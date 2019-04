Jak poinformował IMGW, na poniedziałek i noc z poniedziałku na wtorek prognozuje się lokalnie spadek temperatury do -4 st., a przy gruncie do -6 st. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w związku z tym ostrzeżenia przed przymrozkami dla całej Polski oprócz wschodniej części województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. IMGW zaleca w związku z tym ostrożność, a także śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.

Jak informuje IMGW, Europa Północna i Centralna będą pozostawały w zasięgu wyżu z centrum nad Skandynawią. Pozostała część kontynentu będzie w zasięgu układów niżowych i towarzyszącym im frontów atmosferycznych. Polska będzie w zasięgu wyżu znad Skandynawii, w chłodnym powietrzu pochodzenia arktycznego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1014 hPa i pozostanie bez zmian.

A jaka pogoda czeka nas w najbliższych dniach?

W poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy okresami możliwy wzrost zachmurzenia do dużego. Temperatura maksymalna od 8 st. miejscami na północy i krańcach wschodnich kraju do 12 st. na zachodzie; nad morzem i w terenach podgórskich od 6 st. do 8 st. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, północno-wschodni.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy okresami duże. Temperatura minimalna od -3 st. lokalnie na południu do 1 st. na zachodzie, w rejonach podgórskich od -4 st. do -2 st., nad morzem od 2 st. do 4 st. Wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowany i porywisty, północno-wschodni i wschodni.

We wtorek zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie stopniowo od wschodu ku centrum wzrastające do dużego, aż do wystąpienia opadów deszczu. Temperatura maksymalna od 8°C na krańcach wschodnich do 13 st. na zachodzie; nad morzem od 7 st. do 9 st. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, w porywach do 55 km/h, wschodni i północno-wschodni.

W Warszawie w poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 10 st. Wiatr przeważnie umiarkowany, północno-wschodni. W nocy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna -1 st. Wiatr na ogół słaby, północno-zachodni. We wtorek zachmurzenie małe i umiarkowane wzrastające do dużego. Po południu możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 12 st. Wiatr umiarkowany, północno-wschodni.