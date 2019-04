Gołąbek dodała, że w dniu wczorajszym prokurator przesłuchał podejrzanego o atak na b. prezydenta Siedlec, Wojciecha Kudelskiego. - Dejan S. przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu. Złożył bardzo obszerne wyjaśnienia, pełne dziwacznych urojeniowych treści. Na pytanie prokuratora o motyw swojego zachowania stwierdził, że chciał zabić pana Wojciecha Kudelskiego "bo taki miał plan, bo taka była jego wola - powiedziała rzeczniczka.

We wtorek w oparciu o materiał dowodowy Dejanowi S. został przedstawiony zarzut popełnienia przestępstwa; S. jest podejrzany o to, że działając w zamiarze pozbawienia życia, zadał byłemu prezydentowi Siedlec cios nożem w okolice nadbrzusza - powiedziała rzeczniczka siedleckiej prokuratury okręgowej prok. Krystyna Gołąbek. Z ustaleń prokuratury wynika, że w przeszłości podejrzany leczył się psychiatrycznie.

Były prezydent Siedlec został zaatakowany w poniedziałek przed godz. 8. Sprawca zbiegł i był poszukiwany przez policję. Były prezydent z obrażeniami ciała trafił do szpitala i przebył operację. W poniedziałek wczesnym popołudniem funkcjonariusze policji zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o napaść na Kudelskiego.

Kim jest mężczyzna, który zaatakował byłego prezydenta Siedlec? Jak wynika z informacji zebranych przez "Fakt" Dejan Apastasi S., tak naprawdę ma na imię Marcin. Nowe przyjął na początku 2018 roku. Ma 38 lat. Pochodzi z miejscowości Mordy oddalonej o 20 km od Siedlec. Prowadzi działalność gospodarczą związaną z szeroko pojętą dystrybucją gazu. Sąsiedzi, z którym rozmawiali dziennikarze wspominają go jako spokojnego człowieka, który nikomu nie wadził, ale który miał kłopoty. Matka Dejana S. była chora na schizofrenię i kilkanaście lat temu popełniła samobójstwo. On, jak mówi jeden z jego znajomych, także miał mieć problemy psychiatryczne.

- Z tego co wiem to dwa razy siedział w psychiatryku. Zdziwiłem się, że jakiś czas temu go w ogóle z niego wypuścili – mówi mężczyzna w rozmowie z dziennikarzami "Faktu".

Z dokumentów w rejestrze Urzędu Gminy wynika, że prowadzona przez niego działalność gospodarcza ma wpisane dwa dodatkowe adresy, które wydają się nieco dziwne. Jeden to siedlecki cmentarz, a drugi – Prokuratura Okręgowa w Siedlcach. Gdy miejscowi urzędnicy zorientowali się w tych absurdach, skierowali sprawę do Ministerstwa Technologii i Przedsiębiorczości. Chcieli aby Dejan S. udowodnił, że istotnie w tych miejscach prowadzi firmę. Aneta Krajewska, rzecznik Urzędu Miasta Siedlce, powiedziała, że w ramach wyjaśnienia złożył on dokument potwierdzający prawo do lokalu przy ul. Brzeskiej 97 (tu mieści się Prokuratura), bo pod tym adresem są także lokale do wynajęcia. Zmienił tylko drugą lokalizację – z cmentarza na swój dom w Mordach.