Akt oskarżenia przeciwko Mariuszowi T. i Mirosławowi S. płocka Prokuratura Okręgowa skierowała do sądu jeszcze w 2018 r. Śledztwo w ich sprawie było prowadzone od 2016 r., gdy podczas policyjnego przeszukania w gostynińskim ośrodku odkryto m.in. u Mariusza T. nośniki cyfrowe zawierające materiały pornograficzne z udziałem małoletnich. Mirosław S. był wówczas współlokatorem Mariusza T.

Do sądu Mariusz T. i Mirosław S. zostali dowiezieni we wtorek z pobliskiego Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w asyście policjantów. Sąd na wniosek prokuratora, do którego przyłączyła się obrona obu oskarżonych, wyłączył jawność procesu w części – po odczytaniu aktu oskarżenia.

Rzeczywiście publiczne rozpoznanie sprawy mogłoby obrażać dobre obyczaje - powiedział sędzia Maciej Górzyński, argumentując decyzję o wyłączeniu jawności postępowania w części. Tym samym podzielił uzasadnienie wniosku prokuratorskiego. Zwrócił przy tym uwagę, iż w trakcie procesu mogą być ujawniane pochodzące z materiału dowodowego wizerunki małoletnich, co w przypadku jawności postępowania i charakteru sprawy, naruszałoby dobro i interes tych osób.

W akcie oskarżenia, który odczytał prokurator Andrzej Witkowski z Prokuratury Okręgowej w Płocku, zarzucono Mariuszowi T., że od stycznia 2015 r. do kwietnia 2016 r. podczas pobytu w gostynińskim ośrodku posiadał 20 plików komputerowych zawierających treści pornograficzne z udziałem małoletniego, a także plik zawierający wytworzone treści pornograficzne z wizerunkiem małoletniego uczestniczącego w czynności seksualnej. Plik taki, jak wynika z aktu oskarżenia, posiadał też Mirosław S. w okresie od stycznia do kwietnia 2016 r., także przebywając w tym czasie gostynińskim ośrodku.

Jeszcze w trakcie śledztwa Mariusz T. odmówił złożenia wyjaśnień, natomiast Mirosław S. przyznał się do przedstawionego mu zarzutu.

Mariusz T. przebywa w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie pod Płockiem od kwietnia 2014 r. Trafił tam po odbyciu 25 lat więzienia za zabójstwo czterech chłopców. Pobyt w ośrodku regulują procedury określone w ustawie z listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.

W ostatnich latach Mariusz T. został już raz skazany za posiadanie pornografii dziecięcej w czasie, gdy przebywał jeszcze w zakładzie karnym w Strzelcach Opolskich w latach 2006-2014. W lipcu 2015 r. Sąd Rejonowy w Gostyninie orzekł wobec niego 5 lat i 6 miesięcy więzienia. Wyrok uprawomocnił się, gdy podtrzymał go Sąd Okręgowy w Płocku, który w marcu 2016 r. odrzucił apelację obrony.

Sąd Rejonowy w Gostyninie zawiesił wykonanie kary wobec Mariusza T. do zakończenia jego pobytu w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym. O tym, czy dalszy pobyt Mariusz T. w tym ośrodku jest niezbędny, decyduje co pół roku, na podstawie opinii biegłych, Sąd Okręgowy w Płocku.