Główna defilada rozpocznie się w piątek 3 maja, o godz. 14, ale zmiany w ruchu zostały wprowadzone już od czwartku, 2 maja, od godz. 23 i potrwają do piątku, 3 maja, do godz. 18. W tym czasie kierowcy będą musieli się liczyć z utrudnieniami na Wisłostradzie i na sąsiednich ulicach.

Zamknięta zostanie cała Wisłostrada od mostu Grota-Roweckiego do mostu Łazienkowskiego. Kierowcy jadący od strony Łomianek będą musieli skręcić na Trasę Armii Krajowej lub na most Grota-Roweckiego. Nie będą mogli zjechać ani z Trasy, ani z mostu w kierunku centrum. Natomiast na Wisłostradę nie będzie można zjechać z mostów: Śląsko-Dąbrowskiego, Poniatowskiego i Łazienkowskiego oraz z Trasy Łazienkowskiej. Z Czerniakowskiej będzie można pojechać tylko na Trasę Łazienkowską w stronę centrum lub na most.

W tym samym czasie zamknięte zostaną ulice: Krasińskiego od Czarnieckiego do Wisłostrady, Krajewskiego od Dymińskiej do Wisłostrady, Zakroczymska i Jeziorańskiego od Szymanowskiej do Muzeum Katyńskiego, Wenedów od Zakroczymskiej do Wisłostrady, Sanguszki do Zakroczymskiej do Wisłostrady, Boleść od Bugaj do Wisłostrady, Mostowa od Bugaj do Freta, Wodna, Steinkellera, Grodzka od al. Solidarności do Wisłostrady, Nowy Zjazd od al. Solidarności do Wisłostrady, Karowa od Browarnej do Wisłostrady, Lipowa od Browarnej do Wybrzeża Kościuszkowskiego, Dobra od Karowej do Lipowej, Wiślana i Gęsta od Browarnej do Dobrej, Wybrzeże Kościuszkowskie pomiędzy tunelem Wisłostrady a Lipową, Ludna od Solec do Wisłostrady, Wilanowska od Czerniakowskiej do Wisłostrady i Górnośląska od Czerniakowskiej do Wisłostrady.

Na wszystkich zamkniętych ulicach obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się i postoju, a zostawione tam samochody będą odholowywane na koszt właściciela.

Piesi i rowerzyści nie będą mogli korzystać z dolnego poziomu mostu Gdańskiego. Na moście nie będą zatrzymywały się również tramwaje. Poza tym całkowicie zamknięte dla ruchu samochodów, pieszych i rowerów będą mosty Gdański i Śląsko-Dąbrowski. W tym czasie autobusy linii 160, 190, i 527 będą kursowały trasami skróconymi. Linia 409 będzie jeździła objazdem ulicami: Jagiellońską – mostem Grota-Roweckiego – al. Armii Krajowej – Słowackiego – Popiełuszki – al. Jana Pawła II. A linie 227 i 500 po stronie praskiej będą zawracały na rondzie Starzyńskiego, ich kursowanie na lewym brzegu Wisły będzie zawieszone.

Z kolei autobusy linii 105, 114, 118, 127, 166, 171, 185, N16 i N66 będą kursowały objazdami.

W trakcie trwania defilady policja i służby państwowe mogą operacyjnie zdecydować o wyłączeniu z ruchu także innych ulic.

Szczegółowe informacje o zmianach w organizacji ruchu można znaleźć na stronach: www.infoulice.um.warszawa.pl i www.facebook.com/infoulice. Natomiast szczegółowe informacje na temat zmian w kursowaniu stołecznej komunikacji miejskiej można znaleźć na stronie www.ztm.waw.pl.

Defilada odbędzie się na warszawskiej Wisłostradzie, wzdłuż bulwarów na zachodnim brzegu Wisły. Rozpocznie się na skrzyżowaniu z ulicą Sanguszki, a zakończy na skrzyżowaniu z ulicą Karową.

W tym roku po raz pierwszy, oprócz żołnierzy WP i wojsk sojuszniczych, w defiladzie udział wezmą funkcjonariusze polskiej Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Straży Ochrony Kolei, Lasów Państwowych, ale także Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej; w sumie ok 2 tys. osób.

Jako pierwsi będą maszerować żołnierze i funkcjonariusze niosący flagi Polski, UE i NATO. Za nimi przejdzie Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego, a dalej pododdziały reprezentujące Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Marynarkę Wojenną, Wojska Specjalne, Wojska Obrony Terytorialnej, Żandarmerię Wojskową oraz Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych.

W dalszej kolejności przedefilują żołnierze reprezentujący jednostki i uczelnie wojskowe. W paradzie przejdzie też Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego oraz Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego.

Jak przekazało MON, w defiladzie lądowej przejedzie ponad 200 pojazdów, w tym samochody ciężarowo-osobowe HMMWV, kołowe transportery opancerzone Rosomak, wyrzutnie rakietowe WR-40 Langusta, samobieżne armatohaubice Krab i Dana, moździerze samobieżne Rak, zautomatyzowane wozy dowodzenia Łowcza, pojazdy saperskie Topola oraz samobieżny przeciwlotniczy zestaw rakietowy Poprad. Pojawią się też transportery opancerzone sojuszniczych armii: brytyjskie Panthery oraz amerykańskie Bradleye. Wśród pojazdów gąsiennicowych zaprezentują się czołgi: Leopard 2A5, amerykański M1 Abrams oraz wozy zabezpieczenia technicznego. Będą najnowsze wozy Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji i Straży Granicznej.

W niskim przelocie zaprezentuje się prawie 80 statków powietrznych – samolotów i śmigłowców. Wśród nich najnowsze śmigłowce Policji S-70i Black Hawk oraz śmigłowce Wojska Polskiego: Mi–2, W–3 Sokół, Mi-17 i Mi–8. Będzie można podziwiać także samoloty z biało-czerwoną szachownicą - F–16, TS–11 Iskra, M–28 Bryza, C–295M, C–130, M–346. Podniebną część defilady rozpocznie przelot Zespołu Akrobacyjnego "Biało-Czerwone Iskry" w składzie sześciu maszyn. Pokazy zakończy przelot samolotów przeznaczonych do transportu najważniejszych osób w państwie: G550 oraz B737 w eskorcie myśliwców.

Okazją do organizacji defilady jest przypadająca w tym roku 20. rocznica przystąpienia Polski do NATO i 15. rocznica członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Zorganizowanie dodatkowej, rocznicowej defilady – oprócz tradycyjnie odbywającej się 15 sierpnia – szef MON zapowiedział w marcu. Jak mówił, defilada w dniu narodowego święta 3 maja to także nawiązanie do tradycji międzywojennych.