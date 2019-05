Konkurs na dzierżawę działek na bulwarach rozstrzygnięto we wtorek. Właścicieli wybrano dla pięciu lokalizacji położonych od Cypla Czerniakowskiego do punktu na wysokości ul. Sanguszki. Umowy na okres do 31 października 2021 roku mają zostać podpisane w ciągu dwudziestu dni.

"Komisja Konkursowa za najkorzystniejsze uznała oferty złożone przez: Przylądek Miami Wars s.j. Zbyszko Cieszyński, Przemysław Dziubłowski, Spółdzielnię Socjalną Pogłos, Masyl s.c. S. Bartyś-Miłkowska, M. Zawiślak, Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. i Babie Lato sp. z o.o." - poinformowały władze Warszawy.

Wśród wymienionych są twórcy klubokawiarni Cud Nad Wisłą, Miami Wars oraz Grunt i Woda.

Nie znalazł się chętny na nową lokalizację na bulwarze Jana Karskiego, położoną w sąsiedztwie Multimedialnego Parku Fontann. Wymogi konkursu w tym wypadku zakazywały organizowania imprez muzyczno-tanecznych.

Od tego roku imprezy w lokalach nad Wisłą przy muzyce mechanicznej będą mogły odbywać się w piątki i w soboty do godz. 3 oraz w czwartki do godz. 23. Także o godz. 23 będą musiały kończyć się organizowane tam koncerty.

O rozstrzygnięciu konkursu poinformował we wtorek na Twitterze prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. "Konkurencja była duża, więc oferta będzie atrakcyjna i różnorodna, a niepowtarzalny klimat zostanie zachowany" - napisał. Jak zapowiedział, nad Wisłą znajdą się lokale znane warszawiakom, ale też zupełnie nowe.

Początkowo oferty konkursowe można było składać w siedzibie stołecznego Zarządu Zieleni do 16 kwietnia, termin ten jednak wydłużono do 23 kwietnia ze względu na duże zainteresowanie i zwiększoną liczbę pytań.

Do dzierżawy terenów zgłosiło się 22 chętnych. Komisja konkursowa, oceniając oferty, zwracała uwagę na program animacji, proponowane wydarzenia kulturalne oraz na wykorzystywanie naczyń wielokrotnego użytku i produktów biodegradowalnych w lokalach. Oczekiwania wobec dzierżawców związane były również z zaangażowaniem się ich w miejską kampanię edukacyjno-ekologiczną "Dzielnica Wisła". Premiowane były ponadto udogodnienia dla gości lokali m.in. dla osób z niepełnosprawnością.

Konkurs na dzierżawę działek ogłoszono na początku kwietnia. W sprawie jego warunków władze Warszawy organizowały spotkania z mieszkańcami i dotychczasowymi właścicielami mieszczących się tam klubokawiarni. Zarówno po stronie mieszkańców, jak i właścicieli lokali wiele emocji wzbudzały m.in. kwestie związane z organizowaniem w tym miejscu imprez muzycznych i tanecznych, a także koncertów.