czerwca 1992 r. został mianowany przez Konferencję Episkopatu Polski wiceprzewodniczącym, a 10 marca 1994 r. przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem. Po reformie struktur episkopatu 1 maja 1996 r. został przewodniczącym Rady Episkopatu Polski ds. Dialogu Religijnego, obejmującej trzy gremia: Komitet do Dialogu z Judaizmem, Komitet do Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi i Komitet do Dialogu z Niewierzącymi. Był inicjatorem Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce.

Ponadto jest honorowym członkiem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Naczelny rabin Polski Michael Schudrich uznał abp. Gądeckiego za "mądrego człowieka, wielki intelekt". - Z mojego punktu widzenia jest też bardzo istotne, że jest spadkobiercą Jana Pawła II, jeśli chodzi o pojednanie z judaizmem. Zawsze był bardzo otwarty, był zwolennikiem dialogu pomiędzy żydami a chrześcijanami – podkreślił.

28 listopada 2002 r. został wybrany do Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, a 18 marca 2004 r. na wiceprzewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. W latach 2006-2016 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa KEP, w latach 2009-2014 był członkiem Komisji Wspólnej Rządu RP i Konferencji Episkopatu Polski.

Papież Franciszek 8 maja 2014 r. mianował abp. Stanisława Gądeckiego członkiem Kongregacji Nauki Wiary. Metropolita poznański brał też udział w synodach biskupów w Rzymie, poświęconych: głoszeniu słowa Bożego (2008), nowej ewangelizacji (2012), rodzinie (2014 i 2015) oraz młodzieży (2018).

Według publicysty Tomasza Terlikowskiego abp Gądecki "jest ortodoksyjny, broni interesów Kościoła. Kiedy trzeba, również w swoich kazaniach broni fundamentów życia moralnego w Polsce".

Zdaniem Terlikowskiego bardzo istotnym dokonaniem abp. Gądeckiego jest uspokojenie atmosfery w metropolii poznańskiej po sprawie z abp Juliuszem Paetzem, który ustąpił ze stanowiska metropolity poznańskiego po oskarżeniach o molestowanie seksualne kleryków i księży.

Wypowiadając się na temat przypadków pedofilii w Kościele, abp Gądecki podkreślił, że postępowanie księży dopuszczających się pedofilii "budzi rozczarowanie i szokuje nie tylko na zewnątrz, ale też w samym Kościele". W rozmowie z dziennikarzami ocenił, że pedofilia to "problem społeczny, który dotyczy działania złego na świecie".

Jednocześnie zaznaczył, że do tej pory wszyscy koncentrowali się na wykorzystywaniu seksualnym osób małoletnich w Kościele, pomijając inne środowiska, z czego "starano się ukuć nawet swojego rodzaju hasło i stereotyp". - Ten problem domaga się odpowiedzi Kościoła – bo ma on większą odpowiedzialność ze względu na śluby, które składa – a potem rządów całego świata – ocenił abp Gądecki w rozmowie z dziennikarzami w marcu 2019 r.

W wywiadach i homiliach wielokrotnie przestrzegał przed "szkodliwą ideologią gender". Abp Gądecki jest konsekwentnym krytykiem Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Jak podkreślał w trakcie jednej z homilii, Kościół, potępiając stanowczo stosowanie jakiejkolwiek formy przemocy wobec kogokolwiek, wyraża stanowczą dezaprobatę wobec niektórych zapisów tej konwencji. - Definiuje ona bowiem płeć jedynie jako zjawisko społeczno-kulturowe i jednoznacznie zmierza do wprowadzenia zmian wzorców społecznych i kulturowych – mówił.

Jego zdaniem niektóre zapisy konwencji są sprzeczne z konstytucją, która zapewnia rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami, a małżeństwo definiuje jako związek mężczyzny i kobiety, otaczając go opieką podobnie jak rodzinę.

Wielokrotnie podkreślał, że biskupi nie powinni angażować się po stronie jakiejś opcji politycznej. - Kościół nie powinien nigdy sobie na to pozwalać. Jest to nieszczęście, które krytykowane jest przez Stolicę Apostolską i samego Ojca Świętego. Kościół jest powszechny i dlatego nie może wiązać się z jakąś polityczną, partykularną wizją świata – powiedział w 2014 r. w rozmowie z KAI.

Odnosząc się do relacji państwo – Kościół, wskazał podczas jednej z homilii, że "bez duchowych wartości, jakie przynosi Kościół, ciało państwa obumiera". Zachęcał do uczestniczenia w wyborach. Jego zdaniem dobrowolna rezygnacja z udziału "jest grzechem zaniedbania, ponieważ jest odrzuceniem odpowiedzialności za losy ojczyzny".

Sprzeciwiał się utożsamianiu świeckości państwa z laicyzmem i ateizacją. - Zasada świeckości państwa powinna być rozumiana jedynie w ten sposób, że władze publiczne nie będą narzucały obywatelom wyznawania określonej religii lub ideologii – napisał w 2014 r. w oświadczeniu wydanym po wypowiedzi ministra edukacji narodowej, że szkoła publiczna powinna być neutralna światopoglądowo.

Konsekwentnie broni życia nienarodzonych. Jak podkreślił w trakcie jednej z homilii, nie ma przesłanek, aby życie ludzkie w fazie prenatalnej było chronione gorzej niż w jakiekolwiek innej fazie rozwoju.

- Zgoda na zabijanie chorych dzieci w tej fazie wskazuje, że, zdaniem ustawodawcy, ludzie niepełnosprawni nie zasługują na prawo do życia. Dyskryminacja osób niepełnosprawnych w fazie prenatalnej prowadzi do dyskryminacji osób niepełnosprawnych w ogóle – mówił.

Abp Gądecki wyraźnie opowiadał się za wprowadzeniem zakazu handlu w niedziele i święta. Według metropolity praca w niedzielę łamie zasadę wolności religijnej, której obrona jest obowiązkiem ustawodawcy, aby człowiek mógł realizować swoje potrzeby religijne, rodzinne, kulturalne i społeczne.

Z inicjatywy abp. Gądeckiego w latach 2004-2008 odbył się pierwszy w trzecim tysiącleciu synod archidiecezji poznańskiej. W jego prace zaangażowało się w grupach synodalnych w sumie 10 tys. osób duchownych i świeckich. Również z jego inicjatywy w 2009 r. w Poznaniu odbyło się 32. Europejskie Spotkanie Młodych organizowane przez Ekumeniczną Wspólnotę z Taizé.

W 2002 r. powołał w Poznaniu Radę Społeczną, która zajmuje stanowisko w najważniejszych kwestiach społecznych. Zasiadają w niej naukowcy, prawnicy i lekarze.

Abp Gądecki włada biegle łaciną, greką i hebrajskim. Zna też włoski, angielski, niemiecki, francuski i rosyjski. Jest autorem licznych publikacji naukowych. Oficjalne profile arcybiskupa Stanisława Gądeckiego można znaleźć na Twitterze i Facebooku. Hierarcha jest dostępny w serwisie Instagram, jako przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ma też swoją stronę internetową.