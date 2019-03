Jak poinformowała policja do wypadku doszło w sobotę rano. Do wykopu, w którym pracował mężczyzna osunęła się ziemia i go zasypała. Nieprzytomnego robotnika wydobyto; na miejscu przez godzinę reanimowało go pogotowie ratunkowe. Mimo pomocy mężczyzna zmarł.

Na miejscu wypadku są policja i straż pożarna. O zdarzeniu została poinformowany nadzór budowlany i Państwowa Inspekcja Pracy.