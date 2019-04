- Jest dla nas dużą radością, że w piątą rocznicę kanonizacji Jana Pawła II mogę ogłosić, że nasze starania o uzyskanie środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakończyły się powodzeniem. Przyznana dotacja umożliwi rozpoczęcie modernizacji ośrodka, aby jeszcze bardziej i w pełni służył ubogaceniu wiedzy o wspaniałym pontyfikacie Jana Pawła II – powiedział w niedzielę na konferencji prasowej proboszcz parafii pw. Opatrzności Bożej, ks. prałat Kazimierz Wojciechowski.

Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin podkreślił, że Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II, "rozsławił imię Polski na całym świecie, jest najbardziej rozpoznawalnym Polakiem w całej naszej historii". - Był też poza przywództwem religijnym wybitnym myślicielem i twórcą kultury, wybitnym promotorem kultury polskiej, polskiej wrażliwości, polskiego doświadczenia historycznego – zaznaczył.

- I to zobowiązuje państwo polskie, aby pamiętało, że należy myśl Jana Pawła II promować w całej jego wszechstronności. Ktoś kiedyś wyliczył, że Karol Wojtyła, Jan Paweł II, napisał, wygłosił 80 tys. stron druku. Jest więc co studiować. Jest dziedzictwo, które powinno być analizowane, rozważane przez dziesiątki następnych lat, nie tylko nad teologią, filozofią, ale też nad kulturą i historią, dziejami Polski, Europy i świata. Jan Paweł II był po prostu wszechstronnym myślicielem – dodał Sellin.

Stanisław Łętowski, wolontariusz działający w Gdańskim Ośrodki Dokumentacji Papieża Jana Pawła II, wyjaśnił, że ministerialna dotacja (100 tys. zł jako wkład własny w projekt przeznaczy parafia – PAP) zostanie wydana głównie na audiowizualne unowocześnienie instytucji.

- To, czego dziś brakuje, to środki audiowizualne. Chodzi o to, aby nasz ośrodek nabrał bardziej dynamicznego kształtu. Powstanie sala kinowa na ok. 60 osób, ekrany dotykowe dla zwiedzających. Dzięki wsparciu ministerstwa uda nam się też lepiej wyeksponować nasze zbiory, a mamy np. największą w Polsce kolekcję filatelistyczną związaną z Janem Pawłem II – objaśnił Łętowski.

Inwestycja w Gdańskim Ośrodku Dokumentacji Papieża Jana Pawła II ma się zakończyć w październiku 2019 r.

Sellin wspomniał też, że uczestniczył w 1987 r. we mszy papieskiej na gdańskiej Zaspie. - Tutaj 32 lata na Zaspie odbyła się jedna z najważniejszych mszy z pielgrzymek Jana Pawła II do Polski. Sam w niej uczestniczyłem jako student mieszkający na pobliskim Przymorzu, więc to też jedno z najważniejszych moich osobistych wspomnień – przyznał.

Gdański Ośrodek Dokumentacji Papieża Jana Pawła II został powołany przez abp Tadeusza Gocłowskiego 22 października 2006 r. Poświęcenia instytucji dokonał 16 czerwca 2007 r. z okazji 20. rocznicy wizyty w Gdańsku Jana Pawła II sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Tarcisio Bertone.

Siedzibą ośrodka jest wydzielona część pomieszczeń dolnej świątyni Opatrzności Bożej, znajdującej się w pobliżu miejsca, gdzie stał ołtarz papieski podczas mszy w 1987 r. Celem ośrodka jest dokumentacja pontyfikatu Jana Pawła II oraz pogłębianie jego nauczania, co wyraża się w realizacji różnych inicjatyw o charakterze naukowym, religijnym i charytatywnym.