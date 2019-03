Zakończyliśmy dochodzenie w tej sprawie. Piotr R. i Teodor K. odpowiedzą za nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych. Drugi z mężczyzn został oskarżony także o znieważenie dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Grozi im kara grzywny, ograniczenia wolności lub do 2 lat więzienia. Akt oskarżenia został skierowany do sądu rejonowego w Oświęcimiu - powiedział prokurator Słomka.

Śledczy dodał, że składając w prokuraturze wyjaśnienia, obaj mężczyźni "zaprzeczali, jakoby ich zamiarem było zrealizowanie przestępstwa nawoływania do nienawiści".

O zakończeniu dochodzenia poinformowało radio RMF. Jak podała rozgłośnia, chodzi o "demonstrację narodowców, w czasie której Piotr R. miał m.in. nawoływać do walki +z żydostwem+". Marsz odbył się 27 stycznia br., w rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz. Ok. 200 uczestników przemaszerowało od oświęcimskiego dworca kolejowego w pobliże byłego obozu Auschwitz I. Po rozwiązaniu marszu jego uczestnicy weszli na teren Muzeum.