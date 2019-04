Podczas konferencji prasowej Duda został zapytany o komentarz ws. debaty LGBT pt. "Jeden partner/ka przez całe życie, czy co tydzień jeden/jedna?", która odbyła się we wtorek w siedzibie ECS w Gdańsku.

- Wiązaliśmy duże nadzieje, jeśli chodzi o bycie założycielem Europejskiego Centrum Solidarności. Myśleliśmy, że będzie bardzo dobra współpraca między ECS a salą BHP; że te nasze działania pokażą w Polsce, ale przede wszystkim w Europie i w świecie, czym była i jest Solidarność, jakie wartości przyświecały robotnikom w 1980 r., że Solidarność rodziła się pod krzyżem, że była wielka pomoc Kościoła dla Solidarności. A niestety Europejskie Centrum Solidarności idzie w zupełnie innym kierunku: stało się miejscem do politykowania i polityki, a także miejscem, w którym promują się środowiska LGBT - powiedział Duda.

Podkreślił, że dla niego, jako szefa związku, jest to "nie do przyjęcia". - Statut Solidarności i jego preambuła jednoznacznie mówi o wartościach chrześcijańskich i nauce społecznej Kościoła. Dla nas, dla Solidarności jest to nie do przyjęcia, dlatego zawiesiliśmy (w lutym) naszych przedstawicieli w Radzie ECS - dodał.

Duda poinformował, że władze związku będą też rozważać, czy nie ograniczyć ECS prawa do wykorzystywania logo Solidarności ("S" nabyła je od autora znaku Jerzego Janiszewskiego).

Debatę LGBT w ECS skomentował też w środę wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin.

- Uważałem, że jako osoba w ministerstwie kultury, która nadzoruje instytucje muzealne, powinienem zareagować – powiedział w środę w programie TVP 1 Sellin. Wyjaśnił, że wysłał list do dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności Basila Kerskiego z pytaniem, czy taka debata organizowana przez środowiska LGBT musiała odbyć się akurat w rocznicę śmierci Jana Pawła II, 2 kwietnia.

Nawiązując do tematu debaty powiedział, że "to jest jakiś dylemat tych środowisk, ja tylko pytam, czy to jest dylemat do publicznej dyskusji". - Porozmawiajcie sobie o tym w warunkach prywatnych, w swoim klubie. Ale w ECS z tym dziedzictwem, również duchowym? Przypominam, że duchowym ojcem Solidarności był Jan Paweł II, a patronem - męczennik ksiądz Popiełuszko. Wyraziłem wątpliwości co do takiej debaty akurat w tym dniu – dodał.

Wyjaśnił również, że otrzymał odpowiedź od dyrektora ECS. Znalazła się w niej informacja, że "istnieje taki program wewnątrz ECS, który nazywa się >Solidarność codziennie<. W ramach programu kierownictwo zastanawia się, kto jest dzisiaj godny solidarnościowych reakcji. Uznano, że trzeba się z troską i solidarnością pochylać na środowiskiem LGBT, bo one rzekomo są w Polsce prześladowane. Ja tego nie dostrzegam, ale być może środowisko to dostrzegło". - Okazało się, że regularnie organizowane są debaty o dylematach tegoż środowiska. Zostawiam Polakom ocenę, czy dobrze się dzieje w ECS - stwierdził.

"Piątka Solidarności"? W czwartek pikiety przed urzędami wojewódzkimi

Przed 16 siedzibami urzędów wojewódzkich odbędą się w czwartek pikiety pod hasłem - Dość dyskryminowania pracowników – zapowiedział wcześniej w środę w Gdańsku lider NSZZ "Solidarność" Piotr Duda. Postulaty związkowców nazwał "piątką Solidarności".

- Jest "piątka Kaczyńskiego". My jutro będziemy się domagać m.in. "piątki Solidarności" – oświadczył na konferencji prasowej Piotr Duda.

Na "piątkę Solidarności" składają się żądania: podwyżek płac w sferze finansów publicznych, wprowadzenie kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, odmrożenia wskaźnika naliczania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, systemowych rozwiązań stabilizujących ceny energii oraz wsparcia dla przemysłu energochłonnego, a także niewliczania do minimalnego wynagrodzenia dodatku za wysługę lat.

Duda mówił, że Solidarność nie jest związkiem zawodowym jednej profesji. - Zrzeszamy w Solidarności prawie wszystkie zawody i naszym obowiązkiem jest upominanie się o wszystkich pracowników, a nie tylko o jedną grupę zawodową – zaznaczył.