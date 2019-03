Zatrzymani to 20-letnia kobieta i dwóch mężczyzn w wieku 23 i 34 lata, którzy na trzech gdańskich restauracjach wegańskich rozwiesili plakaty i umieścili napisy zawierające m.in groźby i odwołania do faszyzmu.

Sprawcy są podejrzewani o nawoływanie do nienawiści i propagowanie poglądów faszystowskich, za co grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności. Zostaną osadzeni w policyjnym areszcie, w którym będą czekać na przesłuchanie i zarzuty.

Do zatrzymań doszło w środę rano w Gdyni. - W mieszkaniu zatrzymanych osób podczas oględzin policjanci znaleźli liczne materiały przedstawiające symbole, znaki i rysunki faszystowskie oraz treści świadczące o propagowaniu rasizmu. Zabezpieczono komputery oraz ulotki i odzież świadczącą o sympatyzowaniu tych osób z organizacjami o poglądach skrajnie nacjonalistycznych - poinformowała PAP Komenda Miejska Policji w Gdańsku.

Na plakatach, które naklejono na szybach barów, znajdowały się m.in. wulgarne groźby i napisy "White Power" i "Nigdy dosyć rasizmu i faszyzmu w Trójmieście". Z kolei graffiti umieszczone na budynkach lokali przedstawiały symbole propagujące nazizm.

W tej sprawie policjanci z gdańskiej komendy odebrali w sobotę i w niedzielę trzy zgłoszenia. Na miejsce przestępstw skierowano policjantów z grupy dochodzeniowo-śledczej. Zabezpieczone przez funkcjonariuszy ślady przekazano do analizy policjantom z laboratorium kryminalistycznego policji.

Kryminalni zabezpieczyli także zapisy z kamer monitoringu w różnych częściach Gdańska. Równolegle funkcjonariusze przesłuchiwali świadków, sprawdzali informacje i typowali osoby, które mogły być odpowiedzialne za to przestępstwo. Dzięki pracy kryminalnych z gdańskiej komendy w środę udało się zatrzymać podejrzewanych w tej sprawie.

W sobotę oświadczenie wydała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. - W naszym mieście nie ma zgody na mowę nienawiści i akty agresji. Jestem w stałym kontakcie z policją i zrobię wszystko, co w mojej mocy, by sprawcy tego ataku zostali ukarani - napisała, apelując jednocześnie do wszystkich mieszkanek i mieszkańców Gdańska, by stanowczo przeciwstawiali się nienawiści.