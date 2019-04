Podczas wtorkowego briefingu prasowego w urzędzie miasta Warszawy Ewa Gawor, szefowa stołecznego Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zaznaczyła, że dzięki rozmowom warszawskich urzędników z przedstawicielami organizatorów zgromadzenia udało się wynegocjować wcześniejsze zakończenie protestu (pierwotnie miał trwać do godz. 18 - PAP) oraz deklarację "pokojowego charakteru manifestacji".

Gawor podkreśliła, że jedną z form protestu będzie uruchomienie syren. - Informujemy mieszkańców stolicy, że sygnały alarmowe w różnych punktach miasta (organizator nie określił konkretnych miejsc - PAP) nie powinny nikogo niepokoić - dodała. Gawor zaapelowała także do mieszkańców, by w czasie trwania protestu unikali wjeżdżania samochodami do centrum stolicy.

Urząd miasta informuje jednocześnie, że w czasie manifestacji plac Zawiszy będzie zamknięty dla ruchu. O godz. 13 manifestanci przejdą południową jezdnią Alei Jerozolimskich - w stronę centrum - na rondo Dmowskiego. Tam rozpocznie się druga część manifestacji, która ma potrwać do ok. godz. 16.

Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego Andrzej Franków podkreślił podczas briefingu, że wyłączenie z ruchu Placu Zawiszy spowoduje wyłączenie ruchu tramwajowego w Alejach Jerozolimskich. "Mamy nadzieję, że warunki techniczne - czyli dostęp - będzie do placu Starynkiewicza, wówczas tramwaje jadące Mostem Poniatowskiego będą dojeżdżać do Placu Starynkiewicza i stamtąd zawracać" - dodał.

Ponadto na większych węzłach przesiadkowych (Ochota, Wola, Śródmieście) będą obecni informatorzy Zarządu Transportu Miejskiego, którzy na bieżąco będą przekazywać mieszkańcom informacje dotyczące utrudnień związanych z protestem.