W niedzielę fundacja SMS z Nieba opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcia przedstawiające księży i ministrantów wrzucających do ogniska m.in. książki z serii "Harry Potter" i "Zmierzch", afrykańskie i hinduskie figurki i maski, obrazy, a nawet parasolkę z japońską ikoną dziecięcej popkultury Hello Kitty, którą przedstawiciele polskiego Kościoła już nie raz w przeszłości uznawali za satanistyczną.

"Jesteśmy posłuszni Słowu: <Posągi ich bogów spalisz, nie będziesz pożądał srebra ani złota, jakie jest na nich, i nie weźmiesz go dla siebie, aby cię to nie uwikłało, gdyż Pan, Bóg twój, się tym brzydzi>" - tak katolicka organizacja uzasadnią swoją akcję palenia książek na oczach okolicznych mieszkańców. "Duża liczba uprawiających magię przynosiła swe księgi i palił je wobec wszystkich" - to kolejny cytat z posta oznaczonego hasztagiem "hajcujemy".

Zdjęcia wywołały ogromne poruszenie wśród internautów. Spora część oburzonych sugeruje, że palenie książek to mentalny powrót III Rzeszy. Niektórzy zwracają też uwagę, że wśród palonych przedmiotów znalazła się figurka Dharmy, czyli religijny symbol hinduizmu, co może naruszać art. 196 kodeksu karnego o obrazie uczuć religijnych. Co bardziej pragmatyczni komentatorzy piszą z kolei, że za palenie plastikowych przedmiotów, jak parasolka, grozi grzywna do 5 tys. zł.

Fundacji SMS z Nieba przewodzi obecny na akcji palenia książek ks. Rafał Jarosiewicz, który kilka lat temu zasłynął jeżdżeniem po Polsce mobilnym konfesjonałem.