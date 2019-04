"Rozpoczynamy kampanię #VisaWaiverDlaPolski! Do końca września mamy czas, aby obniżyć procent odmów wizowych a tym samym, aby Polska dołączyła do programu ruchu bezwizowego. Ale potrzebujemy pomocy Polaków - zróbmy to razem!" - apeluje na Twitterze ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie.

Celem kampanii jest zachęcanie Polaków do aplikowania o wizę i jednocześnie przybliżenie warunków, które muszą zostać spełnione, aby wizę otrzymać. W ten sposób - przekonuje ambasada - Polacy mogą przyczynić się do tego, aby Polska został objęta programem Visa Waiver, czyli programem ruchu bezwizowego.

Ambasada przygotowała krótki film, który również opublikowała na Twitterze. Przekonuje w nim, że "zwiększenie liczby wniosków o wizę od kandydatów spełniających wymogi jest kluczowe do osiągnięcia sukcesu, czyli do zakwalifikowania Polski do programu ruchu bezwizowego".

— US Embassy Warsaw (@USEmbassyWarsaw) 24 April 2019

"Dlatego zachęcamy Polaków, którzy rozważają ubieganie się o wizę lub odnowienie wizy do złożenia wniosku przed końcem września. Im więcej kandydatów spełniających wymogi wystąpi o wizę lub odnowienie wizy, tym większa szansa, że wspólnie osiągniemy cel i wskaźnik odmów wizowych spadnie poniżej 3 procent" - podkreślono w filmie.

Ambasada przypomina, że dołączenie Polski do tego programu, który jest priorytetem dla ambasador Georgette Mosbacher, będzie możliwe, jeśli m.in. wskaźnik odmów wiz turystyczno-biznesowych liczony od października do września spadnie poniżej 3 procent. W ubiegłym roku wskaźnik ten wyniósł nieco poniżej 4 procent, czyli najmniej w historii.

Jak podkreślono w filmie, liczba kandydatów spełniających wszystkie wymogi, aby otrzymać wizę jest coraz większa. "W ubiegłym roku 96 procent osób starających się otrzymało zgodę na wyjazd" - dowiadujemy się z wideo opublikowanego przez ambasadę USA.

Przypomniano w nim, że głównym aspektem wpływającymi na decyzję o przyznaniu wizy są "więzy z Polską", czyli m.in. stała praca w Polsce, rozpoczęte studia, rodzina. "Wskaźnik odmów wizowych obliczany jest od października od września, to znaczy, że zostało nam jeszcze trochę czasu do września, by obniżyć go w tym roku" - przekonuje ambasada USA.

Podkreśla, że staranie się o wizę do USA jest bardzo proste; spotkanie z konsulem trwa jedynie około 20 minut, a odnowienie wizy możliwe jest drogą elektroniczną.