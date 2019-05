Do incydentu doszło w piątek około godz. 9, gdy składano kwiaty pod pomnikami prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ofiar katastrofy smoleńskiej przy placu Józefa Piłsudskiego, w związku z obchodami kolejnej z "miesięcznic" katastrofy smoleńskiej.

Na monument wszedł mężczyzn i zawołał do prezesa partii rządzącej: "Kiedy wreszcie skończysz tę szopkę?"

BRAWO!!!! CZŁOWIEK NA PEWNO BĘDZIE POTRZEBOWAŁ POMOCY PRAWNEJ I WSPARCIA NAS WSZYSTKICH pic.twitter.com/hN4OsxP85K — Michał Mazowiecki (@MMazowiecki) 10 maja 2019

Gdy uczestnicy obchodów dochodzili do Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku, na monument wszedł mężczyzna i zawołał do prezesa partii rządzącej: Kiedy wreszcie skończysz tę szopkę? Dziewięć lat, kiedy przestaniesz oszukiwać ludzi; gdzie jest wrak?. Mężczyzna rozwinął też transparent z napisem „Ein Volk, ein Reich, ein Kaczyński? - NIE!".

Sprawcą incydentu jest Arkadiusz Szczurek. Przyznał się do wejścia na pomnik na swoim profilu w mediach społecznościowych. "Odpowiadając na pytania, tak to ja. Zarzutów mi jeszcze nie postawiono. Zawieziono mnie na Wilczą gdzie zatrzymano baner z napisem; Ein Volk, ein Reich, ein Kaczyński??? NIE!!!" - napisał Szczurek. Arek Szczurek jest członkiem ruchu Obywatele RP, jednak akcja nie jest organizowana przez nas - powiedział wp.pl przedstawiciel Obywateli RP. Paweł Kasprzak, lider Obywateli RP potwierdził, że była to indywidualna akcja.

Mężczyzna został sprowadzony na dół przez policjantów i następnie doprowadzony do komendy. Jak powiedział PAP rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji kom. Sylwester Marczak, w tej sprawie policja prowadzi czynności w kierunku art. 51 kodeksu wykroczeń. Jest to wykroczenie, czyli zakłócenie porządku publicznego- zaznaczył rzecznik stołecznej policji.

Przepis ten stanowi, że "kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny, albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny". Jednocześnie oceną prawno-karną, jeżeli chodzi o transparent rozwinięty przez mężczyznę zajmie się prokuratura - zaznaczył Marczak.

Rzecznik prasowy warszawskiej prokuratury okręgowej, prok. Łukasz Łapczyński powiedział PAP, że sprawa na obecnym etapie jest kwestią działań policji i możliwe, że po swoich czynnościach, na późniejszym etapie, policja przekaże określone materiały prokuraturze.