W piątek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Dopiero późniejszym popołudniem na krańcach zachodnich oraz wschodnich miejscami mogą wystąpić przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna od 22 st., 24 st. na Podhalu i w strefie nadmorskiej do 26 st., 28 st. na pozostałym obszarze.

W nocy, w centrum i na północnym wschodzie kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze wzrośnie do umiarkowanego i dużego. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, na zachodzie i krańcach wschodnich - burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 10 mm. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 10 do 13 st., nieco cieplej na Mazowszu, od 13 do 15 st., a najchłodniej nad morzem i na Podhalu - około 9 st. oraz w kotlinach sudeckich - około 7 st.

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, na wschodzie kraju - burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz - do 15 mm na Śląsku i w południowej Lubelszczyźnie oraz do 20 mm w południowej Małopolsce i na Podkarpaciu. Temperatura maksymalna od około 11 st. na Podhalu, w kotlinach Sudeckich i na Pomorzu Zachodnim, około 18 st., 22 st. w centrum i na południowym wschodzie, do 25 st., 27 st. na północnym wschodzie. Wiatr umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków zachodnich, jedynie na wschodzie kraju z kierunków południowych skręcający na zachodni. W czasie burz w porywach do 60 km/h.

W stolicy prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura maksymalna - 23 st. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni. Podczas burz porywy wiatru do 60 km/h.

W niedzielę temperatura spadnie o kolejnych kilka stopni i może wynieść maksymalnie 15 st. Przelotne opady deszczu obejmą większą część kraju. Podobna pogoda ma się utrzymać również w poniedziałek.