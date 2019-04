Ostrzeżenia obowiązują w woj. pomorskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim oraz wschodniej części woj. warmińsko-mazurskiego.

Na tych obszarach prognozuje się lokalny spadek temperatury do -3 st., a przy gruncie nawet do -7 st. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie do 9 st. C.

Ostrzeżenie obowiązuje też w woj. zachodniopomorskim. Dla tego województwa IMGW wydał dodatkowo komunikat nt. sytuacji meteorologicznej. W nocy z czwartku na piątek w woj. zachodniopomorskim nie wystąpiły temperatury ujemne. Prognozowana temperatura maksymalna w piątek wyniesie od 4 st. do 6 st. W nocy z piątku na sobotę termometry pokażą minimalnie od -3 st. do 0 st., lokalnie przy gruncie do -5 st. C.

A jakiej aury możemy spodziewać się w piątek i w sobotę?

Jak informuje IMGW, nad Europą dominuje rozległy wyż znad Skandynawii, jedynie wschodnie krańce kontynentu oraz basen Morza Śródziemnego znajdują się pod wpływem niżów z frontami atmosferycznymi. Polska jest w zasięgu wspomnianego wyżu. Nad obszar kraju z północy napływa chłodne powietrze arktyczne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hPa i będzie rosnąć.

W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na południowym wschodzie i północnym zachodzie okresami opady deszczu i deszczu ze śniegiem, na Kujawach i Pomorzu, a także wysoko w górach, opady śniegu. Temperatura maksymalna od 4 st., 5 st. nad morzem i w rejonach podgórskich do 9 st. na południowym zachodzie i na wschodzie kraju. Wiatr umiarkowany, nad morzem i w górach porywisty, północno-wschodni. W górach porywy do 60 km/h.

W nocy z piątku na sobotę w północnej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże i okresami opady deszczu i deszczu ze śniegiem, wysoko w górach opady śniegu. Temperatura minimalna od -4 st. na Kujawach, -3 st. na Pomorzu i Suwalszczyźnie do 2 st., 3 st. na południu i południowym wschodzie; w miejscowościach podgórskich od -1 st. do 1 st. W północnej połowie kraju miejscami możliwy spadek temperatury przy gruncie do -6 st. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

W sobotę na północy i w centrum zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, na południu zachmurzenie przeważnie duże i miejscami opady deszczu, wysoko w górach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 5 st., 7 st. nad morzem do 10 st. w centrum i na wschodzie kraju. Wiatr umiarkowany, nad morzem i w górach okresami porywisty, północno-wschodni. W górach porywy do 60 km/h.

W Warszawie w piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna 9 st. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północno-wschodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane. Temperatura minimalna 1 st. Wiatr na ogół słaby, północno-wschodni. W sobotę w stolicy zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna 10 st. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni.