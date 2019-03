"Hańba Biskupia" to reakcja m.in na konferencję Episkopatu w sprawie pedofilii w polskim Kościele. Działacze fundacji "Nie lękajcie się" przy wsparciu uczestniczek Ogólnopolskiego Strajku Kobiet uznali, że biskupi podczas konferencji prasowej po prezentacji raportu Episkopatu na temat pedofilii w Kościele "napluli ofiarom w twarz" - informuje TOK FM.

Na bramie wjazdowej do Domu Arcybiskupów w #Warszawa zawisły pluszaki z hasłem #HańbaBiskupia.



To reakcja na niedawną konfernencję episkopatu ws. pedofilii w polskim Kościele @TOKFM_NEWS pic.twitter.com/8ci9sFcTPx — Tomasz Setta (@TomaszSetta) 24 marca 2019

Dlatego też demonstranci postanowili wywiesić pluszowe zabawki na bramach kurii biskupich w kilkunastu miastach Polski. Podczas akcji w Warszawie Marta Lempart apelowała do wiernych, by zareagowali na postępowanie hierarchów. Zróbcie coś ze swoim Kościołem. Powiedzcie biskupom, że mają odejść - mówiła. My wyzwanie panom biskupom rzuciłyśmy już dawno. My się panów nie boimy - dodała.