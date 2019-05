Dodał, że "ze smutkiem trzeba zauważyć, że tego rodzaju słowa padają na polskim uniwersytecie".

"Pan Jezus uczy nas w Ewangelii miłości bliźniego. Nie jest to łatwe, ale mimo to Polacy dobrze rozumieją sens śpiewanych przez lata słów: chroń mnie, Panie, od pogardy, przed nienawiścią strzeż mnie, Boże” - podkreślił w komunikacie rzecznik Episkopatu Polski.

Szef liberalnego "Liberté" red. Jażdżewski powiedział występując przed wykładem Donalda Tuska na Uniwersytecie Warszawskim, m.in.: "Ten kto szuka transcendentu Absolutu w Kościele będzie zawiedziony, ten kto szuka moralności w Kościele nie znajdzie jej. Ten kto szuka strawy duchowej w Kościele wyjdzie głodny. Polski Kościół zaparł się Ewangelii, zaparł się Chrystusa i gdyby dzisiaj Chrystus był ponownie ukrzyżowany, to prawdopodobnie przez tych, którzy używają krzyża jako pałki do tego, aby zaganiać pokorne owieczki do zagrody".