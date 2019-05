Jedyna firma produkująca w Polsce ten preparat ma kłopoty z jego dostarczeniem. Tymczasem rezerwa zgromadzona na wypadek wystąpienia awaryjnej sytuacji jest już na wyczerpaniu.

– Szczepionek z zapasu starczy najwyżej do połowy maja. Kiedy się skończą, noworodki będą opuszczać szpitale niezabezpieczone przed gruźlicą – przyznaje Izabela Kucharska, zastępca głównego inspektora sanitarnego.

Wakcynacja przeciw tej chorobie to najbardziej popularna szczepionka w Polsce: otrzymuje ją niemal każdy noworodek (jeżeli nie ma przeciwwskazań medycznych) jeszcze przed powrotem do domu. System zaopatrzenia jest tak zorganizowany, że preparaty, które trafiają do szpitali, kupuje centralnie Ministerstwo Zdrowia. Dlaczego teraz nie może tego zrobić?

W grudniu zeszłego roku pojawiło się podejrzenie, że nowa partia, którą BIOMED-LUBLIN zgodnie z umową miał przekazać resortowi, jest wadliwa. Dlatego firma wstrzymała dostawy. Zakład z Lublina to jedyny dostawca bezpiecznej szczepionki. W Europie jest jeszcze jeden producent preparatu – przedsiębiorstwo z Danii. Eksperci nie zalecają jednak zamawiania stamtąd szczepionki. Jak mówią, daje ona więcej odczynów poszczepiennych.

W efekcie od początku tego roku dzieci były szczepione głównie z rezerw. Te z kolei siłą rzeczy muszą być ograniczone, m.in. ze względu na termin ważności szczepionek, ale również dlatego, że zgodnie z procedurami zapasy są robione tylko na kilka miesięcy do przodu. W połowie marca sanepid szacował, że rezerwa preparatu skończy się pod koniec kwietnia, jeżeli firma nie wypuści nowej partii.

Wówczas też sięgnięto po kryzysowe procedury. Teraz spełnia się czarny scenariusz – produktu praktycznie już nie ma. Wcześniej szpitale położnicze otrzymały polecenie, żeby szczepionkę wykorzystywać w jak najbardziej optymalny sposób. Szczepiono kilkoro dzieci w jednym momencie, żeby nie marnować dawek preparatu. Teraz będą wskazywane punkty szczepień, do których skierowane zostaną niemowlęta po wyjściu ze szpitali.

Tam otrzymają szczepienie, kiedy na rynek trafi nowa partia produktu, po pozytywnej weryfikacji.