O ile podczas pierwszej edycji Nocy Muzeów wzięło w niej udział 11 muzeów, o tyle teraz placówek - i to nie tylko muzealnych - jest 260.

"Każda instytucja biorąca w niej udział chce wypaść oryginalnie, unikatowo. Zachęca widzów-gości do przyjścia – urządza specjalne wystawy i pokazy, które są do obejrzenia tylko w tę jedną noc. Otwiera swoje podwoje, choć na co dzień jest pilnie strzeżona, opracowuje programy dla dzieci. A dla najmłodszych to także wielkie wydarzenie, bo razem z rodzicami są w mieście nierzadko do północy", pisze w zaproszeni Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Noc Muzeów 2019 w Warszawie

BIAŁOŁĘKA

Oscarowa Noc w Kinie na BOKu

19.00 „Faworyta”, reż. Jorgos Lantimos, 119 min

21.15 „Roma”,reż. Alfonso Cuaron, 135 min

23.45 „Green Book”, reż. Peter Farrelly, 130 min

SPOTKANIE, SPACER, ZWIEDZANIE

Białołęka – Ratusz Białołęka – Ratusz Fundacja AVE 17.30–0.00 ul. Modlińska 197, Urząd Dzielnicy Białołęka

Noc Muzeów z planszówką

Tarchomin ʼ80

17.30–19.00 Trzy lata temu natrafiliśmy na prawdziwy skarb. Niepublikowane fotografie i filmy powstającego na terenie pól i lasów PRL-owskiego blokowiska na Tarchominie z lat 80. XX w. Wykonał je operator TVP Wiesław Antosik. To kapitalny materiał historyczny, który udostępniliśmy w formie wystawy, filmu i albumu fotograficznego, które cieszyły się gigantycznym zainteresowaniem. Idziemy więc za ciosem i… zapraszamy na promocję rodzinnej planszówki Tarchomin ʼ80, opartej na fotografiach Antosika.

W Noc Muzeów odbędą się pierwsze rozgrywki!!! Będzie również można otrzymać grę.



Udział bezpłatny, zapisy na stronie fundacjaave.pl

Gramy w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Białołęka

Zabytkowym autobusem przez wycinki, Okrągły Stół i białołęckie zabytki

19.00–21.30, 21.30–0.00

Dwie dwuipółgodzinne wyprawy po Białołęce zabytkowym autobusem szlakiem miejsc i wydarzeń, które pojawiały się w artykułach w prasie warszawskiej XVIII i XIX w.

Uczestnicy dowiedzą się m.in., gdzie miało miejsce lądowanie balonu, gdzie testowano kosiarkę Woodera oraz czym wsławił się pewien żołnierz z 1831 r., który 24 lutego brał udział w bitwie pod Białołęką. Poza tym odwiedzą miejsce, gdzie powstał słynny Okrągły Stół i poznają białołęckie zabytki. Prowadzi Bartłomiej Włodkowski.

Udział bezpłatny, zapisy na stronie fundacjaave.pl

Początek na ul. Modlińskiej 197 pod Ratuszem Białołęka

BIELANY

WYSTAWA, ZWIEDZANIE Centralne Archiwum Pielęgniarstwa Polskiego 17.00–23.00 ul. Reymonta 8

Wystawa "Polski Czerwony Krzyż – w kręgu braterstwa i miłości"

Wystawa zorganizowana z okazji 100. rocznicy utworzenia Polskiego Czerwonego Krzyża przedstawiająca pielęgniarki, które niosły pomoc humanitarną w czasie wojny, a także szkoły pielęgniarskie utworzone i prowadzone przez Polski Czerwony Krzyż. Zwiedzanie zasobów muzeum: Galeria Medalistek Florence Nightingale Archiwalia Instrumentarium Sprzęt laboratoryjny Organizator zaprasza również do Muzeum Historii Pielęgniarstwa przy ul. Żelaznej 59

ZWIEDZANIE Huta ArcelorMittal Warszawa 15.00–21.00ul. Kasprowicza 132

Noc Muzeów w schronie przeciwatomowym z lat 50.

Zapisy rozpoczną się 16 maja o godz. 9.00 na stronie www.schron-hw.pl. Ze względu na ograniczoną przestrzeń schron będą mogły zwiedzić tylko osoby zapisane. Organizatorzy uprzedzają, że zwiedzanie wymaga pokonania kilku pięter, z czym osoby niepełnosprawne ruchowo mogą mieć trudności.

SPACER, SPOTKANIE, ZWIEDZANIE Pracownia Rodziny Jarnuszkiewiczów – Warszawska Historyczna Pracownia Artystyczna 20.00–1.00ul. Magiera 30/1

"10 x Jarnuszkiewicz" – Noc Muzeów w pracowni Jerzego Jarnuszkiewicza

Organizator zaprasza nie tylko na zwiedzanie pracowni Jerzego Jarnuszkiewicza, ale także na spotkania z młodych artystami. Zmieniający się co pół godziny prelegenci opowiedzą o wybranych pracach Jarnuszkiewicza w kontekście własnych poszukiwań twórczych. Jeśli pogoda dopisze, uczestnicy wybiorą się do pobliskiego parku noszącego imię rzeźbiarza na pogadankę o sztuce w przestrzeni.

MOKOTÓW

PERFORMANCE, POKAZ, SPOTKANIE, WYSTAWA Aktywny Dom Alternatywny 18.00–3.00 ul. Puławska 37

"System doskonały" w ADA

"System doskonały" to inicjatywa tworzona przez artystów i aktywistów połączonych wspólną ideą – to głos w obronie tych, którzy znaleźli się na samym dole hierarchicznej struktury obejmującej nas wszystkich. Struktury, której istnienia czasem nawet nie dostrzegamy. Organizatorki (Elwira Sztetner, Martyna Solecka, Katya Sadkovska, Edyta Bystroń) zapraszają wszystkich znudzonych wystawami w sterylnych wnętrzach galerii, nonkonformistów nieunikających rozmów na trudne i niewygodne tematy, poszukiwaczy tajemnic ukrytych w ciemnych zakątkach miejskich piwnic oraz wielbicieli nietypowej muzyki i wegańskiego jedzenia.

SPACER, SPOTKANIE, ZWIEDZANIE Dom Kultury Dorożkarnia 16.00–18.00 ul. Siekierkowska 28 (początek)

Ogórkiem po Siekierkach

Podróż z przewodnikiem do miejsc ważnych dla historycznej przestrzeni Siekierek. Odwiedzimy punkty, które żyją jeszcze w pamięci mieszkańców, ale w rzeczywistości już nie istnieją: folwark, dwór, Czerwoną Szkołę, kąpielisko, kuźnię, mydlarnię, miejsce objawień... Ciekawych opowieści będzie wiele. Oto jedna z nich, o kuźni: "Temperatura paleniska sięgała 1500 stopni C i była wystarczająco wysoka, aby stopić stal. Kuźnia mieściła się przy ul. Siekierkowskiej, nieopodal osiedla dorożkarzy, i to głównie z ich przyczyny interes kowala rósł jak na drożdżach”...

WYSTAWA, SPOTKANIE, WYKŁAD, FILM Dom Kultury Kadr 19.00–1.00ul. Rzymowskiego 32

Wernisaż wystawy "Gobelin roku"

20.00–21.30 Już po raz 14. (a pierwszy w nowej siedzibie) DK Kadr zaprasza na wernisaż wystawy podsumowującej konkurs "Gobelin roku". Będzie to jedna z niewielu w Warszawie okazji, by z bliska zetknąć się z wyjątkową dziedziną rzemiosła artystycznego, jaką jest tkactwo. Tworzenie gobelinów wymaga ogromnego kunsztu, precyzji oraz cierpliwości, przede wszystkim zaś wyobraźni.

Globtroterzy w muzeum

21.00–22.00 Wyjątkowa impreza ze sztandarowego cyklu organizowanych w Kadrze spotkań globtroterów. Bohaterami wieczoru będą Ewa i Lesław Adamscy, małżeństwo podróżników, którzy z myślą o Nocy Muzeów 2019 przygotują prelekcję poświęconą swoim wizytom z słynnych muzeach świata. Państwo Adamscy zwiedzili niemal cały glob, więc ich opowieść będzie fascynująca!

"Love Express. Przypadek Waleriana Borowczyka" – projekcja filmu

22.30–0.30 Nocna projekcja filmu dokumentalnego "Love Express. Przypadek Waleriana Borowczyka" poświęconego jednemu z najwybitniejszych reżyserów filmowych lat 60. i 70. ubiegłego wieku. Borowczyk, polski artysta święcący triumfy we Francji (w Polsce zrealizował tylko jeden film – słynne "Dzieje grzechu” według powieści Stefana Żeromskiego), swój niepowtarzalny styl ukształtował, m.in. tworząc wizyjne, krótkometrażowe animacje. Zobaczymy kilka z nich, jako uzupełnienie wyreżyserowanego przez Kubę Mikurdę dokumentu, który jest fascynującą historią powiązań między strefami sztuki wysokiej.

SPOTKANIE, WARSZTATY, WERNISAŻ, WYSTAWA, ATRAKCJE Fort Mokotów 17.00–0.00 ul. Racławicka 99

Fort otwARTy

W Noc Muzeów będzie można zajrzeć do większości firm i instytucji mających w Forcie Mokotów swoje siedziby, zwie-dzić "Pracownie otwARTe" i usłyszeć historię autorskich aranżacji oraz rewitalizacji tych zabytkowych przestrzeni postindustrialnych. Na gości czekają również wystawy sztuki i liczne atrakcje społeczno--kulturalne.

Instytut Fotografii Fort

19.00–0.00 Finisaż wystawy "Homesick" Maćka Nabrdalika

19.00 Finisażowe oprowadzanie po wystawie "Homesick" Maćka Nabrdalika – fotografa związanego z prestiżową amerykańską agencją VII Photo, laureata polskich i zagranicznych konkursów fotografii prasowej, m.in.World Press Photo i Pictures of the Year International. W ramach wystawy w IFF, której kuratorem jest Adam Mazur, pokazane zostaną zdjęcia dotyczące jednego z najbliższych autorowi wydarzeń: katastrofy elektrowni atomowej w Czarnobylu, ze szczególnym uwzględnieniem ludzi, którzy swoje losy nierozerwalnie związali ze strefą skażenia.

Studio MXCF

Otwarte formy, umysły, pracownie – MXCF architekci i duet drzeWO zapraszają do interakcji w przestrzeni. Nie ma sztuki i architektury bez odbiorcy.

Warsaw Institute for Modern and Contemporary Asian Art

18.00–0.00 Program związany ze sztuką i kulturą szeroko pojętej Azji. Goście będą mieli okazję zobaczyć wystawę prac artystek sacha (jakuckich) ze zbiorów fundacji i porozmawiać

o naszej działalności.

Tradycyjna chińska ceremonia parzenia herbaty przy akompaniamencie Zhao Zirong, grającej na guzheng

Pokaz ceramiki japońskiej

Warsztaty kaligrafii arabskiej i origami

Punkt konsultacji w zakresie tradycyjnej medycyny mongolskiej

Słodycze oniryczne – warsztat mochi

19.00 Wystawa malarstwa Doroty Podlaskiej "Ta ostatnia niedziela", poświęcona Wietnamczykom na Stadionie X-lecia

Żywa Kuchnia

17.00–0.00 Angielsko-polskie warsztaty platingu dla dzieci do lat 13. Artystyczne dekorowanie talerzy zostanie zorganizowane dla dwóch grup. Każda będzie miała na swe działania 40 min., a autor najładniejszego talerza wygra kolację dla siebie i rodziców w Żywej Kuchni. Warsztaty poprowadzi nasz szef kuchni Laurent de Bremaeker.

19.00 Spotkanie z Nityą Patrycją Pruchnik – autorką książki "Koniec wszystkich historii. Medytacje"

Czarna Fala

18.00 Pokaz palenia kawy + cupping (degustacja)

SPACER, ZWIEDZANIE Fundacja Ja Wisła 21.00–0.00 ul. Gołkowska 2

Tropem bobra z Jeziorka Czerniakowskiego

Nocne zwiedzanie Rezerwatu Przyrody Jeziorko Czerniakowskie z twórcą ścieżki edukacyjnej wokół jeziorka Przemkiem Paskiem. Trasa dla początkujących: 1,5 km, czas przejścia ok. 1,5 godz. – południowa część jeziorka, trasa dostępna dla osób niepełnosprawnych, seniorów i mam z dziećmi w wózkach Trasa dla koneserów: 3 km, czas przejścia ok. 3 godz., północna część jeziorka Zalecane wyposażenie: buty terenowe, latarki, herbata w termosie

WYSTAWA, ZWIEDZANIE Fundacja Rodziny Staraków | Spectra Art Space 19.00–20.30 ul. Bobrowiecka 6

Kolekcja Anny i Jerzego Staraków

Fundacja Spectra Art Space zaprasza na zwiedzanie kolekcji Anny i Jerzego Staraków, po której oprowadzać będzie kurator. Prezentowane dzieła tworzą reprezentacyjny przegląd polskiej sztuki od 1945 r. do dziś. W większości są to wybitne realizacje z dorobku poszczególnych artystów. Trzon kolekcji stanowi malarstwo abstrakcyjne lat 50., 60. i 70. ukazujące bogactwo idei i kierunków życia artystycznego tamtego czasu. Wybrani artyści: Magdalena Abakanowicz, Wojciech Fangor, Tadeusz Kantor, Teresa Pągowska, Andrzej Wróblewski, Ryszard Winiarski.

KONCERT, POKAZ, WYKŁAD, SPOTKANIE, WYSTAWA Fundacja Ziemiaństwa Rzeczypospolitej Polskiej 19.00–20.30 ul. Woronicza 44A

"Odnalezione. Rzecz o polskiej sztuce" – koncert, wystawa i opowieść

Przemiany, które nastąpiły w kraju, umożliwiły swobodne badanie i prezentowanie sztuki powstałej w kręgach polskiej szlachty i inteligencji. Prezentacja muzyczna składać się będzie z dzieł polskich kompozytorów przełomu XVIII i XIX w. Usłyszymy m.in. kompozycje M.K. Ogińskiego, J. Elsnera i E. Potockiej wykonane na klawesynie. Prezentacja obrazów pochodzących z nieistniejącego już dworu w Dalikowie Opowieść przybliży dzieje polskiej muzyki i sztuki, dramatyczne losy zabytków i niezwykłą historię ich ocalenia. Opowie i zagra Jerzy M. Wardęski

SPOTKANIE, WARSZTATY, WYSTAWA, ZWIEDZANIE Galeria Forma 19.00–23.30 ul. Żuławskiego 4/6

Kampania artystyczna – wystawa sztuki współczesnej

Prezentacja dzieł sztuki współczesnej z dziedziny malarstwa, grafiki i rzeźby autorstwa Sylwestra Ambroziaka, Ewy Andrzejczak, Aliny Bloch, Mariusza Dąbrowskiego, Andrzeja Kaliny, Ewy Miazek, Majki Orzęckiej, Barbary Pszczółkowskiej-Kasten, Krzysztofa Pająka, Barbary Pisulewskiej, Marka Sobczaka, Mariusza Stanowskiego, Anny Trochim, Marii Waliszewskiej-

-Bendek.

KONCERT, POKAZ, WYSTAWA, ZWIEDZANIE Komenda Główna Policji 19.00–0.00 ul. Puławska 148/150

Noc Muzeów w Komendzie Głównej Policji

Występy Orkiestry Reprezentacyjnej Policji

Prezentacja pojazdów policyjnych

Prezentacja wybranego wyposażenia Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP

Miasteczko ruchu drogowego dla najmłodszych

Punkt daktyloskopii

Zwiedzanie gabinetu komendanta głównego policji

Zwiedzanie Sali Generalskiej – miejsca spotkań i narad kierownictwa polskiej policji Wystawy okolicznościowe z okazji 100. rocznicy powstania Policji Państwowej

Konkursy i niespodzianki

SPOTKANIE, WERNISAŻ, WYSTAWA Mabellini Delio 19.00–0.00 ul. Tatrzańska 9

Wystawa prac Eleny Lola Loli, Łukasza Leskiera i Jarosława Kalinowskiego

W tym roku po raz kolejny zapraszamy do wspólnego spędzenia tego jedynego w swoim rodzaju wieczoru. Goście będą mogli zobaczyć wystawę prac Eleny Lola Loli, Łukasza Leskiera oraz Jarosława Kalinowskiego, którzy uświetnią swoją obecnością Noc Muzeów. Oferujemy wspaniałą sąsiedzką atmosferę, która zatrzęsie Sielcami.

POKAZ, SPACER, SPOTKANIE Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 18.00–0.00ul. Batorego 5

Noc Muzeów z Państwową Strażą Pożarną, Policją, Służbą Ochrony Państwa i Strażą Graniczną

W programie m.in.: prezentacja wozów strażackich, pojazdów policyjnych i straży granicznej, pokazy sprzętu specjalistycznego i wyszkolenia funkcjonariuszy, prezentacja umundurowania i możliwość ubrania elementów sprzętu bojowego i specjalistycznego. Atrakcje dla najmłodszych

WYKŁAD, WYSTAWA, ZWIEDZANIEMuzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB 19.00–0.00 ul. Rakowiecka 4

Noc Muzeów w Muzeum Geologicznym PIG-PIB

19.00–0.00 Zwiedzanie Muzeum Geologicznego PIG-PIB

20.00 Wykład popularnonaukowy

21.00–22.30 "Podchody w muzeum" – gra muzealna z nagrodami, przygotowana dla odwiedzających tej nocy Muzeum Geologiczne

KONCERT, SPACER, SPOTKANIE, WYSTAWA, ZWIEDZANIE Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego 18.00–1.00 al. Wilanowska 204

Wystawa "Wiejski świat dawnych lat. Krajobraz – życie mieszkańców – praca – mechanizacja – motoryzacja"

Ekspozycja obrazuje przemiany cywilizacyjne wsi polskiej w XIX i XX w. poprzez malarstwo, stare fotografie, dokumenty, korespondencję, eksponaty rzemiosła artystycznego

oraz przedmioty kultury materialnej. Część ekspozycji stanowić będzie kolekcja zabytkowych motocykli. Promocje książek Koncert kapeli ludowej Kiermasz rękodzieła ludowego Stoisko z wydawnictwami Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

POKAZ, SPOTKANIE, WARSZTATY, WYSTAWA, ZWIEDZANIE Muzeum Kowalstwa 17.00–2.00 ul. Przy Grobli 84

Noc w Muzeum Kowalstwa

Każdy chętny będzie mógł spróbować swoich sił przy kowadle, wykuwając drobny element z rozgrzanego do czerwoności żelaza. W tym roku do muzeum wkradnie się nowa technika. Kto nigdy nie spawał i nie widział, jak się taki proces odbywa, będzie miał okazję wcielić się w rolę spawacza. Poza tym będzie można zobaczyć mistrza kowalskiego przy pracy, posłuchać opowieści kowalskich, skosztować domowych wypieków oraz napić się kawy, a przede wszystkim poczuć klimat kuźni z początku XX w.

WYSTAWA Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni 20.00–0.00ul. Puławska 113A

Prezentacja aktualnej wystawy "Pomnik. Europa Środkowo-Wschodnia 1918–2018"

21.00 Zwiedzanie wystawy z przewodnikiem

Wystawa opisuje funkcje, losy oraz procesy, jakim podlegają pomniki. Prezentuje biografie przeszło 20 monumentów z naszego regionu Europy, począwszy od wyboru projektu przez erekcję i użytkowanie pomników po rozgrywające się wokół nich spory, zniszczenie, zapomnienie i rozkład. Wystawa nie jest wyłącznie przeglądem historycznym, dotyczy również toczących się współcześnie debat.

POKAZ, SPOTKANIE, WYSTAWA, ZWIEDZANIE Muzeum Sue Ryder 18.00–1.00 pl. Unii Lubelskiej 2

Noc Muzeów w Muzeum Sue Ryder

Sue Ryder to brytyjska działaczka charytatywna i wielka przyjaciółka Polski. Poświęcone jej muzeum przygotowało wiele atrakcji, które będą miały miejsce na skwerze wokół jego siedziby oraz w pobliskiej kamienicy. Wystawa plenerowa "Sue Ryder. Życie dla ludzi" Prezentacja kolekcji znaczków turystycznych. To znaczki kolekcjonerskie w formie drewnianych krążków, przedstawiające 5600 atrakcji turystycznych

18.00–22.00 Wystawa "200 lat Rogatek Mokotowskich. Historia placu Unii Lubelskiej" na podwórku kamienicy przy ul. Bagatela 15

16.00–22.00 Sklep charytatywny Fundacji Sue Ryder

WYSTAWA, ZWIEDZANIE Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL 19.00–0.00 ul. Rakowiecka 37

Noc Muzeów w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL

Zwiedzanie części byłego Aresztu Śledczego Warszawa-Mokotów

W słynnym X Pawilonie będzie można zobaczyć wystawę przygotowaną przez IPN "Śladami zbrodni", ukazującą fotografie żołnierzy wyklętych i przed-mioty (okulary, guziki, medaliki, buty) wydobyte z dołów śmierci podczas prac poszukiwawczych na tzw. Łączce. Dla zwiedzających otwarta zostanie również cela rtm. Witolda Pileckiego oraz podziemny korytarz, którym więźniowie byli prowadzeni na miejsce wykonywania wyroków śmierci.

PERFORMANCE, WYKŁAD, SPOTKANIE, WYSTAWA Skocznia Narciarska Warszawa - Mokotów 18.00–1.00 ul. Czerniowiecka 3

"Niebo bez granic” na Czerniowieckiej

"Niebo bez granic" to eksperymentalny, społeczny projekt integracyjny popularyzujący lotnictwo i osiągnięcia kultury polskiej poprzez działania edukacyjne łączące historię, technikę, sztukę i krajoznawstwo. To próba integracji społecznej wokół oddolnych inicjatyw ochrony lokalnego dziedzictwa lotniczego. Rewitalizacja dawnej skoczni położonej przy przedwojennej ul. Samolotowej jest sztandarowym projektem.

"Niebo bez granic" to wystawy, otwarte i ciekawe dyskusje oraz eksperymenty łączące awiotechnikę, architekturę i sztukę.

SPACER, SPOTKANIE, WYKŁAD, ZWIEDZANIE Szkoła Główna Handlowa 19.00–0.00al. Niepodległości 62

Noc Muzeów w Szkole Głównej Handlowej

Najstarsza ekonomiczna uczelnia w Polsce ponownie otwiera drzwi swojego zabytkowego kampusu. SGH zaprasza zwiedzających, którzy w Noc Muzeów zechcą odwiedzić miejsce uznane za jedno z najwybitniejszych osiągnięć polskiej architektury modernistycznej. Spacer z przewodnikiem – historykiem, autorem książek o kampusie SGH, który oprowadzi zwiedzających po architektonicznych perełkach uczelni: gmachu głównym, budynku przy ul. Rakowieckiej oraz wnętrzu biblioteki SGH. Specjalnie na tę okazję organizator przygotuje także inspirujące prelekcje, prowadzone przez znane i cenione osobowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

SLAM MALARSKI, WARSZTATY Sztukarnia 18.00–0.00ul. Odolańska 60

Sztuka na żywo

Zapraszamy na slam malarski, czyli artystyczny pojedynek przy sztalugach. Warsztaty dla dzieci i dorosłych przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych grafiką, malarstwem

i ceramiką, zarówno dla początkujących, jak i dla tych, którzy z wymienionymi technikami mają już coś wspólnego.

Warsztaty street artu dla dzieci

Malowanie muralu

Warsztaty linorytu

Rodzinna pracownia ceramiczna i toczenie na kole garncarskim

Warsztaty malowania akwarelą

Warsztaty malowania reprodukcji i malarstwo sztalugowe

SPOTKANIE, ZWIEDZANIE Teatr Druga Strefa 20.00–0.00ul. Magazynowa 14A

Noc w Teatrze Druga Strefa

20.00–0.00 Teatr Druga Strefa zaprasza na wystawy, spektakle, performance. Jak co roku, organizator zachęca gości do spędzenia Nocy Muzeów nie tylko na widowni, ale także w niedostępnych na co dzień pracowniach, piwnicach i kulisach...

Warszawski Festiwal Kryminału

12.00–21.00 Festiwal skierowany do fanów zagadnień kryminalnych i kryminalistycznych zawartych w literaturze, komiksach, filmach, serialach i programach telewizyjnych. W programie spotkania autorskie, panele dyskusyjne oraz warsztaty. Zwieńczeniem Warszawskiego Festiwalu Kryminału będzie wręczenie nagród Złoty Pocisk w czterech kategoriach: najlepsza polska powieść kryminalna 2018, najlepsza zagraniczna powieść kryminalna 2018, najlepsza polska powieść kryminalno-historyczna 2018 oraz nagroda publiczności 2018.

ZWIEDZANIE Teatr Lalek Guliwer 20.00–23.30ul. Różana 16

Legendy warszawskie nocą

Teatr Guliwer zaprasza do mitycznej krainy, w której podczas wspólnej podróży tropami legend warszawskich przeniesiemy się do pradawnych czasów. Podążając śladami zamierzchłych historii, będziemy odkrywać tajemnice znanych nam dziś miejsc oraz zdarzeń, które rozegrały się w odległej przeszłości na terenach dzisiejszej Warszawy. Przeniesiemy się do czasów, gdy nie było miasta, lecz gęste lasy pełne dzikiego zwierza.

Grupy maksymalnie 30-osobowe będą wpuszczane co 30 min.

Zakup biletu na spektakl 18 maja nie uprawnia do pierwszeństwa w wejściu na Noc Muzeów

SPACER, SPOTKANIE, WYKŁAD, WYSTAWA, ZWIEDZANIE Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 10.30–0.30al. Niepodległości 188

Patent by Night

Czy wiesz, jak wiele przedmiotów codziennego użytku to wynalazki polskich twórców? Co wynalazcom daje patent, a co przedsiębiorcom znak towarowy? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź podczas Nocy Muzeów w Urzędzie Patentowym. Ponadto: Dowiedz się, jak działają różnego rodzaju wynalazki, np. kolej próżniowa lub łaziki marsjańskie Obejrzyj najstarsze polskie księgi patentowe i poznaj bogatą historię polskiej myśli technicznej

Usiądź w fotelu prezesa urzędu

Zostań ekspertem orzekającym w sporze o naruszenie patentu

Weź udział w konkursie i wygraj ciekawe nagrody

SPOTKANIE, WARSZTATY, WERNISAŻ, WYKŁAD, WYSTAWA, ZWIEDZANIE Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania 11.00–20.00ul. Rejtana 16

Noc Muzeów w WSEiZ... z Muzeum w Bielsku Podlaskim

WSEiZ będzie gościć Muzeum z Bielska Podlaskiego, które zaprezentuje wystawę "Tajemniczy ręcznik". Bezpośrednim impulsem do pracy nad stworzeniem kolekcji ręczników ludowych była obawa przed postępującym wypieraniem z codziennego użytku tego charakterystycznego elementu naszej tradycji. W chwili rozpoczęcia tej pracy ręcznik ludowy był niemalże zapomnianym elementem kultury ludowej, teraz jest dostrzegany i przeżywa drugą młodość. WSEiZ zaprasza na warsztaty tkackie, na których poznamy tajniki tkania i barwienia nici, oraz na warsztaty malowania toreb ekologicznych.

OCHOTA

POKAZ, SPACER, SPOTKANIE, WYSTAWA, WYKŁAD, ZWIEDZANIE Fundacja Rozwoju Golfa w Polsce Golf4All 14.00–21.00 ul. Rokitnicka 14

Historia golfa w Polsce i na świecie – pokazy gry w golfa, wystawy, wywiady, konkursy

Kuźnia Golfa Pole Mokotowskie to jedyne w Warszawie naturalne pole golfowe nawiązujące do tradycji przedwojennego pola golfowego w Powsinie. Wystawa "Historia golfa w Polsce i na świecie", na której zostanie pokazany dawny i dzisiejszy sprzęt do gry w golfa, stroje itp.

Wystawa fotograficzna – historia najnowsza

Scena otwarta – wywiady i spotkania ze znanymi golfistami, rozmowy o golfie i jego historii

Spacery po polu golfowym z przewodnikiem oraz prezentacja zabytkowego sprzętu, wyjaśnienie zasad gry

Grupy do 20 osób, co 1,5 godz. Pokazy gry w golfa, konkursy z nagrodami

PERFORMANCE, WERNISAŻ, WYSTAWAGaleria officyna art & design 19.00–1.00Al. Jerozolimskie 107

Wystawa zbiorowa prac plastycznych

Wystawie towarzyszyć będzie happening artystyczny na Dziedzińcu Kulturalnym Jerozolimskie 107.

SPOTKANIE, WYSTAWA, ZWIEDZANIE Izba Komornicza 18.00–23.00ul. Kaliska 23 U5

Noc Muzeów w Izbie Komorniczej

Izba Komornicza po raz pierwszy udostępni zwiedzającym siedzibę Rady Komorniczej. Podczas Nocy Muzeów będzie można obejrzeć salę posiedzeń i gabinet przewodniczącej, porozmawiać z komornikami, asesorami. Organizator przygotował również wystawę przedwojennych dokumentów dotyczących egzekucji sądowej i wiele innych atrakcji.

WARSZTATY, WERNISAŻ, WYSTAWA Magazyn Sztuk, filia Ośrodka Kultury Ochoty 19.00–23.00ul. Radomska 13/21

Noc Muzeów w Magazynie Sztuk

19.00 Wernisaż wystawy malarstwa Adama Piotra Rutkowskiego, absolwenta Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie, malarza i architekta krajobrazu, twórcy projektów artystycznych, organizatora i kuratora wystaw oraz plenerów malarskich

19.45 "Stare na złote" – warsztaty artystyczne polegające na nadaniu nowego wyrazu starym ubraniom. Organizator zachęca do przyniesienia swoich rzeczy, które uczestnicy będą za pomocą stempli, farb do tkanin, nici oraz koralików zamieniać w dzieła sztuki.

SPACER, WYKŁAD, WYSTAWA, ZWIEDZANIEMuzeum Historii Medycyny WUM 18.00–0.30ul. Żwirki i Wigury 63

Specjalna wystawa na Noc Muzeów

"Na granicy życia i śmierci. Tajemnicza mumia ze zbiorów WUM" oraz zwiedzanie wystaw czasowych

18.30 i 23.00 "Symbole WUM. The best of…" – dwa spacery poprowadzi dr A. Tyszkiewicz. Goście odkryją najciekawsze miejsca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, które nie

są dostępne na co dzień. Femina et Medicina. Portret Hygiei w tradycji akademickiej Warszawy"

(CBI, I p.) – wystawa "20 lat minęło…" – najważniejsze chwile Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM (CD, I p.) "Na granicy życia i śmierci. Tajemnicza mumia ze zbiorów WUM"

(CBI, parter) – wystawa przygotowana specjalnie na tę noc, zapraszamy uczestników powyżej 16. roku życia

20.00 Wykład "Mumie, mumifikatorzy i paleopatologie" – dr H. Pliszka, mgr H. Przychodzeń (CBI)

SPOTKANIE, WYKŁAD, WYSTAWA, ZWIEDZANIEOśrodek Kultury Muzułmańskiej 18.00–20.30al. Bohaterów Września 23

Ramadanowa Noc Muzeów

Tegoroczna Noc Muzeów przypada w świętym dla muzułmanów miesiącu ramadan, dlatego częścią specjalną wieczoru będzie wspólne przełamanie postu o zachodzie słońca. Wystawy "Quran – święta księga islamu" oraz "Sławni uczeni muzułmańscy"

Zwiedzanie sali modlitewnej

Prelekcja "Słowo o ramadanie"

Inne atrakcje

FILM, POKAZ, SPEKTAKL, WARSZTATY, WYKŁAD, WYSTAWA, ZWIEDZANIE Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych 19.00–1.00ul. Koszykowa 86

Japan by night

W tym roku zabierzemy odwiedzających w niezwykłą podróż do Japonii. Przybliżymy gościom zarówno jej tradycje, jak i supernowoczesne oblicze. Warsztaty japońskiej kaligrafii, origami, furoshiki, drzeworytu itp. Odtworzymy klimat gry Pachinko, udostępniając automaty i gry, także w technologii VR Prezentacja animacji i interaktywnych projektów wykorzystujących tradycyjne japońskie wzory Kramiki z japońskimi przysmakami i rękodziełem

Konkurs cosplay! Issho ni asobimashō!!!

SPACER, ZWIEDZANIE Stacja Filtrów MPWiK 19.00–1.00ul. Koszykowa 81

Noc Muzeów na Stacji Filtrów

Warszawskie Filtry – wyjątkowy zespół zabytków architektury przemysłowej, pomnik historii – zapraszają! Będzie można zobaczyć: wieżę ciśnień, Muzeum Wodociągów i Kanalizacji, pomnik Sokratesa Starynkiewicza, wypełniony wodą filtr powolny z 1886 r., Zakład Filtrów Pospiesznych z 1933 r. i skosztować wody w pompowni.

Wejście na teren Stacji Filtrów bramą od ul. Koszykowej 81. Wyjście przez bramę od ul. Krzywickiego. Wejście za okazaniem dokumentu ze zdjęciem, co pół godziny, w grupach 25-osobowych pod opieką przewodnika.

POKAZ, WYSTAWA, ZWIEDZANIE Technikum nr 7 w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. Kolejówka 19.00–0.00ul. Szczęśliwicka 56

Noc Muzeów w Technikum nr 7 d. Kolejówce

Zwiedzanie muzeum najstarszej średniej szkoły technicznej w Polsce to podróż w czasie od 1873 r. do dziś. Prezentowane są dokumenty, zdjęcia, plakaty, książki, zeszyty, pomoce

naukowe, odznaczenia i medale. Można się przekonać, jak wyglądali uczniowie oraz nauczyciele przed I i II wojną światową i po niej, jakie nosili szkolne mundury, jak były urządzone sale lekcyjne, pracownie i warsztaty. Goście zobaczą też wykonywane przez nich prawdziwe cuda – piękne, a zarazem kształcące modele pociągów.

Pokazy w najciekawszych pracowniach technicznych

PRAGA POŁUDNIE

KONCERT, POKAZ, WYSTAWA Centrum Promocji Kultury 19.00–0.00ul. Podskarbińska 2

Noc Muzeów w Centrum Promocji Kultury

19.00 Wernisaż prac Filipa Gruszczyńskiego

Obrazy Filipa Gruszczyńskiego są dziełami niezwykle oryginalnymi i intrygującymi. Autor tworzy kompozycje figuratywne, ale nie w oparciu o rzeczywistość czy inspiracje wywiedzione z fotografii.

20.00 Koncert zespołu Madrugada

Koncert z okazji premiery wycze-kiwanego debiutanckiego albumu zespołu Madrugada, zatytułowanego "Sombra", czyli po hiszpańsku "Cień".

Tytuł kontrastuje z nazwą zespołu oznaczającą świt. Dualizm jest motywem przewodnim albumu.

ZWIEDZANIE Fabryka Czekolady E. Wedel 12.00–0.00ul. Zamoyskiego 24/26

Noc Muzeów w Fabryce Czekolady E. Wedel

Drzwi do najbardziej czekoladowego miejsca w Polsce ponownie otwierają się w Noc Muzeów. Głównym bohaterem tegorocznej imprezy będzie kultowe Ptasie Mleczko®. E. Wedel zabierze wielbicieli słodkości w podróż w czasie

– przedstawi historię słynnych pianek oraz transformację designu. Będzie można zobaczyć zabytkowy gabinet Jana Wedla, rozwiązać zagadki, zdobyć wedlowskie smakołyki i skosztować ich. Goście odkryją tajemnice powstawania czekolady, zobaczą linię produkcyjną oraz czekoladowe rzeźby. Wstęp biletowany. I

PERFORMANCE, POKAZ, SPOTKANIE, WERNISAŻ. WYSTAWA Galeria Pracownia w Perunie 21.00–1.00ul. Grochowska 301/305

"Brak mi słów" – otwarta pracownia

Zgodnie z tradycją, na czas Nocy Muzeów staje się ona pracownią otwartą, w której można zobaczyć prace artystyczne, wideo, instalacje. "Brak mi słów" jest pretekstem do pokazania tego, co nieprzedstawialne, niedające się zatrzymać w pojęciu, ale w jakiś sposób obecne dzięki sztuce.

WYSTAWA Galeria Le Guern 18.00–0.00ul. Katowicka 25/1

Noc Muzeów w Le Guern z fotografiami Tadeusza Rolkego

Wystawa fotografii Tadeusza Rolkego "Tam i z powrotem", zrealizowana z Fujifilm Polska, jest udokumentowaniem osobistej podróży artysty w miejsca, do których był wypędzany tuż po II wojnie światowej. W jednym z nich Tadeusz Rolke postanowił, że zostanie fotografem. Prezentacja projektu odbywa się w roku 90. urodzin artysty, ma charakter osobistego pamiętnika. Tadeusz Rolke, poruszając się własnymi śladami, opowiada o początku swojej drogi jako profesjonalnego fotografa i artysty.

WYSTAWA Galeria Sztuki Milano 18.00–0.00ul. Waszyngtona 2A

30 lat Galerii Milano – wystawa zbiorowa

Wystawa zorganizowana na 30-lecie Galerii Milano – najstarszej istniejącej prywatnej galerii sztuki w Warszawie – jest wyrazem podziękowania za wiele lat współpracy, zaangażowania, wzajemnego wsparcia i przyjaźni zarówno z artystami, jak i jej klientami. Wystawę uhonoruje swą obecnością wiele znakomitości ze świata sztuki. Ekspozycja obejmie najnowsze prace przygotowane na jubileusz przez 60 autorów.

WYSTAWA Minimuzeum PRAGA306 19.00–0.00ul. Grochowska 306/308

Noc Muzeów w PRAGA306

Noc Muzeów w obiekcie Praga306 to przede wszystkim Minimuzeum Praga306, w którym znajdować się będą eksponaty i informacje związane z historią kompleksu oraz fotografie pokazujące zmiany, które zaszły na jego terenie na przestrzeni lat.

WYSTAWA, ZWIEDZANIE Neon Muzeum 19.00–1.00ul. Mińska 25, bud. 55, Soho Factory

Noc Muzeów w Neon Muzeum

Muzeum, znajdujące się na terenie Soho Factory, to jedyne miejsce, w którym znajdują się stare reklamy świetlne, głównie z czasów PRL. Dzięki niemu zyskały nowe życie i po raz kolejny zachwycają zwiedzających. Unikatowa na skalę europejską ekspozycja przyciąga gości feerią barw. Neony to nie tylko dzieła sztuki użytkowej, ale też fragment wyjątkowej historii, jaka się z nimi wiąże.

KONCERT, POKAZ, SPACER, WYSTAWA Orkiestra Sinfonia Varsovia 20.00–0.00ul. Grochowska 272

Noc Muzeów na Grochowskiej

Nocna serenada, muzyka wieczornych cieni i fotograficzne Retro Atelier – to część atrakcji, które w Noc Muzeów czekają na odwiedzających zabytkowe przestrzenie Sinfonii Varsovii.

20.00, 20.30 i 21.00 Trzy równoległe minikoncerty

Zagrają: Polska Orkiestra Kameralna, Kwintet Dęty Sinfonii Varsovii oraz chór

VCR. Każdy z koncertów zostanie wykonany trzy razy.

Od 20.00 Wystawa dawnych technik fotograficznych i możliwość przygotowania własnych odbitek

23.00 Paweł Janas na akordeonie i looperze zaprezentuje autorskie kompozycje

KONCERT, POKAZ, WERNISAŻ, WYSTAWA PROM Kultury Saska Kępa 20.00–22.00ul. Brukselska 23

Jazzowe jam session mistrzów i wernisaż wystawy plakatów Agnieszki Sobczyńskiej

Niezwykłe jam session, w którym wystąpią gwiazdy biorące udział w koncertach z cyklu "Cały ten jazz!". Wśród nich PROM ma nadzieję gościć, jak co roku, Zbigniewa Namysłowskiego, Annę Serafińską, Piotra Barona, Henryka Miśkiewicza, Roberta Majewskiego, Włodzimierza Nahornego, Krzysztofa Gradziuka, Pawła Pańtę i wielu innych.

Towarzyszyć im będzie niezwykła, bo transpokoleniowa i transgatunkowa, rozumiejąca, czym jest istota jazzu w każdym jego znaczeniu, sekcja rytmiczna: Grzegorz Tarwid (fortepian), Andrzej Święs (kontrabas), Bartosz Szabłowski (perkusja).

POKAZ, WYSTAWA, ZWIEDZANIE Stowarzyszenie Pracownie Twórcze Lubelska 30/32 18.00–1.00ul. Lubelska 30/32

Stowarzyszenie Pracownie Twórcze Lubelska 30/32 i przyjaciele

Pracownie nr 2, 3, 5, 7, 11, 12, 13, 17: Marek Ruff – "Decentryzm", malarstwo Małgorzata Ruff – biżuteria Dorota Łacek-Gorczyca – "Sensus", malarstwo Grzegorz Śmigielski – "Bądź sobą jestem z Tobą", malarstwo Helena, Leon oraz Tomasz Kopcewiczowie, malarstwo Dariusz Kunowski – "70 m2", instalacja STUDIO ACh: Anna Lea Chojnacka, Małgorzata Koma, Katarzyna Kamińska--Wójcik, grafika, malarstwo Marzena Turek-Gaś (MaTu), malarstwo Marek Sułek – "Dzień i noc", instalacje Teresa Pastuszka-Kowalska, Dariusz i Ksawery Kowalscy, malarstwo i rzeźba

PRAGA PÓŁNOC

HAPPENING, KONCERT, PERFORMANCE, POKAZ, SPACER, SPEKTAKL, FILM, SPOTKANIE, WARSZTATY, WERNISAŻ, WYKŁAD, WYSTAWA, ZWIEDZANIE Centrum Praskie Koneser

18.00–22.00pl. Konesera 8

Targi Slow Weekend

Na gości czekać będzie 300 wystawców tworzących w zgodzie z nurtem slow, m.in. design. W programie przewidziano również warsztaty oraz prelekcje w nurcie slow.

Slow Festival

Festiwal łączący kultury street food i street music. Pl. Konesera wypełni się potrawami z całego świata serwo-wanymi z najlepszych stołecznych food trucków. Punktem kulminacyjnym Slow Festivalu będzie przegląd zespołów ulicznych zaproszonych na ten wieczór z całej Polski.

KONCERT, POKAZ, SPACER, WYSTAWAFundacja A.R.T. 13.00–22.00ul. Dąbrowszczaków 8, lok. 111

Euterpe i Polihymnia, czyli Noc Muzeów w Rodzinnej Klubokawiarni Praskiej

13.00 Zajęcia warsztatowo-koncertowe z elementami metody gordonowskiej, z wykorzystaniem dawnych instrumentów, piszczałek, przeszkadzajek, drewnianych zabawek

14.30 Warsztaty inspirowane metodą gordonowską: wesołe rytmiczanki, liryczne melodie z wykorzystaniem drewnianych przeszkadzajek Zajęcia przeznaczone dla dzieci do 3 lat

20.00–22.00 Koncert Marcina Stycznia – piękne utwory, poezja śpiewana, muzyczne przeżycie dla całej rodziny

WYSTAWA Fundacja Otwarta Pracownia Twórcza 18.00–0.00pl. Konesera 1

"Po prostu rzeźba" – wystawa rzeźby w Koneserze

Prezentacja prac środowiska rzeźbiarzy związanego z Pragą Północ oraz z Oddziałem Warszawskim Związku Polskich Artystów Plastyków. Na wystawie będzie można podziwiać

małe i duże formy rzeźbiarskie zarówno młodych, jak i dojrzałych twórczo artystów.

WERNISAŻ, WYSTAWA, ZWIEDZANIE Fundacja Twoja Pasja 18.00–1.00ul. Brzeska 20, Galeria Praga del Arte

Brzeska ulicą artystów

Reaktywacja idei ukazującej fenomen tej ulicy warszawskiej Pragi. Wystawa prezentuje akwarele praskie, fotografie i obrazy, których autorem jest Jacek Schmidt – prace powstałe w okresie istnienia Pracowni Praga del Arte od roku 2007.

WYSTAWA Galeria 81 Stopni 19.00–22.00ul. Kłopotowskiego 38, lok. 5

Wystawa szkiców i szkicowników

Tematem przedstawionego projektu jest szkic, jako szybki zapis rzeczywistości, przemyśleń i odczuć autora. Prace zaprezentowane zostaną w formie surowej – jako szkicowniki, książki, kartki, tekturki czy serwetki – wszystkie materiały, które autor miał akurat pod ręką, aby zapisać chwilowe wrażenia. Udział biorą: Krzysztof Bartnik, Iwona Bolińska-Walendzik, Liliana Chwistek, Chris Hernandez, Kuba Janyst, Karolina Jarosławska, Wioletta Jaskólska, Klaudia Ka, Aleksandra Koper, Magda Shreiber, Dede van der Roove, Paweł Zakrzewski

WYSTAWA Galeria Fotografii Fortunabox 18.00–1.00ul. Stalowa 69

Wernisaż wystawy Kasi Fortuny

Zapraszamy na wernisaż wystawy fotograficznej Kasi Fortuny pt. "Away from St. Marco Square". Autorka przedstawi swoje ulubione, nieznane turystom, zakątki Wenecji i Lido.

POKAZ, SPOTKANIE, WYSTAWA, ZWIEDZANIE Galeria Sztuki Stalowa 18.00–0.00ul. Stalowa 26

Wystawa fotografii Czesława Czaplińskiego i malarstwa Piotra Jakubczaka

19.00 Spotkanie z wybitnym artystą fotografikiem Czesławem Czaplińskim i jego opowieść o znanych postaciach ze świata kultury, takich jak Jerzy Kosiński, Tadeusz Kantor i Roman Opałka

WYSTAWA, ZWIEDZANIEGaleria Po Prawej Stronie Wisły 19.00–0.00ul. Konopacka 15/1A

"Wątki istotne" – wystawa gobelinów Marii Węgrzyniak-Szczepkowskiej

Przyglądając się gobelinom Marii Węgrzyniak-Szczepkowskiej, odnosi się wrażenie, że powstają z materiałów porzuconych, nieprzydatnych lub znalezionych na wysypisku życia. Ich liczba i to, gdzie je znajduje, często świadczą o kondycji współczesnego człowieka. Obserwacja codzienności prowokuje i nasuwa tematy, z którymi artystka mierzy się przy krosnach. Przedmioty codziennego użytku, będące częścią dzieła, są drogowskazami dla widza, a wątkami istotnymi dla artystki.

KONCERT, SPOTKANIE, WERNISAŻ, WYSTAWA Galeria Szuflada 19.00–0.00ul. Kawęczyńska 4

Nocne anioły w Szufladzie

Wernisaż wystawy prac Elżbiety Chawryniuk i Danuty Koszałko – ceramika anielska z szufladowej pracowni Niespodzianka muzyczna w wykonaniu artystów związanych z Pragą, pod kierownictwem kompozytora i wykładowcy Adama Pietruszki Anielskie ciasta i ciasteczka z szufladowej kawiarenki

WERNISAŻ, WYSTAWA Klitka Atelier Fotograficzne 18.00–2.00ul. Ząbkowska 12

"12 bab" – wystawa fotograficzno- -malarska Anny Kowal

Wystawa jest dosłownym zobrazowaniem tomiku wierszy "12 babskich gatunków" Antoniego Kucharczyka (literata chłopskiego). To dialog współczesnej artystki z artystą z XIX w., których łączy ta sama prze-strzeń, wieś małopolska, Bęczyn. W każdą z 12 bohaterek fotokolaży wcielił się znakomitty aktor Krzysztof Globisz. Wystawie towarzyszy nagranie audio z wierszami A. Kucharczyka, również w interpretacji Krzysztofa Globisza.

Anna Kowal – absolwentka ASP w Warszawie, zajmuje się rzeźbą, malarstwem i fotografią.

WYSTAWA, ZWIEDZANIE Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 18.00–23.00ul. Marcinkowskiego 2

Noc Muzeów w Centrum Edukacji i Historii Warszawskiej Straży Pożarnej

Zwiedzający będą mieli okazję obejrzeć wystawy przedstawiające rozwój techniki ratowniczej na przykładzie pojazdów i sprzętu pożarniczego z przełomu XIX i XX w. oraz obrazujące ponad 180-letnią historię Warszawskiej Straży Pożarnej, która jest najstarszą zawodową formacją pożarniczą w Polsce. Prezentacja mobilnego symulatora zagrożeń występujących w budynkach mieszkalnych

POKAZ, WYSTAWA, ZWIEDZANIE Muzeum Drukarstwa Warszawskiego 10.00–0.00ul. Ząbkowska 23/25

Drugi obieg wydawniczy w Muzeum Drukarstwa

W nawiązaniu do 30. rocznicy 4 czerwca 1989 Muzeum Drukarstwa zaprezentuje urządzenia, które służyły do drukowania ulotek i druków zwartych w tzw. drugim obiegu: ramkę sitodrukową z raklem i powielacz The American Multigraph Co. Organizator pokaże również kilkadzie-siąt wydawnictw drukowanych w konspiracji. Będzie okazja wydrukowania

własnego druku pamiątkowego!

WYSTAWA, ZWIEDZANIE Muzeum Polskiej Wódki 18.00–1.00pl. Konesera 1

Noc Muzeów w Muzeum Polskiej Wódki

Podczas zwiedzania goście poznają historię polskiej wódki i tradycje z nią związane. Zobaczą zabytkowe wnętrza XIX-wiecznego budynku zakładu rektyfikacji na terenie dawnej fabryki Koneser oraz liczne eksponaty, m.in. najróżniejsze butelki. Dowiedzą się także, czym się różnią trzy podstawowe rodzaje polskiej wódki.

KONCERT, SPACER, WYSTAWA, ZWIEDZANIE Muzeum Warszawskiej Pragi 18.00–0.00ul. Targowa 50/52

Noc Muzeów w Muzeum Warszawskiej Pragi

18.00–0.00 Zwiedzanie wystawy stałej z przewodnikami

20.00–21.30 Spacer po Starej Pradze trasą z opowieści o Bazarze Różyckiego zgromadzonych w Archiwum Historii Mówionej (początek i koniec: Muzeum Warszawskiej Pragi)

22.00–23.00 Koncert Orkiestry Społecznej (dziedziniec Muzeum Warszawskiej Pragi)

A gdyby tak wziąć instrument i pograć dla przyjemności. Sięgnąć do swoich muzycznych doświadczeń, trochę odkurzyć umiejętności, jeśli tego wymagają, i wykorzystać swój talent w słusznej sprawie. Te myśli były pierwszą iskrą do powstania Orkiestry Społecznej – pierwszej takiej inicjatywy w Polsce.

SPOTKANIE Pracownia Kołder Halina Rostkowska 17.00–1.00ul. Kawęczyńska 4, lok. 25A

Sztuka ręcznego pikowania kołder

Zaprezentujemy sztukę ręcznego pikowania wełnianych kołder. Opowiemy, w jakiej formie otrzymujemy wełnę, w jaki sposób jest oczyszczana, a potem gręplowana. Pokażemy etapy powstawania kołder – od kroju tkaniny przez rozłożenie jej na krosnach, nałożenie wełny po pikowanie. Goście poznają historię pracowni na warszawskiej Pradze, jej sposób działania i ewolucję. Będzie można sprawdzić swoje umiejętności w zakresie szycia kołder.

SPACER, WYKŁAD, ZWIEDZANIE Praska Ferajna (grupa przewodników miejskich i pilotów wycieczek) 14.00–17.00dwa adresy

Pontiseum – plenerowa ekspozycja oryginalnych pozostałości historycznych warszawskich mostów ul. Instytutowa 1 rondo Starzyńskiego

14.00, 15.00 i 16.00 Zwiedzanie zwykle niedostępnej, plenerowej ekspozycji oryginalnych pozostałości historycznych warszawskich mostów: mostu Kierbedzia, mostów pod Cytadelą, mostu Poniatowskiego, wygiętej na skutek pożaru konstrukcji mostu Łazienkowskiego, wymienionych na nowe elementów mostu gen. Grota--Roweckiego, przekroju tunelu metra itp., połączone z ilustrowaną zdjęciami opowieścią o historii przepraw mostowych w Warszawie. Zwiedzanie w grupach, czas trwania od 30 do 50 min (w zależności od liczby pytań i zainteresowania grupy)

"Familiada" – zwiedzanie studia TV, gdzie kręcony jest popularny teleturniej ul. Inżynierska 4 Linia D, G, M, Dw. Wileński plac Wileński

14.00, 15.00 i 16.00 Zwiedzanie studia telewizyjnego firmy Astro S.A., gdzie od lat kręcona jest "Familiada", a także inne programy. Można posłuchać opowieści o kuchni teleturnieju i zrobić sobie zdjęcia w przygotowanej do niego scenografii. Ponadto poznać historię obiektu, gdzie mieściły się Superstacja, kina Era i Syrena oraz różne teatry, gdzie jesienią 1944 r. odbyło się pierwsze po wyparciu wojsk niemieckich z Pragi przedstawienie teatralne. Zwiedzanie w grupach, czas trwania od 30 do 50 min (w zależności od liczby pytań i zainteresowania grupy)

POKAZ, SPOTKANIE, WYSTAWA, ZWIEDZANIE Przestrzeń Wieloplastyczna 18.00–0.00ul. Kłopotowskiego 38, lok. 6

Otwarte pracownie – pokazy ebru (malowania na wodzie)

Zapraszają: Yui Akiyama, Dorota Podlaska, Marta Puchłowska, Irmina Staś, Iwona Teodorczuk-Możdżyńska

TARGÓWEK

WARSZTATY, WERNISAŻ, WYSTAWA Dom Kultury Zacisze 12.00–16.00ul. Blokowa 1

PrzedNocka Muzeów z rzeźbą Wilkonia

12.00 Spotkanie w samo południe z rzeźbą Józefa Wilkonia

13.00 Wystawa "Wilkoń z rzeźbą na Zaciszu" Warsztaty "Księga dżungli"

Podczas Nocy Muzeów powstaną drewniane zwierzęta i ptaki. Artysta pokaże jak projektować, jak oswoić drewno i wydobyć z niego kształt.



Józef Wilkoń – artysta wszechstronny. Rzeźbiarz, scenograf, projektant gobelinów. Autor ilustracji i szaty graficznej do prawie 200 książek wydanych w Polsce i na świecie. Japończycy chcą stworzyć jego muzeum, a Włosi uważają go za jednego z najwybitniejszych ilustratorów. Od kilkunastu lat tworzy obiekty rzeźbiarskie – zwierzęta, ryby, ptaki.

SPOTKANIE, WYSTAWA, ZWIEDZANIE Fundacja Kolejowe Przysposobienie Wojskowe 12.00–17.00ul. Pożarowa 2

Noc Muzeów w Zespole Muzeów Wojskowo-Kolejowych

Fundacja Kolejowe Przysposobienie Wojskowe zaprasza do odwiedzenia Zespołu Muzeów Wojskowo-Kolejowych, mieszczącego się w XIX-wiecznym budynku Kolei Nadwiślańskiej na stacji Warszawa-Praga. Zabytki techniki wojskowej oraz kolejnictwa Zabytkowe samochody i motocykle Replika auta pancernego "Tank" Piłsudskiego, która powstała w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Bogaty program atrakcji towarzyszących

WYSTAWA Gmina Wyznaniowa Żydowska 21.30–1.00ul. św. Wincentego 15, Cmentarz Żydowski na Bródnie

Wystawa "Bejt Almin – Dom Wieczności"

Indywidualne zwiedzanie otwartej w 2018 r. jedynej w Polsce wystawy poświęconej zagadnieniom śmierci i pochówku w tradycji, religii i kulturze żydowskiej. Druga część wystawy ukazuje sięgającą XVIII w. historię praskiego cmentarza żydowskiego. Wystawa w pawilonie niedaleko cmentarnej bramy od strony ul. św. Wincentego.

POKAZ, SPACER, WYKŁAD, ZWIEDZANIE Kolejka Marecka, Stowarzyszenie Obrony Pozostałości Warszawy 20.00–1.00ul. Bardowskiego, zbiórka: przystanek ZTM Elsnerów 01

Wieczorny spacer z Utraty na Targówek Fabryczny

Zapraszamy na długi wieczorny spacer. Poszukamy śladów historii, także ukrytych w gęstym lesie. Odnajdziemy nieuczęszczane ścieżki, unikalne kapliczki, drogi forteczne i najmniej znaną warszawską rogatkę. Opowiemy o dawnym przemyśle i nieznanych epizodach z Powstania Warszawskiego, wspomnimy słynnego Balcerka… W zabytkowej willi Kijewskiego przy ul. Siarczanej obejrzymy stare zdjęcia, zaprosimy też na skromny poczęstunek. Zalecamy turystyczne obuwie, przydadzą się również latarki.

POKAZ, SPOTKANIE, WYSTAWA Muzeum Modniarstwa i Naparstków Porthos 18.00–0.00ul. Gorzykowska 15

Noc Muzeów w Muzeum Modniarstwa i Naparstków

Porthos Wystawa naparstków z całego świata; ekspozycja specjalna Raphaela Hakopdjaniana z Ameryki Północnej

Możliwość zrobienia zdjęć w kapeluszach z różnych epok

19.00 Powitanie gości przez adeptki Europejskiej Szkoły Modystek. Spotkanie poprowadzi projektant mody awangardowej Bogumił Wtorkiewicz

Fascynatory w roli głównej

ŚRÓDMIEŚCIE

WERNISAŻ, WYSTAWA 101 Projekt Galeria Sztuki Współczesnej 17.00–0.00ul. Piękna 62/64

"Dwa horyzonty" – wystawa Katarzyny Słowiańskiej-Kucz i Konrada Kucza

Wystawa przedstawia dwa spojrzenia na horyzont życia dziecka i horyzont człowieka dorosłego. Ich punkt widzenia z pewnością jest odmienny. Percepcja dziecka, z jego lękami i emocjami, wydaje się naiwna. Jest jednak poważna i wartościowa w ogólnym budowaniu pełni człowieczeństwa, do którego zostaliśmy powołani.

FILM, POKAZ, SPACER, WYSTAWA, ZWIEDZANIE AD ARTIS Fundacja Sztuki SAR 12.00–18.00 ul. Agrykoli 1, Muzeum Łazienki Królewskie

Muzeum Utracone 2019

Muzeum Utracone to projekt, który łączy kulturę i multimedia. Wspiera działania popularyzujące wiedzę o utraconych dziełach sztuki i kultury w Polsce. Przywraca pamięć i pozwala na mentalne odzyskanie dziedzictwa narodowego. Jego formuła opiera się na realizacji filmu o dziełach polskiej kultury i sztuki, które w wyniku działań wojennych (głównie podczas II wojny światowej) zostały bezpowrotnie utracone.

PERFORMANCE, POKAZ, WYSTAWA, ZWIEDZANIEAkademia Sztuk Pięknych 18.30–23.30Krakowskie Przedmieście 5

Zdarzenia wirtualne w ASP

18.30 Pokazy VR – symulatory oraz sferyczne filmy 360 stopni, wciągające widza w świat dźwięku, obrazu, przestrzeni i interakcji. Pokazy przygotowane przez Pracownię 3D

i Zdarzeń Wirtualnych z Wydziału Sztuki Mediów

19.00 Wystawa "Rozbitkowie sensu" – Eksperymentalne Laboratorium Naukowo-Badawcze (Galeria Salon Akademii, wejście od ul. Traugutta)

21.30 Wideomapowanie realizowane przez studentów Wydziału Grafiki wyświetlane na fasadach budynków wydziałów Malarstwa i Grafiki. Muzyka: Warsaw Laptop Orchestra. Wystawy prac studenckich, pokazy, performance’y (w budynkach wydziałów Malarstwa i Grafiki)

POKAZ, ZWIEDZANIE Akademickie Radio Kampus 20.00–1.00 ul. Bednarska 2/4 oraz Krakowskie Przedmieście

Noc Muzeów 2019 z Radiem Kampus

Wpadnij do Radia Kampus w Noc Muzeów. W sobotę 18 maja gramy od godz. 20. Znajdziesz nas w dwóch miejscach – w naszym studiu przyul. Bednarskiej 2/4 i w studiu mobilnym na Krakowskim Przedmieściu, obok Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego. Przy Bednarskiej zobaczysz, jak wygląda nasze studio od kuchni i będziesz miał okazję nagrać audycję jak prawdziwy reporter. Na Krakowskim Przedmieściu rozkręcamy imprezę! Będzie się działo tanecznie, więc zatrzymaj się chwilę i potańcz z nami.

KONCERT, POKAZ, WYKŁAD, SPOTKANIE, WYSTAWA, ZWIEDZANIE Archiwum Główne Akt Dawnych 18.00–0.00ul. Długa 7

Pieczęcią i piórem. Jak dawniej uwierzytelniano dokumenty – noc w Archiwum Głównym Akt Dawnych

Wystawa oryginalnych dokumentów z podpisami i pieczęciami władców oraz znanych postaci historycznych.

Prezentacja podpisów (slideshow)

Wykłady ilustrowane prezentacjami multimedialnymi: O znakach notariuszy i podpisach (20 min), Jak powstawała pieczęć – od pieczęci do pieczątki

(20 min)

Zabawy edukacyjne, m.in.: Podpisz się jak król/królowa, Czyj to podpis

Koncert muzyki dawnej

POKAZ, SPOTKANIE, WARSZTATY, WYKŁAD, WYSTAWA, ZWIEDZANIE Archiwum Państwowe 17.00–23.30ul. Krzywe Koło 7 i 9

Archiwum na Krzywym Kole bez tajemnic, czyli zwiedzanie siedziby archiwum

"Skarby warszawskiego archiwum" – wystawa unikatowych dokumentów, fotografii i map

"Nie po drodze nam z przeciwnikami socjalizmu", czyli ciernista droga do pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych – wystawa archiwaliów poświęcona rocznicy 4 czerwca 1989 r.

Punkty konsultacyjne dla genealogów i domowych archiwistów (konsultacje, wykłady, warsztaty)

Punkt dla bibliofilów – gratisy wydawnictw, m.in. numery "Kroniki Warszawy"

Spotkanie z Syrenką, Bazyliszkiem i megapuzzlami, czyli kącik dla małych i dużych dzieci

KONCERT, POKAZ, SPEKTAKL, WYSTAWA Archiwum Polskiego Radia 19.00–0.00ul. Nowy Świat 72, Pałac Staszica

Dźwięki pamięci. Czas pokoju – czas wojny: 1939–1944

Sala Lustrzana:

19.00 Spróbuj być lektorem – wybory 1989

19.30 Polska, wrzesień 1939 – seans radiowy

20.30 Rekonstrukcja – Wojsko Polskie: wrzesień 1939 – sierpień 1944

21.00 Dawni artyści – program multimedialny, cz. I – Warszawa lat 30.: ostatni występ i pierwszy komunikat 1939

21.45 Rekonstrukcja – pokaz mody przedwojennej

22.10 Dawni artyści, cz. 2 – Na żołnierskiej estradzie 1939–1944: w szeregach armii aż po "Czerwonemaki"

22.50 Spróbuj być lektorem – czy znasz piosenki patriotyczne?

23.20 Koncert Andrzeja Kołakowskiego

SPACER, WYSTAWA, ZWIEDZANIE Barbakan 19.00–1.00ul. Nowomiejska

Nocne zwiedzanie Barbakanu

Barbakan to część średniowiecznych fortyfikacji Warszawy. Jego odtwarzanie rozpoczęto w latach 30. XX w., jednak prace rekonstrukcyjne przerwała II wojna światowa. Ze zniszczeń wojennych odbudowano go razem ze Starym Miastem. Zachęcamy do zwiedzania z Muzeum Warszawy wystawy wewnątrz Barbakanu, która przedstawia przemiany murów miejskich na przestrzeni wieków.

KONCERT, PERFORMANCE, WYSTAWA Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy 19.00–22.00ul. Koszykowa 26/28

Muzyka między książkami w Bibliotece na Koszykowej

19.00–21.00 Koncert młodej muzyki elektronicznej i akustycznej w wykonaniu dwóch składów: Jasiek Horodyski (wokal i gitara elektryczna), Julek Horodyski (perkusja), Nikodem Gąsowski (gitara basowa) oraz Emil Zawistowski (gitara elektryczna), Robert Lainer (klawisze), Franek Gąsowski (perkusja), Filip Kamiński (gitara basowa). W pierwszym przypadku będą to nastrojowe utwory, proste brzmienia i autorskie teksty Jaśka Horodyskiego, w drugim – muzyka instrumentalna i elektroniczne brzmienia... Wszystko w wyjątkowych wnętrzach Biblioteki na Koszykowej, w Czytelni Sztuki i Rzemiosł Artystycznych.

Zwiedzanie niedostępnych przestrzeni Biblioteki na Koszykowej

19.00–21.00 Pracownicy pokażą gościom ukryte, tajemnicze przestrzenie Biblioteki na Koszykowej. Zwiedzający zajrzą do piwnic oraz magazynów. Organizatorzy opowiedzą historię

ponadstuletniego gmachu Biblioteki im. Stanisławów Kierbedziów oraz historię powstawania nowoczesnych przestrzeni. – Jesteśmy kultową biblioteką, warto nas poznać od zaplecza – przekonują.

Ilustracje do książek dla dzieci w Bibliotece na Koszykowej

19.00–22.00 Wystawa ilustracji książkowej Elżbiety i Mariana Murawskich to wyjątkowa okazja do zobaczenia oryginalnych szkiców, rysunków, obrazów tego artystycznego małżeństwa. Podczas wystawy będzie można także zobaczyć książki, zdjęcia oraz dokumenty pokazujące historię ich pracy artystycznej.

Wystawa jest organizowana przez Muzeum Książki Dziecięcej

POKAZ, WYSTAWA, SPACER, WARSZTATY, SPOTKANIE Biblioteka Uniwersytecka 19.00–1.00ul. Dobra 56/66

Pokazy zbiorów specjalnych BUW

"Podróże znane i nieznane" – pokaz książek, map i atlasów XV–XIX w., Gab. Starych Druków, Gab. Zbiorów Kartograficznych, sala 316 (III p.)

"Karola Szymanowskiego podróże na Sycylię", Gab. Zbiorów Muzycznych, sala 315 (III p.)

Ale odjazd! Czym tam i z powrotem", Gab. Rycin (III p.)

"Podróż w krainę magii i czarów", Gab. Rękopisów (III p.)

"W jedną noc dookoła świata. Księgozbiór XIX-wieczny jako przewodnik w podróży", Czytelnia Gab. Zbiorów XIX Wieku (II p.)

"Po słońce Południa. Druki turystyczne z XX-lecia międzywojennego", Gab. DŻS, s. 315 (III p)

Wyprawa BUWonautów

Gra terenowa "Wyprawa BUWonautów" poprowadzi zwiedzających ciekawymi tropami, zaszyfrowanymi w zadaniach rozmieszczonych w całym gmachu przez kraje i kontynenty, wieki i epoki...

"Europa nieznana – literackie pod-róże z Karlem-Markusem Gaussem" – wystawa książek ze zbiorów Biblioteki Austriackiej BUW (III p.)

"Wędrówka przez kolor i formę" – warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży pod kierunkiem Krzysztofa Sosnowskiego (sala wystawowa, parter)

Noc na wystawach w BUW

Wystawa "Maciej Sieńczyk. Ilustracje do »Zemsty Jeżozwierza« – bajki Juriego W.", foyer przed Gabinetem Rękopisów (III p.) Wystawa "Bibliothemata 3. Typo-grafia Andrzeja Tomaszewskiego", hol katalogowy (I i II p.)

"Podróże małe i duże" – wystawa plakatów ze zbiorów Galerii Plakatu Polskiego w BUW, pasaż BUW

"Przyjdź i sam złóż swoje własne nocne zwierzę" – warsztaty origami Trevas Chuang, sala wystawowa (na parterze)

Wizyta w pawilonie herbacianym

KAIAN

19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30 Spotkanie herbaciane na matach w oryginalnym japońskim pawilonie. Goście będą się uczyć etykiety wymaganej na spotkaniu herbacianym, zostaną poczęstowani ciasteczkiem i herbatą matcha (II p.) Grupy 10-osobowe

Zapisy od godziny 19.00 przy wejściu w pasażu BUW, poziom 0. Bez zapisów BUW zaprasza do zajrzenia do pawilonu z zewnątrz o każdej pełnej godzinie. Oglądający proszeni są o ciszę, jeżeli na matach akurat odbywa się spotkanie herbaciane.

Noc Muzeów w Ogrodach BUW

19.00–0.00 Ogrody BUW składają się z dwóch części: górnej i dolnej. Ogród Górny jest jednym z największych i najpiękniejszych ogrodów dachowych w Europie, zajmuje powierzchnię 1 hektara. Składa się z czterech części: złotej od północy, niebieskiej od zachodu, karminowo-różowej od południa oraz srebrnej od wschodu, różniących się nie tylko kolorem, ale również formą, zapachem i nastrojem. Inspiracją do utworzenia odrębnych kolorystycznie ogrodów był funkcjonalny podział dachu wyznaczony świetlikami i urządzeniami technicznymi. Obszary te połączone są kładkami, ścieżkami, mostkami i pergolami.

SPOTKANIE, WARSZTATY, WYKŁAD, WYSTAWA Bułgarski Instytut Kultury 19.00–23.00Al. Ujazdowskie 33/35

Noc Muzeów w Bułgarskim Instytucie

Kultury Nauka bułgarskich tańców narodowych – warsztaty taneczne i rozmowy na temat tradycji etnograficznej Bułgarów

Wystawa dotycząca Państwowego Festiwalu Bułgarskiej Twórczości Narodowej w Kopriszticy wpisanego na Listę światowego dziedzictwa kultury niematerialnej UNESCO

SPACER, WARSZTATY, ZWIEDZANIE Centrum Interpretacji Zabytku 19.00–1.00ul. Brzozowa 11/13

Rok 1989 w zwyczajach krajów z Listy światowego dziedzictwa UNESCO

Rok 1989 przyniósł przełom nie tylko w historii Polski. W Centrum Interpretacji Zabytku poznamy kraje, dla których był to ważny czas przemian. Sprawdzimy również, jakie niezwykłe przykłady tradycyjnych praktyk i obyczajów z tych państw trafiły na Listę światowego dziedzictwa UNESCO, na której znajdziemy też Stare Miasto w Warszawie. Materiały zostaną przygotowane w językach polskim i angielskim.

Współpraca: Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Warszawie, Szkoła Stowarzyszona UNESCO

FILM, PERFORMANCE, POKAZ Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy 19.00–2.00 kilka adresów

Nie stój, popatrz! – projekcje Polskiej Kroniki Filmowej z 1989 r.

Pokazy odbędą się przed wybranymi muzeami, które tej nocy otworzą się dla zwiedzających. Ekrany z projekcjami najciekawszych fragmentów PKF będą ustawione właśnie tam, gdzie kolejkowicze mają chwilę, by rzucić okiem na obraz Warszawy czasu transformacji. CKF przypomni legendarne imprezy kulturalne PRL, kolejki przed sklepami i emocje wyborów parlamentarnych ʼ89, które są przewodnim tematem Nocy Muzeów. Zapraszamy wszystkich oczekujących na wejście do muzeum lub odpoczywających między nocnymi wojażami na projekcje PKF. Pokazy odbędą się, m.in. w okolicach DSH, Muzeum Narodowego, Muzeum Warszawskiej Pragi, Zodiaka Warszawskiego Pawilonu Architektury.

FILM, PERFORMANCE, WARSZTATY, WYKŁAD, WYSTAWA Centrum Kultury Koreańskiej 20.00–0.00ul. Kruczkowskiego 8

Noc Muzeów w CKK

Sala Madang:

20.00–20.30 Koreańska tradycyjna bajka "Shim Chung" – czytanie po polsku

20.30–22.00 Pokaz nagrania oryginalnego koreańskiego baletu Shim Chung

22.00–0.00 Koreański dramat "Krankenschwester nie wraca do domu"

Biblioteka:

20.00–23.30 Poznawanie kultury koreańskiej, tradycyjny strój Hanbok i nakrycia głowy

Sala wykładowa:

21.00–21.30 oraz 22.00–22.30 Koreańska tradycyjna bajka "Shim Chung" – czytanie

20.00–23.30 Malowanie koreańskiej maski

Sala seminaryjna:

20.00–23.30 Zabawa współczesna

Recepcja:

20.00–0.00 Możliwość odebrania pamiątek (w sklepie papierniczym)

FILM, SPOTKANIE, WARSZTATY, WYSTAWA Centrum Myśli Jana Pawła II 19.00–23.00ul. Foksal 11

Noc Muzeów w Centrum Myśli Jana Pawła II

W tym roku przeniesiemy się do Polski ʼ79, czyli czasów, w których odbyła się pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. W roku 40. rocznicy tego wydarzenia, organizator chce przypomnieć wpływ tych ważnych chwil na przemiany w Polsce.

18.30–19.30 Warsztaty z obszaru porozumienia bez przemocy Filmy: "Janka", reż. A. Kaczmarek oraz "Ziemia bezdomnych", reż. M. Janos-Krawczyk

19.30–21.30 Rozmowy po projekcji

22.00–23.00 Aktorskie czytanie fragmentów dramatów Karola Wojtyły Relacje przyjaciół Jana Pawła II Konkursy, wystawy, poczęstunek

POKAZ, WYSTAWA, ZWIEDZANIE Centrum Nauki Kopernik 20.00–2.00Wybrzeże Kościuszkowskie 20

Noc Muzeów w Centrum Nauki Kopernik

Na gości czekać będzie kilkaset interaktywnych eksponatów, w tym kilkadziesiąt zupełnie nowych, tworzących otwartą w marcu wystawę czasową "Zmierz się!". Planetarium zaprasza na obserwacje nieba (o ile pogoda dopisze) oraz krótką podróż po Układzie Słonecznym. Ostatnie wejście o godz. 1.00.

O wejściu decyduje kolejność przybycia

Pokazy w planetarium Niebo Kopernika odbywać się będą co pół godziny (ostatni o 1.30)

Bezpłatne bilety można odebrać w kasie planetarium od godz. 10.30 w dniu imprezy

POKAZ, WYKŁAD, WYSTAWA, ZWIEDZANIE Centrum Pieniądza NBP 19.00–0.00ul. Świętokrzyska 11/21

Świętujemy 100 lat złotego

Czy wiesz, że 28 lutego 1919 r. Sejm uchwalił nazwę złoty dla polskiej waluty? Fakt ten był jednym z najważniejszych dowodów odradzania się naszego państwa! W związku z jubileuszem Centrum Pieniądza NBP przygotowało na Noc Muzeów specjalną trasę – historycznym szlakiem narodowej waluty. Ale to nie wszystko! Dodatkowe atrakcje:

Sztaba złota ważąca 12,5 kg, warta ponad 2 mln zł

Unikalna kolekcja monet

Proces projektowania pieniądza

Wystawa "Dzieje złotego"

Liczne atrakcje na dziedzińcu NBP – konkursy, animacje, zabawy

Będzie świetna zabawa – bankowo!

SPOTKANIE Centrum Społeczności Żydowskiej JCC Warszawa 21.00–0.00ul. Chmielna 9A

Noc Muzeów w JCC Warszawa

22.00 Hawdala, czyli ceremonia pożegnania szabatu

22.30 Dyskusja z cyklu "Hajnt o... seksie"

"Hajnt" to cykl spotkań i debat, przeznaczony zarówno dla profesjonalistów z różnych dziedzin, jak i dla osób, które są zainteresowane dialogiem judaizmu ze współczesnością. W dyskusji udział wezmą naczelny rabin Polski Michael Schudrich oraz doktor Alicja Długołęcka, spotkanie poprowadzi Aleksandra Szyłło. Wieczór rozpocznie się degustacją koszernego wina.

WYSTAWA, PERFORMANCE, POKAZ, SPACER, FILM, SPOTKANIE, ZWIEDZANIE Centrum Sztuki Współczesnej Zamek U-jazdowski 19.00–0.00ul. Jazdów 2

Noc Muzeów w Ujazdowskim

Oprowadzanie po wystawach ze specjalnie zaproszonymi gośćmi, ulubieńcami publiczności

Koncerty

Pokazy filmowe

Działania partycypacyjne

Performance

Spacery, nocne wędrówki po zakamarkach zamku i jego otoczeniu

Goście będą mogli obejrzeć bezpłatnie wystawy indywidualne: Janka Simona – "Syntetyczny folklor" oraz Marii Lobody, a także wystawę "Plastyczność planety". Główną bohaterką Nocy Muzeów będzie jednak kolekcja dzieł sztuki współczesnej "Ujazdowskiego – inaczej"

WYSTAWA Dom Aukcyjny Artissima 19.00–23.30ul. Zielna 39, budynek PAST (I p.)

Wystawa "Mistrzowie polskiej szkoły plakatu"

Niebanalny, nowatorski, inteligentny i ironiczny, zaskakuje formą i trafia w punkt – polski plakat. Dziś jest przedmiotem zainteresowania coraz większego grona kolekcjonerów. Ma to swoje mocne uzasadnienie – twórczość polskich grafików cieszy się uznaniem na całym świecie. Henryk Tomaszewski, Jan Lenica, Wojciech Zamecznik, Waldemar Świerzy – to tylko niektóre nazwiska klasyków, których prace Artissima prezentuje na wystawie.

POKAZ, SPOTKANIE, WYSTAWA Dom Kultury Śródmieście 14.00–0.00ul. Smolna 9

14. Warszawski Konwent GierStrategicznych Grenadier

Grenadier to coroczne święto miłośników historii i gier strategicznych

Pokazy makiet dioram historycznych: Bitwa pod Raszynem 1809, Bitwa pod Mławą 1939, Akcja Kutschera 1944

Pokazy gier bitewnych

Turniej gry "Wrzesień 1939"

"Wojna w kolorze, czyli jak wiernie oddać historię w fotografii" – wystawa prac Andrzeja Wiktora i Michała Korsuna

"Polacy na frontach II wojny światowej" – scenariusz wystawy, dobór ilustracji oraz opracowanie graficzne WCEO

SPOTKANIE, WYSTAW Dom Spotkań z Historią 19.00–0.00 ul. Karowa 20

Noc z Tadeuszem Rolke

Tegoroczną Noc Muzeów DSH dedykuje Tadeuszowi Rolke i jego "Fotografiom warszawskim". W programie rozmowy o fotografii, modzie, kulturze, motoryzacji i kobietach. Wszystko w towarzystwie nieocenionego Tadeusza Rolke oraz kuratorek wystawy, przy muzyce na żywo. Wystawa "Tadeusz Rolke. Fotografie warszawskie" pokazuje zdjęcia jednego z najwybitniejszych polskich fotografów, współtwórcy powojennego fotoreportażu w Polsce i warszawiaka, który od kilkudziesięciu lat nie rozstaje się z aparatem. To pierwsza tak duża prezentacja warszawskich fotografii Tadeusza Rolke, który 24 maja kończy 90 lat.

PERFORMANCE, WERNISAŻ, WYSTAWA Dom Ukraiński 18.00–21.00ul. Zamenhofa 1

Wernisaż wystawy Natalii Lisovoi "Subjects" oraz performance artystki "Oddech"

Natalia Lisova – artystka, krytyk sztuki, pracuje w kierunku performance, instalacji, land artu, site specific art. Projekt "Subjects" to performance, instalacja i wideo fragmentów performance’ów innych artystów, w których zwraca się uwagę na ruchy i figury wykonawców. Różni artyści, różne sposoby wykonania, różne konteksty są łączone w jedno ciągłe wideo. Performance "Oddech" – 50 drewnianych patyków o wysokości 2,5 m i szerokości 1 cm, przymocowanych między klatką piersiową a sufitem, poruszało się

w rytm oddechu. Projekt przypominał rzeźbę i doskonale demonstrował mechanizm wdechu – wydechu.

KONCERT, POKAZ, WYSTAWA, ZWIEDZANIE Dowództwo Garnizonu Warszawa 19.00–1.00pl. Piłsudskiego 4

Noc Muzeów z Dowództwem

Garnizonu Warszawa Udostępnienie zwiedzającym Sali Tradycji DGW. Została ona uroczyście otwarta 11 listopada 2006 r. w ramach obchodów w stołecznym garnizonie Narodowego Święta Niepodległości. W następnym roku, 9 listopada 2007, otrzymała imię generała broni Henryka Minkiewicza – żołnierza legionów, pierwszego w II Rzeczypospolitej komendanta miasta Warszawy

Koncerty Orkiestry Wojskowej

Pokaz musztry paradnej

Wystawa sprzętu będącego na wyposażeniu Pułku Reprezentacyjnego WP i 10 Warszawskiego Pułku Samochodowego

Ekspozycje statyczne pojazdów

Punkty promocyjne i wystawowe

FILM, WERNISAŻ, WYSTAWA, ZWIEDZANIE Elektrownia Powiśle 20.00–1.00ul. Zajęcza 4

Spotkanie historii z nowoczesnością

Goście obejrzą m.in. stare elementy Elektrowni Powiśle, których historia sięga początków XX w. W przestrzeni elektrowni wyeksponowane zostaną gigantyczne izolatory, lampy przemysłowe, tablice rozdzielcze – w tym z włącznikami prądu dla Pałacu Kultury i Nauki, urządzenia sterujące itp. Wystawa 15 najlepszych fotografii wyłonionych w konkursie na zdjęcie przedstawiające Powiśle jako dzielnicę, gdzie historia spotyka się z nowoczesnością.

ZWIEDZANIE Elizeum 19.00–0.00ul. Książęca

Noc Muzeów w Elizeum

Podziemny salon księcia Kazimierza Poniatowskiego

Elizeum powstało w latach 1776–1778 dla Kazimierza Poniatowskiego, brata króla Stanisława Augusta, według projektu Sz.B. Zuga. Obiekt w formie rotundy był wyjątkowym podziemnym salonem, znanym nawet poza granicami kraju. Po krótkim okresie świetności Elizeum popadło w zapomnienie. Na co dzień nie jest udostępniane zwiedzającym, jedną z niewielu do tego okazji jest Noc Muzeów.

Zwiedzanie w grupach co 40 min

Obowiązują zapisy.

Informacje o zapisach na stronie internetowej Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków: zabytki.um.warszawa.pl

WYSTAWA Fotoplastikon Warszawski 19.00–1.00Al. Jerozolimskie 51

Wystawa fotografii Tadeusza Bukowskiego

Wystawa będąca zapowiedzią prezentacji nowej kolekcji ponad 1500 fotografii autorstwa Tadeusza Bukowskiego, która zostanie udostępniona 1 sierpnia 2019 r. przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Kolekcja dokumentuje Warszawę od 1935 do 1950 r., pokazuje zmiany, które zaszły w mieście: od niepowtarzalnego klimatu Drugiej Rzeczypospolitej przez okupację niemiecką i powstanie po ochoczy powrót do życia zburzonej stolicy. Tematycznie jest to wciąż to samo ukochane przez autora miasto i jego pełni energii mieszkańcy. Kluczem do wystawy są powroty autora w te same miejsca, tak bardzo zmienione w ciągu kilkunastu lat.

POKAZ, WARSZTATY, WYSTAWA Fundacja Atelier 19.00–1.00ul. Foksal 11

Wystawy, warsztaty i pokazy specjalne

Teresa Starzec "Obrazy różne"

Maryla Weiss "Pomojemu"

Wystawa prac artystów Fundacji Atelier

Wystawa prac uczniów fundacji

Wystawa prac z kolekcji fundacji

Wystawa projektów scenografii

Wystawa projektów ubiorów

Pokaz animacji poklatkowych

Otwarte zajęcia rysunku

Oprowadzanie po wystawach

POKAZ, SPACER, WERNISAŻ, WYSTAWA, ZWIEDZANIE Fundacja Galeria Autonomia 12.00–0.00ul. gen. Andersa 13

"Sztorm" Łukasza Rudnickiego

Zetknięcie się z malarstwem Łukasza Rudnickiego wprowadza w niezwykły, naturalny świat artysty. Zestawienia czystych form budowanych przez nagromadzające się kreski daje klarowny obraz, który w syntetyczny sposób przedstawia rzeczywistość. Tematyka marynistyczna staje się pretekstem do kreowania intensywnych kontrastów walorowych, do budowania z ogromnym rozmysłem wizji, z którą artysta chce nas zapoznać.

Łukasz Rudnicki jest adiunktem w pracowni rysunku prof. Ryszarda Sekuły na Wydziale Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.

WYSTAWA Fundacja im. Bolesława Biegasa 19.00–0.00Al. Jerozolimskie 51

Noc Muzeów w Fundacji im. Bolesława Biegasa

Organizator zaprasza na spotkanie ze sztuką twarzą w twarz – goście będą mogli obejrzeć wiele ciekawych obrazów. Na zwiedzających czekają różne atrakcje oraz niespodzianki.

WARSZTATY Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra 19.00–21.00ul. Twarda 6

Noc z hebrajskim w Fundacji im. prof. Mojżesza Schorra

Jeśli interesujesz się kulturą żydowską, planujesz wyjazd do Izraela i chcesz nauczyć się hebrajskiego alfabetu albo po prostu masz ochotę nauczyć się czegoś nowego, podczas Nocy Muzeów 2019 koniecznie zajrzyj do naszej fundacji!

19.00 Warsztaty języka hebrajskiego przeznaczone dla osób zupełnie początkujących. Zapisy e-mailowo: schorr@jewish.org.pl oraz telefonicznie: (22) 620 34 96

SPOTKANIE, WYKŁAD, WYSTAWA, ZWIEDZANIE Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich 19.00–23.30ul. Zgoda 4/16

Ormiańska Noc Muzeów

Celem Ormiańskiej Nocy Muzeów jest pokazanie cennych zbiorów archiwalnych i muzealnych, znajdujących się pod opieką Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich. Rękopisy, starodruki, fotografie, dokumenty, obrazy, pochodzące głównie z dawnych Kresów Rzeczypospolitej, zaprezentują zwiedzającym wolontariusze. Wystawie towarzyszyć będzie opowieść o polskich Ormianach, ich bogatej historii oraz pokazywanych obiektach. Na gości czekają niespodzianki.

Organizator planuje trzy wejścia, o godz. 19.00, 20.30 i 22.00.

Zbiórka 10 min przed planowaną godziną wejścia w bramie kamienicy przy ul. Zgoda 4.

PERFORMANCE, POKAZ, SPOTKANIE, WYKŁAD, ZWIEDZANIE Fundacja Przyjaciół Sztuk Aurea Porta 18.00–22.00ul. Marszałkowska 55/73, lok. 1A

Schaeffer Klasyka Awangardy Awangarda Klasyki

W roku 2019 przypadają 90. urodziny Bogusława Schaeffera – kompozytora, grafika, dramaturga, pedagoga, filozofa, prawdziwego Leonarda da Vinci XXI w., twórcy o bogatym dorobku i znaczącym wkładzie w rozwój polskiej kultury. Zaprezentowany zostanie szeroki wachlarz twórczości profesora, który łączy różne dziedziny sztuki i zachowuje otwartą formę przedstawienia oraz interakcji z publicznością. Fundacja rozpoczęła archiwizację oraz digitalizację dzieł profesora i chce je pokazać, opowiedzieć o jego twórczości, a także zaprosić publiczność na 11. Erę Schaeffera w listopadzie 2019.

POKAZ, SPOTKANIE, ZWIEDZANIE Fundacja Rok Rzeki Wisły 22.00–1.00ul. Solec 8, Port Czerniakowski

Opowieści starej szkuty w Porcie Czerniakowskim

W tę jedyną noc w Warszawie zabierzemy Was w niezwykłą podróż starą drewnianą szkutą "Dar Mazowsza". Szkuta czeka zacumowana w Porcie Czerniakowskim. A ponieważ noc będzie niezwykła, to i podróż niezwykła – nie w przestrzeni, ale w czasie. Na nastrojowo oświetlonym pokładzie "Daru Mazowsza" w ciemności popłyną opowieści o dawnym mieście nad wielką rzeką, historie flisaków oraz ciekawostki o zatopionych w Wiśle skarbach. Odkry-jemy inne życie rzeki po zachodzie słońca.

ZWIEDZANIE Gabinet Prezydenta m.st. Warszawy 18.00–1.00pl. Bankowy 3/5

Zwiedzanie Gabinetu Prezydenta m.st. Warszawy

Usiądź za biurkiem prezydenta i poznaj miejsce, gdzie zapadają najważniejsze decyzje dotyczące miasta.

FILM, SPOTKANIE, WYSTAWA, ZWIEDZANIE Galeria 18A 18.00–1.00ul. Bracka 20B, pałac Brzozowskich

Częstochowska Galeria Iron Oxide w Galerii 18A

Galeria zaprasza na trzy indywidualne wystawy. Tomasz Górnicki w trakcie swojej ekspozycji "In decay" opowie o moralnym i fizycznym rozkładzie, Monstfur skonfrontuje się z ciągle postępującą prymitywizacją społeczeństwa w "Primitive country breeds primitive people", a Simpson poruszy temat własności i prywatności w "Private world".

WYSTAWA, ZWIEDZANIE Galeria Apteka Sztuki 18.00–0.00al. Wyzwolenia 3/5

Noc Muzeów w Aptece Sztuki – Marco Angelini "Płynna pamięć"

Mnogość wspomnień z podróży, przy- woływanych przez włoskiego artystę Marco Angeliniego za pomocą rozmaitych przedmiotów, form i kolorów, niemal niepowtarzalnych i niemożliwych do odtworzenia, kreśli strefę ledwie dostrzegalnych wzajemnych wpływów, zazębiających się, przenikających, a jednocześnie zachowujących zmienną naturę. Płynność przedmiotów i form jest znakiem rozpoznawczym sztuki Angeliniego. Odbiorca ma wrażenie uczestniczenia w niekończącej się zabawie w rozsypywanie i układanie puzzli.

WYSTAWAGaleria aTAK 19.00–0.00ul. Mazowiecka 11/38

Noc z malarstwem Jacka Sempolińskiego

Wystawa prezentuje obrazy Jacka Sempolińskiego z serii: "Autoportret", "Czaszka", "Der Ferne" i innych, powstałych w latach 1964–2006. Ekspozycji towarzyszy bogato ilustrowany katalog z tekstem prof. Marii Poprzęckiej.

FILM, WARSZTATY, WYSTAWA Galeria Bardzo Biała 15.00–22.30ul. Wspólna 61, lok. 107

Noc Muzeów w Galerii Bardzo Biała Wystawa prac polskiego grafika Błażej Ostoi-Lniskiego

15.00–17.00 Organizator zaprasza dzieci w wieku od 3 do 7 lat, do ćwiczenia umiejętności artystycznych podczas Nocy Muzeów. Biorąc pod uwagę, że w tym roku przypada 95. rocznica urodzin słynnego reżysera filmowego Siergieja Parażanowa, Fundacja Polsko-Ormiańska, która jest współorganizatorem imprezy, organizuje pokaz filmu "Kolor granatów".

SPOTKANIE, WYSTAWA, ZWIEDZANIE Galeria Delfiny 18.00–1.00ul. Smulikowskiego 10/2

"Prześwietlenie" – wystawa artystów współpracujących z Galerią Delfiny

Udział biorą: Jolanta Caban, Maria Jastrzębska, Delfina Krasicka, Mikołaj Malesza, Ewa Miazek, Zbigniew Nowosadzki, Krzysztof Pająk, Barbara Pszczółkowska-Kasten, Barbara Redlińska, Anna Alicja Trochim, Kacper Ziółkowski

WYSTAWA Galeria Kolekcji Fibak 19.00–0.00Krakowskie Przedmieście 5

Noc Galerii Fibak 2019

Galeria Fibak zaprasza na zwiedzanie kolekcji sztuki współczesnej Wojciecha Fibaka. Goście będą mieli okazję bezpośrednio porozmawiać z właścicielem galerii.



WYSTAWA Galeria Foksal 18.00–0.00ul. Foksal 1/4

Finisaż wystawy "Kil i Delfin" Bianki Rolando

Wystawa artystki i poetki Bianki Rolando "Kil i Delfin" jest ściśle powiązana z wydaniem jej najnowszej książki "Stelle". Książka ta to mapa nieba, która, jako formuła poetycko-wizualna zawiera wiersze i grafiki. Tytułowe "Kil i Delfin" to nazwy dwóch, z kilkudziesięciu konstelacji gwiezdnych, do których w książce odwołuje się artystka.

WYSTAWA Galeria Freta22 19.00–21.30ul. Freta 20/24

Wystawa prac Piotra Krosnego

Tomasz Jastrun, przyjaciel artysty, tak pisze o malarstwie Krosnego: "Jego sztuka jest ekspresyjna, oparta na kolorze, zanurzona w tradycji. Krosny maluje najchętniej portrety, ale nie są to wizerunki konkretnych osób, to wizerunek człowieka w ogóle. Jest też inna strona tej sztuki, to rozebrane kobiety. Jest w nich, podobnie jak w portretach, piękna potworność ludzkiego wizerunku. Krosny w kolorze, w gęstości materii malarskiej wydaje się najbliższy Zygmuntowi Menkesowi, ale jest malarzem osobnym, na wskroś oryginalnym. To świetne malarstwo!".

WYSTAWA Galeria Grafiki i Plakatu 18.00–22.00ul. Hoża 40

Wystawa zbiorowa pt. "Przezierność"

W grafice warsztatowej przezierność to efekt nakładania na siebie kolejnych matryc, które razem tworzą pełny obraz. Obraz, który się ujawnia niczym myśl przywoływana z wnętrza umysłu. Przezierność warstw jest analogiczna do przezierności myśli. Obraz zbudowany fakturą, kolorem, formą nabiera nowych znaczeń. Te znaczenia narastają, nawarstwiają się w dialogu z odbiorcą obrazu. Udział wezmą: Marta Goszcz, Anna Kacprzak, Irena Lawruszko, Zuzanna Sitorska, Ewa Sokołowska, Katarzyna Tomaszewska, Małgorzata Zaremba



WYSTAWA Galeria Nieformalna 18.00–1.00ul. Litewska 11/13

Wystawa artystów na stałe współpracujących z galerią

Galeria Nieformalna zaprezentuje sztukę współczesną: malarstwo, grafikę i rzeźbę, a także unikatową biżuterię artystów na stałe z nią współpracujących. Wszystkie prace powstały po 2000 r., a artyści są absolwentami warszawskiej ASP.



POKAZ, PERFORMANCE, KONCERT, WERNISAŻ, WYSTAWA Galeria Nowolipki 20.00–0.00ul. Nowolipki 9B

Noc Muzeów w Galerii Nowolipki

20.00 Wernisaż wystawy malarstwa Marcina Kozłowskiego

21.00 Projekt wizualno-muzyczny Anny Jędrzejewskiej (fortepian) i Jędrzeja Łagodzińskiego (saksofon)

Marcin Kozłowski w swojej twórczości zajmuje się problemem ludzkiej egzystencji, wskazując na dwoistą naturę jej istnienia. Projekty Anny Jędrzejewskiej można określić jako sztukę intuicyjną, opartą na improwizacji. Łączy muzykę, multimedia i elektronikę. Jędrzej Łagodziński wiąże improwizację z długimi formami kompozycyjnymi. Fascynuje go spiritual jazz.



Foksal WYSTAWA Galeria Propaganda 19.00–23.00ul. Foksal 11/1

Finisaż wystawy "How to Travel" Ewy i Jacka Doroszenko

Zafascynowani współczesnymi technikami przekazu informacji oraz ich niezwykłym potencjałem kształtowania stylu życia, bazując na obrazach z popularnych gier komputerowych i turystycznych przewodników, artyści badają formalne możliwości cyfrowych rozmyć, zniekształceń i niedoskonałości. Opierając się na spostrzeżeniach dotyczących relacji pomiędzy współczesnym podróżującym a otaczającym go krajobrazem, częściej polegającej na kompulsywnym fotografowaniu niż na bezpośrednim doświadczaniu, kwestionują zaufanie do wirtualnie skonstruowanych obrazów.



WYSTAWA, ZWIEDZANIE Galeria Sztuki Współczesnej Foksal 17 18.00–1.00ul. Foksal 17

Wystawa malarstwa, grafiki i rzeźby europejskich mistrzów sztuki współczesnej

W kolekcji galerii znajdują się dzieła takich artystów, jak: Edward Dwurnik, Rafał Olbiński, Tomasz Sętowski, Jarosław Jaśnikowski, Mariusz Lewandowski, Alexander Dobrodiy, Zdzisław Majrowski-Meyro, Gennadiy Tishchenko, Jaroslav Kachmar, Borys Michalik i nie tylko! Podziwiać będzie można rozmaite dzieła wybitnych polskich malarzy: klasyczne, hiperrealistyczne martwe natury, realizm magiczny oraz ekspresjonistyczne abstrakcje.



SPOTKANIE, WERNISAŻ, WYSTAWAGaleria Test 19.00–1.00ul. Marszałkowska 34/50

Noc Muzeów z twórczością Antoniego Janusza Pastwy oraz Uty Przyboś

19.15 Otwarcie wystawy rzeźby Antoniego Janusza Pastwy

20.00 Wieczór poezji – wiersze Uty Przyboś z nowego tomu "Tykanie" przeczyta Grzegorz Artman

Spotkanie podczas jednego wieczoru z dwiema osobowościami polskiej sztuki: rzeźbiarzem A.J. Pastwą oraz poetką i malarką Utą Przyboś. Oboje są laureatami Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida: ona – w 2016 r. w kategorii literatura, on w 2018 – sztuki plastyczne. O jej oryginalnym stylu: jest wyrazem równowagi między intelektem a wyobraźnią, myślą a emocją, słowem a obrazem; o jego ekspozycji za J. Kuczem: przywraca wiarę w istnienie piękna.

FILM, SPOTKANIE PERFORMANCE, WYSTAWA Galeria XX1 19.00–23.00al. Jana Pawła II 36

Wystawa Katarzyny Klich i Jarosława Perszko w Galerii XX1

Katarzyna Klich „Kretowisko”

Co kieruje człowiekiem, że musi odkrywać, eksplorować, grzebać w ziemi, kopać doły i tunele, by przeczytać przeszłość. Czy to podglądanie to jakiś punkt odniesienia, poprzez który buduje swoją tożsamość i w czymś się utwierdza? Fascynują nas dziury, dół po uderzeniu meteorytu. Brak, ślad czegoś co było.

20.00 Autorskie oprowadzanie po wystawie, połączone z pokazem dokumentacji prac artystki Jarosław Perszko "F**k Black Square

Odnosząc się do jednego z najbardziej ikonicznych dzieł XX w. Jarosław Perszko daje spontaniczny wyraz swojemu twórczemu samopoczuciu.

WARSZTATY, WYSTAWA, ZWIEDZANIE Główna Biblioteka Lekarska, Dział Starej Książki Medycznej 19.00–23.00ul. Jazdów 1A

"Mały pacjent" – Noc Muzeów w Dziale Starej Książki Medycznej

Ekspozycja stała oraz "Mały pacjent" – wystawa czasowa z okazji 20. rocznicy przyjęcia przez ONZ Konwencji o prawach dziecka.

Organizator zaprezentuje najciekawsze zbiory Działu Starej Książki Medycznej dotyczące opieki pediatrycznej.

"Szpital Maltański" – wystawa czasowa poświęcona historii i działalności Szpitala Maltańskiego funkcjonującego w czasie II wojny światowej w Warszawie

19.00 i 21.00 "Gabinet anatomii" – warsztaty dla dzieci 8–12 lat we współpracy z Wydawnictwem Dwie Siostry.

Prowadzenie: Dominika Ludwig,

Kinga Kowalska Zapisy: d.ludwig@gbl.waw.pl

SPOTKANIE, WARSZTATY, WYSTAWA, ZWIEDZANIE Główny Urząd Statystyczny 16.00–22.00al. Niepodległości 208

Noc w GUS

Uczestnicy będą mieli możliwość wziąć udział w atrakcyjnym programie przygotowanym specjalnie na tę noc. Spotkanie ze statystyką publiczną, jej zadaniami i 230-letnią historią, w szczególności dotyczącą spisów powszechnych Gra terenowa Możliwość zrobienia sobie zdjęcia w fotelu prezesa GUS Wystawa unikatowych zbiorów z XVIII w. w Centralnej Bibliotece Statystycznej oraz możliwość zwiedzenia jej magazynów z 500 tysiącami woluminów

Okazja poznania tajników pracowni digitalizacyjnej

Goście będą mogli zmierzyć się w konkursach i quizach

Dla najmłodszych przygotowano specjalne warsztaty statystyczne

FILM, WYSTAWA Instytut Słowacki 19.00–1.00ul. Krzywe Koło 12/14A

"Apokryfy" – wystawa grafik Igora Dudy

Igor Duda pochodzi z Bańskiej Bystrzycy. W swojej ponadczterdziestoletniej pracy twórczej posługiwał się różnymi technikami: grafiką, malarstwem olejnym, akwarelą, rysunkiem, rzeźbą. Tematyka, jaką w swojej twórczości porusza Igor Duda, jest dość szeroka, ale jednocześnie skonkretyzowana. Tym, co powtarza się w jego twórczości, jest portret – postaci znanych ze świata literatury, przyjaciół. Muzyka stanowi dla niego szczególnie ważną inspirację, czego dowodem są m.in. liczne dzieła przedstawiające postaci wybitnych krajowych i zagranicznych muzyków.

ZWIEDZANIE Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 19.00–1.00 Al. Ujazdowskie 1/3

Zwiedzanie zabytkowego gmachu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z przewodnikiem

Zwiedzający zobaczą miejsca oficjalnych spotkań premiera w salach reprezentacyjnych, gabinet szefa rządu i salę posiedzeń Rady Ministrów. Zwiedzanie w grupach zorganizowanych (maks. 30-osobowych) trwa ok. 60 min. Ostatnie wejście o północy

Organizator prosi o zabranie dowodu tożsamości i niewnoszenie niebezpiecznych przedmiotów.

ZWIEDZANIE Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 19.00–1.00dwa adresy

Pałac Prezydencki i Belweder otwarte w Noc Muzeów

Podczas tegorocznej Nocy Muzeów zostaną udostępnione do zwiedzania sale Pałacu Prezydenckiego oraz Belwederu.

Osoby zwiedzające Pałac Prezydencki proszone są o zabranie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Organizator prosi o niewnoszenie niebezpiecznych przedmiotów, dużych toreb, butelek z napojami,, plecaków (nie ma możliwości przechowywaniarzeczy).

Pałac Prezydencki jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

FILM, KONCERT, SPEKTAKL, WARSZTATY, WERNISAŻ, WYSTAWA, ZWIEDZANIE Kawałyksztuki 11.00–2.00ul. Marszałkowska 8

Atrakcje w plenerze oraz we wnętrzu galerii

Zbiorowa wystawa malarstwa, rzeźby i fotografii

11.00–18.00 Warsztaty malarskie w plenerze miejskim, prowadzone przez artystów wystawiających aktualnie w galerii Kawałyksztuki

12.00, 16.00, 18.00, 20.00, 23.00 Pokazy unikatowych, krótkich filmów dokumentalnych, temat: człowiek i sztuka

15.00 Akcja "Zostaw wiadomość dla przyjaciela" – wykonanie wspólnej instalacji

21.00 Koncert jazzowy

23.00 Malowanie nocą – straszne obrazy malowane przy świecach...

SPOTKANIE Kawiarnia Kafka 19.00–0.00ul. Oboźna 3

Planszówkowa Noc Muzeów

Wiemy, że kochacie planszówki. W tę wyjątkową noc nie może ich zabraknąć w Kafce! Będziemy grać, rozgrywać, wymyślać strategie i dobrze się bawić. Między zwiedzaniem kolejnych muzeów wstąpcie do nas na chwilę lub dwie i rozegrajcie partyjkę swojej ulubionej planszówki w towarzystwie przyjaciół i z lampką wina! Tego dnia, a nawet nocy, wyjątkowo będziemy czynni do północy! Zapraszamy miłośników Nocy Muzeów, dobrych spacerów, psiaków i planszówek!



FILM Kino Kultura 20.00–1.00Krakowskie Przedmieście 21/23

Pokaz filmów krótkometrażowych

W Noc Muzeów kino wyświetli m.in. krótkometrażowe filmy wyprodukowane przez Studio Munka.

FILM Kino Luna 22.30–2.30ul. Marszałkowska 28

Pokaz filmów z Millenium Docs Against Gravity Festival

Kino Luna pokaże dwa filmy z ubiegłorocznego Millenium Docs Against Gravity Festival. Początek pierwszych seansów o godz. 22.30 (sala A) i 22.45 (sala B). Kolejny seans rozpocznie się około godz. 0.15 (sala A) i godz. 0.30 (sala B). Bufet kina w Noc Muzeów będzie czynny do godz. 0.45



SPEKTAKL Klub Komediowy 22.00–2.00ul. Nowowiejska 1

Wieczór wypełniony improwizacją teatralną

W programie najpopularniejsze spektakle improwizowane produkcji Klubu Komediowego. Do występu zaproszone zostaną także teatry improwizacji związane z klubem. Wszystko, co wydarzy się na scenie, będzie wymyślane i grane na bieżąco na oczach publiczności, bez wcześniej przygotowanego scenariusza i bez wskazania bohaterów.



POKAZ, SPOTKANIE, WYSTAWA Kościół Adwentystów Dnia Siódmego 19.00–0.00ul. Foksal 8

Wystawa "Od papirusu do e-Biblii"

Biblijna ścieżka edukacyjna prowadzi od pergaminowych zwojów przez unikalne, kilkusetletnie egzemplarze Biblii wydane drukiem, aż po najnowsze z historią tworzenia się kanonu ksiąg świętych judaizmu i chrześcijaństwa, a także będą mogli odkryć wartość Biblii jako dzieła literatury starożytnej. Możliwość obejrzenia unikalnych egzemplarzy Biblii: jednego z najmniejszych wydań Biblii do czytania przez mikroskop, Biblii pisanej w 66 językach, tekstów biblijnych pisanych alfabetem Braille`a

Tworzenie wydania Biblii pisanej ręcznie przez uczestników wystawy

POKAZ Manufaktura Cukierków 19.00–3.00ul. Tamka 49

Pokazy ręcznego wytwarzania słodyczy metodą z XVII w.

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00 Zapraszamy na pokazy produkcji cukierków – od momentu wylania gorącego karmelu na stół produkcyjny po skrojenie kilku tysięcy małych karmelków ze wzorem w środku.

Po pokazach na wszystkich czeka darmowy poczęstunek ciepłymi cukierkami.

SPOTKANIE, WARSZTATY, WYSTAWA Mazowiecki Instytut Kultury 18.00–1.00ul. Elektoralna 12

Noc Muzeów w Mazowieckim Instytucie Kultury

MIK zaprasza na atrakcje dla oczu, uszu i reszty ciała, z osobistym twórczym udziałem. Na wystawie "Światło prosto z fabryki" będzie się można przekonać, czy ze światła mogą powstać prace. Na fanów polsko-czeskiej literatury czekać będzie Hrabalowski maraton czytania z udziałem publiczności i zaproszonych gości. Dla amatorów ruchu Paulina Święcańska poprowadzi warsztat "Świadomość ciała" (sześć warsztatów, co pół godziny). "Zrób to sam" – otwarte warsztaty dla wszystkich, małych i dużych, którzy zapragną mieć własnoręcznie wykonaną lampę z materiałów recyklingowych.

SPACER, ZWIEDZANIE Mazowiecki Urząd Wojewódzki 19.00–1.00pl. Bankowy 3/5

Zwiedzanie siedziby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Podczas Nocy Muzeów będzie można zwiedzić m.in. gabinet wojewody mazowieckiego i sale reprezentacyjne. Organizatorzy zapraszają również do podziwiania Warszawy z tarasu widokowego, udostępnianego dla gości w tę wyjątkową noc. Zwiedzanie urzędu w grupach zorganizowanych z przewodnikiem

POKAZ Mennica Polska 19.00–1.00ul. Agrykoli 1, okolice Pałacu na Wyspie

Mennica Polska od 1766 r. w Muzeum Łazienki Królewskie

Mennica Polska zaprasza na specjalny pokaz sztuki mincerskiej. Doświadczeni mincerze oczekiwać będą na gości przed tarasem Pałacu na Wyspie od strony wschodniej. Wszyscy podziwiający ich pracę otrzymają wyjątkowe pamiątki i wzbogacą domowe kolekcje okolicznościowymi żetonami.

WYSTAWA Miejsce Projektów Zachęty 19.00–1.00ul. Gałczyńskiego 3

"Gaelle Choisne. Temple of Love: lot w otc" – wystawa Gaelle Choisne

Wystawa indywidualna Gaelle Choisne, artystki urodzonej w 1985 r. we Francji, która w swojej sztuce odwołuje się do haitańsko-francuskich korzeni, a także do historii Haiti (pierwszej niepodległej czarnej republiki, obecnie jednego z najbiedniejszych krajów świata). Kolonizacja, historia niewolnictwa, rola kobiety w społeczeństwie, postać czarownicy, motyw ciała i władzy, ruiny, Vanitas – to wątki stale obecne w jej twórczości. Gaelle Choisne tworzy rzeźbiarskie instalacje z dźwiękiem oraz filmy.

Wystawa zorganizowana we współpracy z Instytutem Francuskim

20.00 Koncert duetu Bye Bye Butterfly

WARSZTATY, WYSTAWA, ZWIEDZANIE Minerals Planet 10.00–1.00ul. Piwna 3/5

Wystawa minerałów

W naszym niewielkim muzeum zobaczą Państwo ponad 500 odmian minerałów z całego świata w postaci surowych kryształów, oszlifowanych rzeźb oraz wykonanej ręcznie biżuterii. Dla najmłodszych przygotowaliśmy kilkanaście realistycznych rekonstrukcji prehistorycznych zwierząt naturalnej wielkości. Zapraszamy też na warsztaty, podczas których można będzie tworzyć własne kompozycje z minerałów w buteleczkach i szklanych amuletach. Dla miłośników prehistorii mamy wystawę skamieniałości, m.in. mozazaurów, prarekinów i mamutów.

FILM, POKAZ, SPOTKANIE, ZWIEDZANIE Ministerstwo Edukacji Narodowej 19.00–0.00al. Szucha 25

Zwiedzanie zabytkowych wnętrz ministerstwa

Gmach Ministerstwa Edukacji Narodowej łączy tradycję i nowoczesność, historię i współczesność polskiej edukacji. Zwiedzanie zabytkowych wnętrz to niepowtarzalna okazja, by poczuć klimat XX-lecia międzywojennego i przekonać się, jak wyglądał gabinet, w którym pracowali pierwsi ministrowie oświaty. Spotkanie z obecnym kierownictwem ministerstwa pozwoli poznać specyfikę codziennej pracy i porozmawiać o zadaniach stojących przed polską oświatą. Zwiedzający będą mogli wziąć udział w niezwykłej prezentacji historyczno- -edukacyjnej na dziedzińcu.

POKAZ, WARSZTATY, WYKŁAD, WYSTAWA, ZWIEDZANIE Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 12.00–23.30ul. Hoża 20

Noc Muzeów w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Planetobus – pokazy w mobilnym planetarium, umieszczonym w namiocie, z dachem w kształcie kopuły

Interaktywne roboty Pepper – humanoidalne roboty, posiadające wyjątkowe, indywidualne cechy.

Pepper nie tylko rozpoznaje mowę, ale również twarze.

Mapping – po zapadnięciu zmroku na elewacji ministerstwa od strony ul. Hożej przeprowadzony zostanie niepowtarzalny pokaz mappingu.

Zwiedzanie ministerstwa – w tym jednym dniu pojawia się niepowtarzalna szansa na obejrzenie gabinetu wiceprezesa Rady Ministrów.

Stanowiska warsztatowe, gry, zabawy dla dzieci, upominki

POKAZ, SPOTKANIE, WYSTAWA, ZWIEDZANIE Ministerstwo Sprawiedliwości 18.00–0.00Al. Ujazdowskie 11

Nocne zwiedzanie aresztu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego

Zwiedzanie siedziby głównej ministerstwa "Cele Bezpieki" – ekspozycja stała Muzeum Powstania Warszawskiego (Al. Ujazdowskie 11, wejście od ul. św. Teresy)

Nowa ekspozycja Muzeum Powstania Warszawskiego w piwnicach dawnego Ministerstwa Bezpieczeństwa Pub-licznego, gdzie w latach 1945–1954 więzieni byli działacze podziemia niepodległościowego. W areszcie siedzieli m.in. gen. August Emil Fieldorf, "Nil", i Jan Rodowicz, "Anoda". Do tej pory w budynku obecnego Ministerstwa Sprawiedliwości zachowały się oryginale cele oraz karcery, w niektórych odkryto nawet zapiski osadzonych. Zwiedzanie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (ul. Rakowiecka 37) Wykład z kryminalistyki Fotobudka Wystawa sprzętu Służby Więziennej, pokazy i prezentacja systemu dozoru elektronicznego Przejazd więźniarką na trasie Al. Ujazdowskie 11 – ul. Rakowiecka 37 Zwiedzanie w grupach (maks. 20-os.), czas zwiedzania ok. 60 min. Ostatnie wejście o godz. 23.15. Wejście po wcześniejszym kontakcie nocmuzeow@ms.gov.pl (do 10 maja 2019 r.)

WYKŁAD, WYSTAWA, ZWIEDZANIE Ministerstwo Zdrowia 18.00–0.00ul. Miodowa 15, pałac Paca

Zwiedzanie pałacu Paca

Obiekt na co dzień jest niedostępny dla zwiedzających, a ma unikatowe wnętrza, m.in. sale Kasetonową, Kolumnową, Mauretańską, Kolegialną, Gotycką, klatkę schodową Marconiego. Noc Muzeów to niepowtarzalna okazja poznania tych niezwykłych wnętrz, historii i roli pałacu Paca w niepodległej Polsce oraz wcielenia się w ministra zdrowia podczas konferencji prasowej na mównicy. Organizatorzy przygotowali także niespodzianki.

SPOTKANIE, WYSTAWA Muzeum Andrzeja Struga 17.00–20.00al. Niepodległości 210/10 A

Wystawa "Wiosna i wino, czyli o Skamandrze inaczej”

18.00 Spotkanie z poezją skamandrytów, przy sławnej pół czarnej. Wybrane utwory przeczyta Krzysztof Wakuliński, następnie uczestnicy przystąpią do wspólnego czytania wierszy.

POKAZ, SPOTKANIE, WARSZTATY, WYKŁAD, WYSTAWA, ZWIEDZANIE Muzeum Archidiecezji Warszawskiej 19.00–0.00ul. Dziekania 1

Noc Muzeów w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej

19.00–0.00 Indywidualne zwiedzania

19.15 (informacje w języku migowym), 19.30 i 21.30 Najcenniejsze w MAW – oprowadzanie po wystawie stałej (45 min)

19.15 "Jak wygląda Twoja Dusza" – wykład o. Biłki (30 min)

20.00, 21.00, 22.00, 23.00 "Anima Mea" – oprowadzanie po wystawie czasowej

21.00 "W kręgu Apokalipsy" – wykład dr E. Korpysz (45 min)

Pokazy warsztatu ikonopisa:

20.00 Pisanie ikon oraz barwna dekoracja na pozłocie

20.00 Technika pozłoty

20.30 Technika enkaustyki

20.30 Techniki repusu

21.15, 22.15 "Muzyka duszy" – recitale fortepianowe Bilet z Nocy Muzeów uprawnia do zakupu biletu ulgowego na wystawę "Apokalipsa" do wykorzystania w późniejszym, dowolnym terminie.

POKAZ, SPOTKANIE, WARSZTATY, WERNISAŻ, WYKŁAD, WYSTAWA, ZWIEDZANIE Muzeum Azji i Pacyfiku 19.00–1.00ul. Solec 24

Noc Tygrysa w Muzeum Azji i Pacyfiku

W tym roku Muzeum Azji i Pacyfiku zabierze swoich gości do krainy tygrysa – Bangladeszu położonego w Azji Południowej. To właśnie tygrys bengalski stanie się bohaterem naszej imprezy i pojawi się osobiście w muzeum. Odwiedzający będą mogli także podziwiać tańce z Azji Południowej i zwiedzić wystawę "Nodir Kule Kule – z biegiem rzeki. Sztuka Bangladeszu". Ta noc będzie doskonałą okazją przy-mierzenia bangladeskich strojów, zapisania swojego imienia po bengalsku. Na najmłodszych będą czekać tygrysie maski oraz wiele innych atrakcji.

FILM, POKAZ, WYSTAWA, WARSZTATY Muzeum Boksu im. Feliksa Stamma 18.00–1.00pl. Żelaznej Bramy 1, Hala Gwardii

Noc Muzeów w Muzeum Boksu im. Feliksa Stamma

Fundacja im. Feliksa Stamma zaprasza do Muzeum Boksu mieszczącego się w słynnej Hali Gwardii, kolebce polskiego boksu.

Wystawa fotografii "Historia polskiego boksu"

Filmy z dawnych walk mistrzów drużyny najwybitniejszego trenera – Feliksa Papy Stamma

Pokaz oryginalnej kolekcji medali, pucharów i pasów bokserskich wybitnych olimpijczyków, możliwość zapoznania się z dawnymi rocznikami czasopisma "Bokser"

Organizator zaprasza również do udziału w treningu bokserskim i konkursach "Lewy prosty" oraz "Skakanka". Będzie też można samodzielnie wykonać grafikę z wizerunkiem ulubionego pięściarza.

FILM, POKAZ, WARSZTATY, WERNISAŻ, WYSTAWA, ZWIEDZANIE Muzeum Bursztynu 18.00–1.00Rynek Starego Miasta 4/6

Noc Muzeów w Muzeum Bursztynu

Zwiedzający będą mogli obserwować jubilerów przy pracy oraz spróbować swoich sił w obsłudze takich maszyn jak polerka jubilerska i kaboszoniarka. Zostanie przygotowane stoisko dla gości, którzy zechcą wykonać własnoręcznie bransoletkę dla siebie lub swoich bliskich. W warsztacie bursztynniczym zaś będzie można poznać bardzo stare techniki obróbki bursztynu.

WYSTAWA, ZWIEDZANIE Muzeum Domków dla Lalek 19.00–23.00pl. Defilad 1

"Nocne zwiedzanie z latarkami"

Na wewnętrznym dziedzińcu Pałacu Kultury i Nauki, w niedostępnych dotąd dla zwiedzających salach tajnego zaplecza VIP przy Sali Kongresowej, kryje się fascynujące i urocze Muzeum Domków dla Lalek. Jest w nim ponad 120 zabytkowych domów, pokoi, sklepików, szkół i szpitali dla lalek, a także unikatowa kolekcja zabawek sakralnych. Najstarszy eksponat ma ponad 200 lat.

W magiczną Noc Muzeów 2019 Muzeum Domków dla Lalek zaprasza na "Nocne zwiedzanie z latarkami". Uczestnicy muszą mieć więcej niż 10 lat, gdyż będzie tajemniczo, niezwykle i na pewno trochę strasznie...

POKAZ, WYSTAWA, ZWIEDZANIE Muzeum Farmacji im. mgr farm. Antoniny Leśniewskiej 19.00–1.00ul. Piwna 31/33

Apteka leków z darów – symbol minionej epokiOdkryjcie z nami niezwykłe historie leków i trucizn! Będziemy na Was czekać wśród kolekcji aptecznych naczyń i zabytkowych mebli. W Noc Muzeów zaprezentujemy niepokazywany na wystawie stałej, nietypowy eksponat z lat 80. XX w., który będzie pretekstem do opowieści o aptece leków z darów jako symbolu odchodzącej epoki.

KONCERT, WYSTAWA, ZWIEDZANIE Muzeum Fryderyka Chopina 18.00–1.00ul. Okólnik 1

Koncerty oraz zwiedzanie ekspozycji stałej muzeum

Zwiedzanie ekspozycji stałej z przewodnikami mówiącymi w języku polskim i angielskim. Śpiewacy Akademii Operowej zaprezentują pieśni Stanisława Moniuszki (w tym roku obchodzimy 200. rocznicę urodzin kompozytora), a pianiści (Adam Mikołaj Goździewski, Mateusz Krzyżanowski) poświęcą swoje recitale muzyce Fryderyka Chopina.

19.30, 23.30 Recitale wokalne

20.30, 21.30, 22.30 Recitale fortepianowe Limit miejsc 70 osób na godzinę. Rezerwacja w kasach muzeum, tel. (22) 44 16 251, 252, adres e-mail: nocmuzeow@nifc.pl

WYSTAWA, ZWIEDZANIE Muzeum Geodezji Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego 18.00–23.30ul. Nowy Świat 2

Wystawa instrumentów geodezyjnych

Wystawa eksponatów z działów: mapy, maszyny liczące, instrumenty kreślarskie, akcesoria służące do wykonywania prac kameralnych oraz podręczniki i pomoce naukowe. Wśród instrumentów geodezyjnych są eksponaty z całego świata, począwszy od najstarszych amerykańskich z końca XIX w.

SPOTKANIE, WARSZTATY, WYSTAWA, ZWIEDZANIE Muzeum Harcerstwa 18.00–0.00ul. Marii Konopnickiej 6

Wojenna służba Harcerstwa w Muzeum Harcerstwa

Wystawa poświęcona 80. rocznicy przejścia ZHP do konspiracji, pod kryptonimem Szare Szeregi. Pre-zentacja dokumentów i pamiątek z okresu okupacji, zgromadzonych m.in przez Barbarę Wachowicz i ofiarowanych Muzeum Harcerstwa. W ramach ekspozycji także zbiory związane z życiem i działalnością Aleksandra Kamieńskiego, autora "Kamieni na szaniec". Warsztaty "Ruch Kamykowy. Aleksander Kamiński w pamięci współczesnych" prowadzone przez uczniów LXX LO im. A. Kamińskiego w Warszawie

20.00 Wspomnienia otwockiego zawiszaka, czyli spotkanie z druhem Andrzejem Borodzikiem, drużynowym Zawiszy.

SPACER, WARSZTATY, WYSTAWA, ZWIEDZANIE Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 19.00–1.00ul. Anielewicza 6

Wieczór gier i warsztatów inspirowanych losami małego króla z powieści "Król Maciuś Pierwszy"

Kto dba o państwo? Na czym polega władza? Co to znaczy rządzić sprawiedliwie? Z jakimi problemami musi zmierzyć się rządzący? Na te pytania Muzeum POLIN postara się odpowiedzieć podczas gier i warszta-tów inspirowanych losami małego króla z powieści Janusza Korczaka "Król Maciuś Pierwszy". Muzeum zaprosi zwiedzających, by pomogli małemu władcy w trudach rządzenia. Wizytę w Muzeum POLIN goście rozpoczną od gry kolejkowej. W tę szczególną noc muzeum przybierze wyjątkowy wystrój. Na odwiedzających będą czekać dwie wystawy: "W Polsce króla Maciusia" oraz "1000 lat historii Żydów polskich".

KONCERT, SPOTKANIE, WYSTAWA Muzeum Jazzu 18.00–1.00pl. Zamkowy 4, Arkady Kubickiego

Komeda w Arkadach Kubickiego

Muzeum Jazzu zaprasza na wieczór pod tytułem "Krzysztof Komeda". Wystąpią artyści: Maria Sadowska, Maria Niklińska, Krzysztof Karpiński, Krzysztof Sadowski, zespół Dixielanders oraz laureaci VII Młodzieżowego Jazzowego Konkursu Magnolia Fundacji Diamentowy Głos. Spotkanie z Tomaszem Lachem Przedstawione zostaną fragmenty filmów dokumentalnych o Krzysztofie Komedzie i dwie wystawy: „Krzysztof Komeda” Marka Karewicza oraz „Komeda, życiorys artysty” Andrzeja Rumianowskiego.

WYSTAWA, FILM, POKAZ Muzeum Karykatury 19.00–1.00 dwa adresy

Nocne zwiedzanie wystaw czasowych Muzeum Karykatury, ul. Kozia 11 „Światło” – najlepsze prace zgłoszone na XX Otwarty Międzynarodowy Konkurs na Rysunek Satyryczny. Tematem ekspozycji jest światło ujmowane przez autorów często na zasadzie kontrastu z ciemnością. Rozumiane dosłownie i symbolicznie, a także w znaczeniu zjawiska wpływającego na nastrój i sposób postrzegania rzeczywistości. "Rysunki z Belgii"

– wystawa prac dziewięciu współczesnych rysowników belgijskich, laureatów wielu między-narodowych konkursów na rysunek satyryczny. Ekspozycja jest próbą ukazania różnorodności stylów w belgijskiej karykaturze.

Noc Muzeów z twórczością Zbigniewa Lengrena – plenerowy pokaz filmowy ul. Brzozowa 6/8A

Pokaz filmów rysunkowych o przy-godach Profesora Filutka, bohatera książek dla dzieci stworzonego przez jednego z najsłynniejszych polskich rysowników – Zbigniewa Lengrena. Pokaz filmu "E-mail do nieba", w którym o artyście opowiadają Katarzyna Lengren, Andrzej Dudziński, Andrzej Mleczko, Michał Zaleski i Zenon Żyburtowicz. Filmy zostaną wyświetlone na ścianie budynku, w którym dawniej mieściły się mieszkanie i pracownia Lengrena.

SPACER, WYSTAWA, ZWIEDZANIE Muzeum Legii Warszawa 18.00–1.00ul. Łazienkowska 3

Wieczór z historią Legii Warszawa

Zwiedzanie wystaw prezentujących historię Legii Warszawa, ze szczególnym uwzględnieniem ekspozycji związanej z Rokiem Kazimierza Deyny. Każdy gość otrzyma pamiątkowy folder poświęcony słynnemu piłkarzowi.

POKAZ, WYSTAWA, ZWIEDZANIE Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza 19.00–1.00Rynek Starego Miasta 20

Noc Muzeum w Muzeum Literatury Wystawa

"Antoni J. Pastwa. Zwierzęta i ludzie. Wspólne słońce, wspólny cień. Rzeźby i wiersze”

Pokaz "Duch mój odpowie. Rękopisy Juliusza Słowackiego ze zbiorów Muzeum Literatury" oraz prezentacja portretów poety i pierwszych wydań utworów (z okazji 210. rocznicy urodzin

i 170. rocznicy śmierci)

Ekspozycja stała "Adam Mickiewicz 1798–1855" – wystawa biograficzna ukazująca postać poety, jego środowisko i rodzinę, działalność polityczną i twórczość literacką

KONCERT, POKAZ, SPACER, WYSTAWA, ZWIEDZANIE Muzeum Łazienki Królewskie 19.00–1.00ul. Agrykoli 1

Noc Muzeów w Łazienkach Królewskich

Podczas jednej nocy w roku Łazienki Królewskie rozświetlą gwiazdy z królewskiej kolekcji malarstwa i rzeźby. Zwiedzający zobaczą m.in. "Praczkę" pędzla Gabriela Metsu, wyjątkowe obrazy mistrzów flamandzkich i holenderskich oraz słynną "Dianę" dłuta Houdona. Noc Muzeów będzie także okazją do obejrzenia ekspozycji w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa oraz wystawy prezentującej interesujące dzieje stosunków polsko-węgierskich. Nocne spacery po ogrodach uświetnią koncerty przy pomniku Chopina:

21.30 Recital fortepianowy Aleksandry Świgut

22.00 Koncert jazzowy Marcin Wasilewski Trio

WYSTAWA Muzeum Marii Dąbrowskiej 19.00–22.00ul. Progi 1/13

Noc Muzeów w Muzeum Marii Dąbrowskiej

Muzeum Literatury zaprasza do odświeżonej siedziby Muzeum Marii Dąbrowskiej. W mieszkaniu, w którym pisarka przeżyła 37 lat i napisała większość swoich dzieł, także powieść "Noce i dnie", zaprezentowano jej spuściznę literacką i publicystyczną, prace plastyczne oraz pamiątki osobiste, m.in. bogaty księgozbiór.

{OKAZ, WARSZTATY, WYKŁAD, WYSTAWA Muzeum Marii Skłodowskiej- -Curie 19.00–1.00ul. Freta 16

Noc Muzeów z Marią i promieniowaniem

Razem z Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej muzeum przygotowało wiele atrakcji. Będzie można sprawdzić skażenie dłoni i obuwia radionuklidami w bramce dozymetrycznej, zmierzyć poziom radioaktywności przedmiotów, wziąć udział w pokazach chemicznych. Warta zwiedzenia jest wystawa stała MMSC poświęcona noblistce. Organizator zaprasza także do wysłuchania wykładu o związkach Marii Skłodowskiej-Curie z Warszawą i udziału w konkursach z nagrodami.

SPOTKANIE, WARSZTATY, WYSTAWA, ZWIEDZANIEMuzeum Narodowe w Warszawie 19.00–1.00Al. Jerozolimskie 3

Noc Muzeów w Muzeum Narodowym

18.00 "Wieczorynka w muzeum" – zajęcia dla dzieci 5–12 lat oraz ich opiekunów Zapisy od wtorku (14 maja) do piątku w godz. 9.00–15.00, nr tel. +48 22 621 10 31 (wew. 246), lub +48 22 629 50 60

Od 19.30 Noc Muzeów to także okazja, by zobaczyć muzealną "kuchnię" – pracownie i magazyny. Każda wizyta potrwa ok. 30 min. MNW zaprasza też do odwiedzenia wystaw czasowych oraz galerii stałych – ok. 60 min (m.in. spotkanie w Galerii Faras i w Galerii Sztuki XIX Wieku)



WYSTAWA, ZWIEDZANIEMuzeum Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego 19.00–1.00ul. Długa 13/15

Zwiedzanie Muzeum Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego

Historia duszpasterstwa wojskowego w Polsce sięga średniowiecza. Muzeum Ordynariatu Polowego w nowoczesnej formie przedstawia dzieje kapelanów i innych duszpasterzy – nie tylko chrześcijańskich – współpracujących z wojskowymi.

SPOTKANIE, WYSTAWA, ZWIEDZANIEMuzeum Rzemiosł Artystycznych i Precyzyjnych 18.00–1.00ul. Piekarska 20

Noc Muzeów z zawodami artystycznymi Ekspozycja: zegary stojące, ścienne, kominkowe i kieszonkowe, mechaniczne urządzenia grające (polifon, katarynki), prace egzaminacyjne czeladnicze i mistrzowskie – złotnicze, grawerskie, brązownicze, narzędzia zegarmistrzow-skie, rzeźby i plakiety z brązu, złotnictwo korpusowe, medalierstwo, optyka

Spotkania z mistrzami rzemiosł: złotnikiem, grawerem, zegarmistrzem

Pub Pod Zegarem oferuje odpłatne posiłki

WYSTAWA, ZWIEDZANIE Muzeum Sztuki Nowoczesnej 20.00–2.00 Wybrzeże Kościuszkowskie 22

Nocne zwiedzanie wystawy finalistów 18. konkursu Artystyczna Podróż Hestii

To jedna z ostatnich okazji, by obejrzeć prace finalistów 18. już konkursu Artystyczna Podróż Hestii. Wystawa jest przeglądem najciekawszych propozycji młodych artystów, którzy w swej twórczości odnoszą się do najbardziej aktualnych problemów społecznych, przemian obyczajowych oraz związków sztuki i polityki.

22.00 i 0.00 Spacery po wystawie Na każdego zwiedzającego czeka niespodzianka w postaci zdrapki-quizu, która uprzyjemni czas oczekiwania w kolejce do muzeum.



WYSTAWA, POKAZ Muzeum Teatralne 18.00–1.00pl. Teatralny 1

Ulotne i pachnące. Perfumowane programy bibułkowe z kolekcji Muzeum Teatralnego

Wystawa zaprezentuje znakomitą więk-szość spośród niemal 60 programów bibułkowych z własnej kolekcji. Pomysł na nie sięga czasów wiktoriańskiej Anglii i wytworów Eugène’a Rimmela. Poddane konserwacji i pięknie zaprezentowane w sąsiedztwie zapachów znanej marki kosmetycznej odsłonią wdzięk i urok ulotnej i aromatycznej pamiątki – teatralnego bibelotu pro-dukowanego w Polsce w pierwszym trzydziestoleciu XX w.

Nocne spotkanie w Saloniku Moniuszkowskim

Salonik Moniuszkowski to miejsce w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej poświęcone kompozytorowi i działające w ramach obchodów 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki.

W saloniku można nie tylko uzyskać podstawowe informacje o życiu oraz działalności kompozytora, ale dzięki dostępowi do archiwalnych materiałów prezentowanych w wersji elektro nicznej – zdjęć ze spektakli, projektów scenografii i kostiumów, plakatów – prześledzić, jak różnorodnie można interpretować utwory sceniczne Moniuszki, a także jak zmieniał się odbiór twórcy przez artystów i widzów na przestrzeni lat.



WYSTAWA, ZWIEDZANIEMuzeum Uniwersytetu Warszawskiego 19.00–1.00Krakowskie Przedmieście 32

Gdy nauka poszła w las... i wyszła na tym dobrze

Na tę jedną noc zabytkowe wnętrza Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich zamienią się w wypełnioną odgłosami zwierząt puszczę. Organizator zaprasza gości, by podążali śladami XIX-wiecznych polskich zoologów. Spotkają żubra z 1830 r., leniwca z XVIII w., a nawet dziobaka i kolczatkę sprzed 200 lat. Eksponaty pochodzą z naukowej kolekcji dawnego Gabinetu Zoologicznego UW. Na zwiedzających będzie także czekać wystawa stała poświęcona początkom uniwersytetu oraz inne atrakcje.

FILM, SPACER, WARSZTATY, WYSTAWA, ZWIEDZANIEMuzeum Warszawy 19.00–1.00Rynek Starego Miasta 28–42

Noc Muzeów w siedzibie głównej Muzeum Warszawy

Spacer "Warszawiacy" – opowieść o tym, co łączy znane ulice i miejsca z wybitnym architektem, książętami, którzy stracili życie w tajemniczych okolicznościach, i mądrymi królami, którzy zmienili bieg historii. „Szlakiem wszetecznic i przestępców dawnej Warszawy” – poznamy mroczną historię warszawskiego półświatka na przestrzeni wieków!

Projekcje filmu "Uratowane z potopu". Przez 350 lat na dnie Wisły leżały rzeźby – skarby, które dziś tworzą Gabinet Detali Architektonicznych Muzeum Warszawy! Po każdym seansie oprowadzanie. „Warsztaty... freski… kreski… humoreski…” w Bibliotece Muzeum Warszawy

FILM, HAPPENING, WYSTAWA, ZWIEDZANIE, PERFORMANCE Muzeum Życia w PRL 18.00–1.00ul. Piękna 28/34

Życie w Polsce przed Okrągłym Stołem

Organizator zaprasza do jedynego miejsca w Warszawie, gdzie można zobaczyć, jak żyło się ludziom w poprzedniej epoce. Każdy, kto odwiedzi Muzeum Życia w PRL, będzie mógł wejść do mieszkania z tamtych czasów, zobaczyć kilka naprawdę emocjonujących filmów propagandowych okresu PRL, zrobić sobie zdjęcie z kultowym fiatem 126p, a w kawiarni z minionej epoki napić się kawy z 50-letniego ekspresu lub oranżady robionej według receptury z 1948 r. Ponadto będzie można spotkać ludzi, którzy dodawali kolorytu czasom PRL: cinkciarza, cwaniaka i wiele innych postaci.

POKAZ, WARSZTATY, WYKŁAD, WYSTAWA, ZWIEDZANIENaczelny Sąd Administracyjny 15.00–0.00ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5

Noc Muzeów w Naczelnym Sądzie Administracyjnym przy współudziale Archiwum Akt Nowych

15.00 Uroczysta inauguracja Koncerty

Wystawy: "Rok 1919. Wokół dzieła integracji prawnej II RP", "Prawno--historyczne aspekty traktatu wersalskiego", "AAN Ulica Jasna i okolice. 75. rocznica Powstania Warszawskiego", "Sądownictwo II RP", "Policja Państwowa – historia i tradycje", "Chiny znane i nieznane", "100. rocznica wyzwolenia Kamieńca Podolskiego", "Rzeźby, obrazy, medale"

Inscenizacje: symulacje rozpraw sądowych, Grupa Rekonstrukcji Historycznej

Pokazy: elementy służby Policji Sądowej, pierwsza pomoc przedmedyczna

Gry, zabawy, rodzinna gra terenowa

Poczęstunek

POKAZ, WYKŁAD, WYSTAWA, ZWIEDZANIE, WARSZTATYNarodowe Muzeum Techniki 18.00–0.00pl. Defilad 1, PKiN, skrzydło G

Noc techniki okrętowej: mały eksponat – wielka historia

Polskie ratownictwo okrętowe ma zapisanych wiele chlubnych kart swej historii. Jedną z nich jest podniesienie z dna morskiego w 1949 r. chłodnicowca Lech. Tę morską operację ratunkową, przeprowadzoną w nowatorski sposób, przedstawia jeden z eksponatów mu-zeum – realistyczna makieta sytuacyjna. Podczas Nocy Muzeów będzie można ją obejrzeć, a ponadto poznać szczegóły podjętych wówczas działań ratowniczych. Chętnych organizatorzy zapraszają także do samodzielnego eksperymentowania z wypornością, pływalnością i tajnikami żeglugi okrętowej.

PERFORMANCE, WERNISAŻ, WYSTAWA Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego 21.00–0.00Al. Ujazdowskie 4

Przekwit w Ogrodzie Botanicznym

Globalna katastrofa klimatyczna jest wielkim zagrożeniem dla całości życia na Ziemi. Od dziesięcioleci trwa szóste wielkie wymieranie, spowodowane ludzką działalnością. Znikają ekosystemy wraz z mieszkańcami – niezależnie od tego, czy mają oni płetwy czy kłącza, czy chodzą na dwóch, czy na dwudziestu nogach. Przekwit jest wyrazem solidarności z organizmami, których sprzeciw nie jest słyszalny. Chcemy wyrazić to poprzez: sztuki wizualne, muzykę oraz warsztaty. Przekwit jest horyzontalną relacją kłączastą, nawiązaną we współpracy z oddolnymi ruchami sprzeciwiającymi się zmianom klimatu.

WARSZTATY, WYSTAWA, ZWIEDZANIEOkręg Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków 18.00–1.00ul. Mazowiecka 11A

Noc Muzeów w Domu Artysty Plastyka „Sztuka włókna 2019” – wystawa przeglądowa Sekcji Tkaniny Pracowni Doświadczalnej Tkactwa Artystycznego (Galeria DAP, IV p.) Warsztaty: papierowe przeplatanki, nauka tkania, malowanie na jedwabiu, stemplowanie, naturalne barwienie tkanin z Life@Pure i inne zajęcia dla dużych i małych Wystawa prac Krzysztofa Dudzińskiego (Galeria Lufcik) Wystawa prac Krzysztofa Jokiela (Galeria 022)

WARSZTATY, WYKŁAD, ZWIEDZANIEOsiedle Jazdów 16.00–22.00ul. Jazdów 3/5

Osiedle Jazdów kiedyś i dziś

Podróż po Osiedlu Jazdów, by poznać go takim, jaki był niegdyś i jaki jest teraz – pełen ciekawych wydarzeń kultural-nych i inspirujących ludzi. Spacer po Jazdowie w towarzystwie najstarszego mieszkańca osiedla, który podzieli się z gośćmi wspomnieniami, historią i anegdotami na temat tego magicznego miejsca Maraton zumby na świeżym powietrzu prowadzony przez profesjonalne instruktorki Warsztaty tańców folkowych w Chacie Numinosum – będą tańce grupowe, korowodowe, dawne, celtyckie, bretońskie, irlandzkie,

a może i coś jeszcze.

HAPPENING, WYSTAWAOtwarta Pracownia Jazdów 20.00–1.00ul. Jazdów 3/6

[W]słuchanie w Otwartej Pracowni Jazdów

Pozostając w centrum stolicy, trafiamy do miejsca, gdzie jej gwar cichnie, a rytm staje się swobodniejszy. Z pomocą instalacji przestrzennej wydobywamy niezauważalne na pierwszy rzut oka połączenia między architekturą a muzyką. Wytężcie zmysły!

SPACER, WYSTAWA, ZWIEDZANIE Pałac Kultury i Nauki 18.00–1.00pl. Defilad 1, poziom -2

Zwiedzanie wystawy pamiątek

Pałacu Kultury i Nauki Ograniczona liczba miejsc – 24 grupy (maks. 10-osobowe). Nie ma możliwości zwiększenia liczebności poszczególnych grup ani liczby grup, decyduje kolejność przybycia. Wstęp jest nieodpłatny, niebiletowany. Czas zwiedzania: 15 min (pierwsza grupa wchodzi o godz. 18.00, ostatnia o godz. 0.45).

KONCERT, POKAZ, WARSZTATY, WYKŁAD, WYSTAWA PAN Archiwum 18.00–1.00ul. Nowy Świat 72, Pałac Staszica

Noc Muzeów w Pałacu Staszica

Sala 123:

18.00–1.00 Wystawy "Znani nieznani Polacy", "APAN Mała Polska w Paryżu" – J. Teper

19.00 "Od Chopina do Szymanowskiego" – M. Ochimowska-Teper, A. Kornacka

20.00 "Autografy noblistów" – pokaz prowadzi H. Krajewska

21.00 "Znani nieznani Polacy" – wykład J. Arvaniti

22.00 "Freestyle, Prodance" – M. Wieteszka, P. Nassalski

23.00 "Głosem po mapie" – koncert zespołu Imprevisti

Antresola:

18.00–23.00 Zajęcia dla dzieci – S. Fabisiak, B. Wiktorowska

23.00–1.00 Kaligrafia dla dorosłych – B. Wiktorowska

Sala 162:

18.00–1.00 Wystawy „"Utracony świat. Podróże L. Barszczewskiego" – I. Strojecki,

"Wspomnienie o gen. J. Hallerze” – M. Sołobodowski

WYSTAWA PAN Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii 18.00–0.00pl. Defilad 1, wejście od ul. Świętokrzyskiej przez Pałac Młodzieży

Zwiedzanie ekspozycji muzeum

Trzon ekspozycji paleontologicznej tworzą szkielety dinozaurów znalezione na pustyni Gobi. Największą salę prawie całkowicie wypełnia masywny szkielet opistocelikaudii oraz skamieniałe jaja dinozaurów, szczątki dinozaurów pancernych i prarogatych, a także drobne czaszki prymitywnych ssaków, które żyły na Ziemi w cieniu wielkich dinozaurów. W muzeum znajdują się interesujące znaleziska dokonane w Krasiejowie koło Opola, gdzie w 1993 r. odkryto prawdziwe cmen-tarzysko triasowych gadów i płazów. A w sali poświęconej ewolucji ssaków króluje rekonstrukcja słynnego australopiteka Lucy.

WYSTAWA, SPOTKANIE, POKAZ, ZWIEDZANIEPAN Muzeum Ziemi 18.00–1.00al. Na Skarpie 20/26 i 27

Wystawa fotografii megalitów autorstwa podróżniczki Elżbiety Dzikowskiej oraz spotkanie z autorką

Zwiedzanie wystaw stałych z przewodnikiem: "Ziemia w Układzie Słonecznym"

"Zanim powstał węgiel"

"Procesy kształtujące oblicze Ziemi"

"Kamień w życiu człowieka"

"Z przeszłości geologicznej Ziemi"

"Bursztyn. Polska i świat"

"Meteoryty – kamienie z nieba"

"Wielkie ssaki epoki lodowcowej"

"Barwny świat minerałów"

WARSZTATY, WYKŁAD, WYSTAWA, ZWIEDZANIE PAN Zakład Działalności Pomocniczej 19.00–1.00ul. Nowy Świat 72

Gry i zabawy w Pałacu Staszica

Sala Staszica, nr 166

Pracownicy Instytutu Kultur Śród-ziemnomorskich i Orientalnych PAN przygotowali dla małych i dużych zwiedzających gry i zabawy z odległych zakątków świata. Są to zarówno gry starożytne, np. popularna w Egipcie gra planszowa o nazwie senet, królewska gra z Ur, która była prekursorem tryktraka, indonezyjska makala (congkok).

Wystawa "Nieistniejące pejzaże Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej"

Tematem ekspozycji są zdjęcia wykonane w latach 1942–1943 przez brytyjskich żołnierzy Royal Air Force, stacjonujących w tym czasie w Libii, Egipcie, Izraelu, Libanie, Syrii oraz Iraku. Kolekcja stanowi unikalne świadectwo życia codziennego podczas II wojny światowej w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

Wystawa z cyklu "Autografy"

20.00 Uroczyste otwarcie wystawy

W rozpoczętym w 2009 r. cyklu wystaw "Autografy" organizator prezentuje sylwetki kolejnych najwybitniejszych polskich twórców i naukowców, motta, które przyświecają ich życiu, oraz autografy, akcentując ich rolę, wagę i autentyczność, prostotę i piękno kaligrafii, wieńczące koniec zmagań z płótnem, tekstem, dłutem czy też z samym sobą. W tym roku są to sylwetki m.in. Michała Kleibera i Leszka Mądzika.

"Poeci Świtu Niepodległości" Z. Dembicki i E. Słoński – wystawa

19.00, 20.00, 21.00 Zwiedzanie wystawy z przewodnikiem Prezentacja "Otwarte zasoby Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych"

PERFORMANCE, POKAZ, SPOTKANIE, WARSZTATY, WERNISAŻ, WYSTAWA, ZWIEDZANIE Państwowe Muzeum Etnograficzne 19.00–1.00ul. Kredytowa 1

Kultowa Noc przy Kredytowej 1

Zapraszamy na taneczno-muzyczny performance w rytmie kultowych hitów lat 70., 80. i 90., do show roomu z ubraniami vintage oraz na prezen-tację kultowych marek samochodów, o których opowiedzą ich kolekcjonerzy i znawcy. Strefa superbohaterów popkultury w Muzeum dla Dzieci (dla dzieci i rodziców)

ZWIEDZANIE Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy 18.00–1.00 pl. Małachowskiego 1

Otwarty kościół

Zwiedzanie kościoła w Noc Muzeów to jedyna okazja oglądania tej pięknej klasycystycznej świątyni po zmroku – miejsca związanego z życiem Fryderyka Chopina. To tutaj, w roku 1825, kompozytor wystąpił przed carem Aleksandrem I i otrzymał od niego pierścień z brylantem.

18.00, 20.00 Oprowadza przewodnik

22.00 Recital wokalno-fortepianowy w wykonaniu Barbary Zamek oraz Przemysława Lechowskiego (mazurki Chopin/Viardot i utwory fortepianowe Chopina)

0.00 Wspólna modlitwa

FILM, PERFORMANCE, WYSTAWA, ZWIEDZANIE Parafia Ewangelicko- -Reformowana 18.00–1.00al. "Solidarności" 74

Noc Muzeów u Reformowanych

Zwiedzanie Kościoła Ewangelicko--Reformowanego z przewodnikiem Krótkie prezentacje na temat parafii i Kościoła Ewangelicko-

-Reformowanego w Polsce Koncert chórów Koncerty organowe Pokaz filmów dotyczących kościoła i parafii "Ewangelicy w Niepodległej" – wystawa stała o reformatorach w salach muzealnych kościoła Kącik dziecięcy Stoisko z literaturą religijną

WYSTAWA Piękna Gallery 18.00–1.00ul. Emilii Plater 10

Maestro Żegalski "Plandeki" – wystawa

Pierwszą wystawę Leszek Żegalski zorganizował w Luwrze – latem 1981 r. razem z kolegą powiesił swoje pejzaże w muzealnej toalecie. Trzy lata później odebrał dyplom ukończenia krakowskiej ASP, którą w swoich manifestach określał mianem "trupa sztuki". Artysta zaliczany jest do liderów nurtu neorealizmu egzystencjonalnego. Jerzy Duda-Gracz, promotor Maestra, napisał: "Żegalski budzi nas z narkozy po przepitej nocy, ze słodkiego snu".

Na wystawie zaprezentowane zostaną obrazy olejne wykonane na plandekach pozyskanych ze starych wojskowych namiotów.

SPOTKANIE, WYKŁAD Piwnica Artystyczna Kurylewiczów 20.00–23.00Rynek Starego Miasta 19

Noc Muz w Piwnicy Kurylewiczów

Rozmowy „Zaśpiew – Kurylewicz – muzyka i poezja”, wiersze Gabrieli Kurylewicz i Andrzeja Kurylewicza utwory na fortepian i kontrabas Prezentacja Pracowni Muzyki, Poezji i Filozofii – Giovanni Pico della Mirandola, Tomasz z Akwinu, Boecjusz, Platon Odwiedziny kolegów autorów z SPP Wspomnienie przygotowań do wyborów 4 czerwca 1989 – telefon do Wandy Warskiej, telefon do Andrzeja Kurylewicza

Wykonawcy: Gabriela Kurylewicz (wiersze, fortepian, filozofia), Piotr Latoszyński (fortepian), Paweł Pańta (kontrabas) i inni

SPACER, WYSTAWA, ZWIEDZANIE Plac Bankowy 1 18.00–1.00pl. Bankowy 1

Strażacka Noc Muzeów

Spacer z przewodnikiem po zaka-markach pl. Bankowego 1. Podczas spotkania goście dowiedzą się, jak na przestrzeni dziejów zmieniał się adres budynku, jaki był dawny wygląd dziedzińca. Odkryją kulinarną historię placu, a także poznają lepiej projektanta dziedzińca – Allana Starskiego.

Oprowadzaniu towarzyszyć będzie, jak przystało na siedzibę Otto Pompieri (z włoskiego: ośmiu strażaków) ekspozycja historycznych wozów pożarniczych – klasycznego Mercedesa 408, kultowego Volkswagena T4 – znanego wszystkim Ogórka oraz stworzonego do gaszenia pożarów Forda Transita z lat 80.

FILM, POKAZ, SPACER, ZWIEDZANIE Politechnika Warszawska 18.00–23.30pl. Politechniki 1

Noc Muzeów na Politechnice Warszawskiej

18.00 Spacery rozpoczynające się przed Gmachem Głównym – dwie odbywające się równolegle wycieczki, każda wiedzie inną trasą. Przewodnicy zaprezentują zwiedzającym historyczne i architektoniczne ciekawostki.

20.15 Projekcja filmu "Photon" w reżyserii Normana Leto, wł. Łukasza Banacha) (Duża Aula Gmachu Głównego)

22.15 Pokaz chemiczny organizowany przez Koło Naukowe "Flogiston" (Kampus Centralny)

SPACER, WYSTAWA, WARSZTATY, ZWIEDZANIE Polski Czerwony Krzyż 16.00–23.00ul. Mokotowska 14

Noc Muzeów w PCK

16.00 Spacer śladami PCK Zbiórka przed głównym wejściem do Zamku Ujazdowskiego

18.00 Biuro Informacji i Poszukiwań PCK – zwiedzający zobaczą m.in.oryginalne kartoteki więźniów obozów koncentracyjnych, księgi szpitali, dokumenty dotyczące Powstania Warszawskiego etc. Zwiedzanie w grupach 15-osobowych.

Zgłoszenia telefoniczne: 22 326 12 64, 22 326 12 61 lub e-mailowe: nocmuzeow@pck.pl.

Wejścia co 45 min, ostatnie o 21.45. Pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej

Organizator zaprasza uczestników powyżej 12. roku życia

WYSTAWA Polskie Towarzystwo Numizmatyczne 19.00–2.00ul. Jezuicka 6/8

Noc Muzeów w Polskim Towarzystwie

Numizmatycznym Zwiedzanie siedziby Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Wystawa czasowa "Banknoty solidarnościowe". Tematem wystawy są propagandowe cegiełki banknotopodobne z lat 80. XX w. emitowane w Polsce przez różne struktury ówczesnej opozycji antykomuni-stycznej. Ponadto prezentowane będą banknoty obiegowe z tamtych czasów z różnego rodzaju napisami i nadrukami propagandowymi oraz kilka monet z wykonanymi puncami różnego rodzaju znakami i napisami propagandowymi. Pokaz pracy w średniowiecznej mennicy z możliwością własnoręcznego wybicia pamiątkowej monety.

WYSTAWA Pracownia Duży Pokój 19.00–22.00ul. Warecka 4/6

"Lęki" – wystawa zbiorowa

Galeria przedstawia subiektywny zbiór prac, które odnoszą się do wstydu, poczucia zmarnowanego czasu, wspomnień z dzieciństwa, rozważań nad własnym bytem, sygnałów alarmujących i wzbudzają w odbiorcach uczucie lęku. Wystawa prezentuje prace młodych artystów z różnych miast Polski: Magdaleny Hoffy, Marii Kazimierczyk, Moniki Misztal, Dominiki Naziębły, Agaty Przyżyckiej, Gabrieli Staszak, Natalii Sucharek, Kuby Tschierse, którzy wygrali open-call w roku 2019.

WARSZTATY, WYKŁAD Przestrzeń from Facebook 18.00–0.00 ul. Koszykowa 61

Przestrzeń nocą – poznaj wirtualną rzeczywistość

Goście będą mogli odbyć wirtualną podróż po najpiękniejszych muzeach i parkach narodowych, bawiąc się goglami Oculus. W programie także ciekawe wykłady: "Muzeum w smartfonie" – najciekawsze aplikacje ułatwiające kontakt ze sztuką w domu, w szkole i w podróży oraz "Twórz mobilnie" – najlepsze aplikacje mobilne do tworzenia filmów, gifów, grafik, animacji, rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości.

Obowiązują zapisy przez stronę przestrzennoca2019.splashthat.com. Liczba miejsc ograniczona.

SPEKTAKL Resort Komedii 15.00–5.00ul. Bielańska 1

Maraton improwizacji w Resorcie Komedii

Komicy z Warszawy i innych miast w Polsce zapraszają na spektakle improwizowane, które będą grane bez przerwy od godz. 15.00 do 5 rano. Widzowie zobaczą stałe składy Resortu Komedii, grupy debiutujące, komediowe formaty w stylu 90s Tv Show lub improwizowanych dubbingów. Pojawi się stand-up, pojawią się piosenki.

Dla osób, które wytrwają z nam przez cały maraton – specjalne nagrody!

KONCERT, WYSTAWA, SPOTKANIE, WERNISAŻ Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury 18.00–22.00ul. Belwederska 25

Wystawa fotograficzna "Najpiękniejszy kraj"

Goście RONiK będą mogli zapoznać się z pracami finalistów i zwycięzców III Konkursu Fotograficznego Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego, w którym co roku biorą udział dziesiątki tysięcy fotografów. Coroczny konkurs, organizowany od 2015 r., poświęcony jest ochronie dzikiej przyrody Rosji i promowaniu poszanowania ochrony środowiska.

19.00 Koncert Aleksieja i Kristiny Baczyńskich (sala kinowo-koncertowa) – rosyjskich gitarzystów, zwycięzców konkursów międzynarodowych. Podczas występów duet korzysta z techniki fingerstyle.

ZWIEDZANIE Sejm Rzeczypospolitej 19.00–1.00ul. Wiejska 4/6/8

Sejmowa Noc Muzeów – nocne zwiedzanie gmachów przy ul. Wiejskiej

Jak co roku wnętrza jednej z najważ-niejszych budowli w Polsce na jedną noc otwierają się dla wszystkich. Trasa zwiedzania prowadzi przez miejsca znane z medialnych relacji, ale także rzadziej oglądane. Tym razem, poza zwyczajowo udostępnionymi zwiedzającym hallem głównym, galerią Sali Posiedzeń Sejmu i Salą Kolumnową, otwarte zostaną także kuluary. Ten słynny korytarz otaczający Salę Posiedzeń to miejsce nieoficjalnych rozmów poselskich.

Osoby wchodzące do budynku powinny mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość.

SPACER, WYSTAWA, ZWIEDZANIE Senat Rzeczypospolitej 18.00–1.00ul. Wiejska 6

Nocne zwiedzanie Senatu

Zwiedzający będą mogli zobaczyć salę obrad plenarnych, senackie kuluary i sale posiedzeń komisji, w których prezentowane są zdjęcia i pamiątki otrzymane od rodzin byłych marszałków Senatu – Andrzeja Stelmachowskiego i Augusta Chełkowskiego oraz wicemarszałka Zbigniewa Romaszewskiego.

Przewodnicy będą opowiadali o historii izby, przedstawią też ciekawostki związane z budynkiem. Osoby wchodzące do budynku powinny mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość.

WYSTAWA Stan Rzeczywisty grupa artystyczna 18.00–1.00ul. Marszałkowska 81/20

Wystawa malarstwa, rzeźby i fotografii pt. "Stan rzeczywisty"

Wystawa prac malarskich, rzeźby oraz fotografii członków grupy artystycznej Stan Rzeczywisty. Grupę tworzą profesjonalni artyści działający wspólnie już od kilku lat, tworzący w pracowniach na warszawskiej Pradze. Północ. Wspólne wystawy, pokazy, wizyty w pracowniach – to działania, jakie członkowie grupy Stan Rzeczywisty podejmują w celu upowszechniania sztuki. Artyści biorący udział w wystawie: Edyta Dzierż, Magdalena Hajnosz, Joanna Świerczyńska, Dorota Gęsiorska, Zofia Kubicka, Jan Kubicki

KONCERT, WARSZTATY, WYSTAWA Stara Prochownia SCEK 13.00–23.00ul. Boleść 2

Noc Muzeów w Starej Prochowni

13.00–23.00 Wystawa "Japanart", autorzy: Masayuki Muramatsu, Takaki Muramatsu, Keiji Terada

20.00 "Moniuszko, nowe brzmienie dawnych dzieł" – koncert uczestników Muzycznej Sceny Młodych SCEK

Przygotowanie: Urszula Napiórkowska, Aleksandra Markowska, Magdalena Czarnota, Marcin Piękos Liczba miejsc ograniczona, rezerwacja na: rezerwacja@scek.pl

17.00–21.00 Otwarte warsztaty malarskie "Bądź malarzem jednej nocy!"

Prowadzenie: Ewa Kunkowska, artysta malarz Liczba miejsc ograniczona, rezerwacja na: rezerwacja@scek.pl

KONCERT, POKAZ, SPEKTAKL Stołeczna Estrada 21.30–23.00ul. Agrykoli 1

Nocny koncert w Łazienkach Królewskich

Podczas koncertu wystąpi polska gwiazda jazzu: Trio Marcina Wasilewskiego uznawane przez międzynarodowych krytyków za jedną z najwybitniejszych i najbardziej unikalnych formacji jazzowych swojego pokolenia. Trio obchodzi jubileusz 25-lecia współpracy artystycznej w składzie: Marcin Wasilewski (fortepian), Sławomir Kurkiewicz (kontrabas) i Michał Miśkiewicz (perkusja). Koncert poprzedzi krótki recital Aleksandry Świgut, utalentowanej pianistki młodego pokolenia, laureatki wielu konkursów, m.in. I Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego na Instrumentach Historycznych.

SPOTKANIE, WYSTAWA Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej 13.00–23.00ul. Jezuicka 4

Noc Muzeów w SCEK przy Jezuickiej

13.00–23.00 Ewa Machnio "Malarstwo, grafika" (Galeria Abakus)

13.00–23.00 Wystawa "Prosto niebyłci" ("Po prostu nie do wiary") – ogólnoukraiński projekt dla młodych artystów (Galeria Brzozowa, wejście od

ul. Brzozowej)

Wieczór literacki – zaprezentują się młodzi poeci, laureaci konkursu Turniej Jednego Wiersza: 19.00 Helena Muszyńska, 19.30 Beata Nadowska, 20.00 Mikołaj Kustra (Piwnice Staro-

miejskie SCEK, wejście od ul. Brzozowej)

Wymagana rezerwacja e-mail: rezerwacja@scek.pl

PERFORMANCE, WYSTAWA Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno- -Kulturalnych Stacja Muranów 19.00–23.00ul. Andersa 13

Instalacja Grzegorza Kozery "Między bloczkami"

"Między bloczkami" to instalacja z kolorowych karteczek z lat 90. Do Polski trafiły po pierwszych powojennych wolnych wyborach parlamentarnych w 1989 r. i otworzeniu się na świat kultury zachodniej. Przedstawiały postaci z amerykańskich animowanych bajek, zwierzęta oraz muzyków, aktorów i piłkarzy. Kolekcjonowanie ich było wspólnym doświadczeniem generacji, zarówno dziewcząt, jak i chłopców. Dzięki tej fascynacji zaistnieć też częściowo mogły dopiero co uświadamiane lub szczelnie skrywane homoseksualne inklinacje niejednego ze zbieraczy. Nawiązują do tego wycinki z prasy oraz kalendarzy LGBT.

KONCERT, POKAZ, SPOTKANIE, WARSZTATY, WYKŁAD, WYSTAWA Stowarzyszenie Pisarzy Polskich 18.00–1.00Krakowskie Przedmieście 87/89



Noc Muzeów w Domu Literatury

W tym roku po raz pierwszy w programie muzeum przewidziano atrakcje dla dzieci: Maria Czernik przeczyta m.in. "Wypożyczalnię babć", a Piotr Müldner--Nieckowski wystąpi z prezentacją "Czy samolot fruwa”. Pisarka i plastyczka Dorota Suwalska przeprowadzi arcyciekawe warsztaty (np. z nudzenia się). Poetka Joanna Jagiełło i prozaik Krzysztof Beśka uczczą z gitarą oraz śpiewem 40. rocznicę śmierci Edwarda Stachury. Ze swoimi wierszami wystąpi Gabriela Kurylewicz, która także zagra na fortepianie kilka utworów swego ojca – Andrzeja Kurylewicza. Wieczorowi towarzyszyć będzie wystawa portretów polskich pisarzy.

SPACER Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych Złota Kaczka 18.00–19.00ul. Kanonia

Sensacje sprzed lat – spacer z autorem książki "Przypadki sędziego Mauersberga"

Wieczorny spacer uliczkami Starówki wypełniony opowieściami przyprawiającymi o gęsią skórkę... Tylko dla dorosłych! Gości poprowadzi przewodnik warszawski ze Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych Złota Kaczka Paweł Łoś, autor książki "Przypadki sędziego Mauersberga" – varsavianistycznego kryminału z wątkami fantastyki i grozy.

Niespodzianka! Jedna osoba wylosuje książkę, oczywiście z dedykacją autora!

Spacer trwa ok. 1 godz.

FILM, SPOTKANIE, WARSZTATY, WYKŁAD, WYSTAWA, ZWIEDZANIE Towarzystwo Oświatowe im. C. Plater- -Zyberkówny 20.00–1.00ul. Piękna 24/26

Noc Muzeów u Platerek

100-lecie uzyskania przez kobiety praw wyborczych to nie tylko okazja, żeby wspominać pierwsze posłanki na Sejm czy najbardziej doniosłe osiągnięcia Polek w ciągu tych 100 lat. To również okazja, by zaprezentować, jak bardzo zróżnicowane były i są ruchy kobiece. Towarzystwo Oświatowe im. C. Plater-Zyberkówny zaprasza więc aktywistki społeczne i buntowniczki, ale także dziewczyny pracujące u podstaw w ciszy. Przyjrzymy się katolickiemu feminizmowi, emancypantkom oraz ruchowi MeToo podczas prelekcji i dyskusji filmowych.

KONCERT, PERFORMANCE, SPEKTAKL Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina 18.00–0.00ul. Okólnik 2

RetroNoc Muzeów w UMFC

RetroNoc Muzeów to autorski projekt środowiska artystycznego warszawskich muzyków, przygotowany we współpracy z Warszawską Szkołą Filmową. To koncert polskich piosenek z tekstami Wojciecha Młynarskiego w jazzowo-tanecznych aranżacjach, a także wieczór felietonów i małych form literackich w mistrzowskich interpretacjach uznanych aktorów

oraz potrawy, które na tę okazję przygotuje restauracja MOMU.

HAPPENING, KONCERT, SPEKTAKL, SPOTKANIE, PERFORMANCE Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy 18.30–22.00 Rynek Starego Miasta 10, balkon Domu Sztuki Ludowej

Warszawa, śpiewające miasto – od salonu i podwórza

Koncert Justyny Jary i Pompadur

Podczas czterech 20-minutowych odsłon zapraszamy na niezwykłą podróż muzyczną (także do tańca!). Zabrzmią melodie warszawskich podwórek, uliczek, salonów i kabaretów.

Poszczególne odsłony:

18.30 "Ach, nie odchodź ode mnie" – o miłości, rozstaniach i powrotach

19.30 "Półświatek stolicy”" – muzyczne opowieści z morałem o apaszach i włamywaczach

20.30 "W starym kinie" – piosenki z przedwojennych filmów

21.30 Szlagiery wszech czasów

Wystąpią: Justyna Jary (wokal), Grzegorz Rytka (saksofon), Piotr Tomala (akordeon), Michał Zuń (kontrabas)

POKAZ, SPEKTAKL, SPOTKANIE, WYKŁAD Warszawska Opera Kameralna 18.00–23.30al. "Solidarności" 76B

Noc Muzeów w Warszawskiej Operze Kameralnej

16.00–19.00 Noc Muzeów dla dzieci

18.30–19.15 "Jak się robi teatr" – spotkanie z Janem Polewką (kulisy współpracy z Kazimierzem Dejmkiem)

19.30–20.00 Wszystkie piszczałki Moniuszki – pokaz zabytkowych instrumentów

20.00–21.00 "Wszystko, co chcecie wiedzieć o Halce, ale boicie się zapytać"

21.00–21.45 "Moniuszko story – nieznane i zaskakujące historie z życia Stanisława M." – prowadzi Mikołaj Rykowski

22.00–23.45 "Śpiewać każdy może – rzecz o śpiewnikach domowych" – Emilian Madey

0.00 "Co się stało w Strasznym Dworze o północy. Wydział Śledczy" – rekonstrukcja zdarzeń

WARSZTATY, WYKŁAD Warszawski Uniwersytet Kulinarny 20.00–1.00 Krakowskie Przedmieście 4/6

Kuchnie Świata Nocą – warsztaty kulinarne z wykładem

Zapraszamy na nocne warsztaty,

których tematem będą klasyczne potrawy z różnych stron świata. Podczas każdego warsztatu opowiemy o specyfice danej kuchni, używanych przyprawach, a potem nauczymy przyrządzać najbardziej znane dania. Ze względu na ograniczoną powierzchnię na każdy warsztat zapraszamy 16 osób. Obowiązuje rezerwacja miejsc, zapisy na stronie www.wuk.com.pl

20.00 Warsztat 1. Kuchnia tajska – aromatyczna zupa tom yum

21.30 Warsztat 2. Kuchnia wietnamska – świeże sajgonki

23.00 Warsztat 3. Kuchnia polska – pierogi

SPACER, ZWIEDZANIE Warszawskie Koło Przewodników Miejskich PTTK 13.00–19.00 kilka adresów

Przewodnicy oprowadzają w Noc Muzeów

Przewodnicy oprowadzą autorskimi trasami:

13.00 Piotr Szczotka, "Po Powiślu", Spotkanie przy pomniku Adama Mickiewicza, Krakowskie Przedmieście Linie D, G, Stare Miasto Andersa – Długa

15.30 Tomasz Krajewski, "Wisła w Warszawie" Spotkanie przy pomniku Syreny, Wybrzeże Kościuszkowskie Metro Centrum Nauki Kopernik

17.00 Michał Gołda, "Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa" Spotkanie na pl. Konstytucji 1 (pod środkowym kandelabrem, naprzeciwko hotelu MDM) Linia B, pl. Konstytucji pl. Konstytucji

17.00 Adam Kurowski, "Wolskie spotkania z historią i miejscami pięciu wyznań" Spotkanie Przystanek Fort Wola Powstańców Śląskich – Połczyńska

POKAZ, SPOTKANIE, WYSTAWA, ZWIEDZANIE Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe, Stowarzyszenie Grupa Historyczna „Zgrupowanie Radosław” 18.00–1.00ul. Daniłowiczowska 18B

Noc Muzeów w Reducie Banku Polskiego

Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe mieści się w zabytkowych wnętrzach przedwojennej siedziby Banku Polskiego. Mury tego budynku były świadkiem wielu ważnych dla Polski wydarzeń. Sięgając do korzeni Wojskowego Przedsiębiorstwa Handlowego oraz pamiętając o bohaterskich dniach, organizator z dumą wspiera wszelkie inicjatywy propagujące wiedzę historyczną. Wspólnie z Grupą Historyczną "Zgrupowanie Radosław" WPH w ramach Nocy Muzeów przygotuje wystawę poświęconą Powstaniu Warszawskiemu, a także inscenizację "Przebicie do Śródmieścia" oraz Marsz Pamięci szlakiem kompanii Rudy oraz Batalionu Zośka.

SPOTKANIE, WYSTAWA, ZWIEDZANIE Zachęta Narodowa Galeria Sztuki 19.00–1.00 pl. Małachowskiego 3

Nocne zwiedzanie wystaw

"Lalki: teatr, film, polityka"

"Polska na eksport"

"Spojrzenia 2019 – Nagroda Deutsche Bank"

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Przewodnik oprowadza po aktualnych wystawach (zbiórka w holu głównym)

19.30 Oprowadzanie z cyklu "Zachęta miga!" po wystawie "Polska na eksport" w polskim języku migowym PJM

21.30 Oprowadzanie po aktualnych wystawach z komentarzem w języku angielskim

WYSTAWA, ZWIEDZANIE Zamek Królewski w Warszawie 19.00–1.00 pl. Zamkowy 4

Zwiedzanie Zamku Królewskiego

W programie zwiedzanie Apartamentu Wielkiego i Królewskiego, Galerii Lanckorońskich z obrazami Rembrandta oraz pałacu Pod Blachą z apartamentem księcia Józefa Poniatowskiego.

SPACER, SPOTKANIE, WYKŁAD, WYSTAWA, WARSZTATY Zodiak Warszawski Pawilon Architektury 18.00–0.00 pasaż S. Wiecheckiego "Wiecha" 4

Noc Muzeów w Zodiaku

11.00–0.00 Wystawa „Future Living – duńskie miasta przyszłości”, której elementem jest również prezentacja Warszawskiej Dzielnicy Społecznej

18.00 Spotkanie "Architektura czasu transformacji" – prowadzi Dariusz Bartoszewicz

19.00 Spacer architektoniczny "Ikony czasów przełomu" – prowadzi Dariusz Bartoszewicz

19.00–0.00 "Nie stój, popatrz”" – ulice Warszawy na chwilę przed wyborami ’89 – pokazy fragmentów PKF

20.00–21.00 Oprowadzanie po pawilonie z architektami Elizą i Szymonem Kalatami

19.00–0.00 Otwarte warsztaty "zodiakjestfajny" dla dzieci i dorosłych, podczas których można będzie samodzielnie wykonać niepowtarzalne pamiątki z Zodiaku

WYSTAWA, ZWIEDZANIE Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma 18.00–22.00 ul. Tłomackie 3/5

Nocne oprowadzanie po wystawach w Żydowskim Instytucie Historycznym

18.00 Wystawa stała "Czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu" – oprowadza Zuzanna Benesz- -Goldfinger

Na wystawie po raz pierwszy pokazane zostały dokumenty Podziemnego Archiwum Getta Warszawy, wpisanego na listę UNESCO "Pamięć świata".

19.00 Wystawa czasowa "Światło negatywu" – oprowadza Anna Duńczyk-Szulc

Jak zrozumieć język fotografii z Archiwum Ringelbluma, których twórcy zginęli.

20.00 Wystawa stała "Bejt tfila" – oprowadza Michał Krasicki

Ekspozycja ukazująca wnętrze synagogi, zawierająca ocalone z Zagłady zabytki.

URSUS

WYSTAWA, ZWIEDZANIE Dom Kultury Kolorowa 16.00–0.30ul. Sosnkowskiego 16

Wojenna służba Harcerstwa

Filia Muzeum Harcerstwa Ursus-Włochy działająca przy Domu Kultury Kolorowa zaprasza na Noc Muzeów. Tematem przewodnim będzie wojenna służba Harcerstwa. Wystawa planszowa ze zdjęciami oraz gabloty z eksponatami i dokumentami przedstawiają okres od 1 września 1939 r. do stycznia 1945. Pokazana zostanie działalność Szarych Szeregów oraz Podziemnego Państwa Polskiego na terenie Ursusa.

SPACER, WYSTAWA, ZWIEDZANIE Kolekcja po byłych Zakładach Mechanicznych Ursus 18.00–0.00ul. Kompanii AK "Goplana" 4

Wystawa eksponatów z dawnych Zakładów Mechanicznych Ursus

Historia Ursusa to historia całej Polski – wszystkich miast i miasteczek, w których istniał przemysł. Dzisiaj po przemyśle, z którego słynął Ursus, pozostała tylko kolekcja. Kolekcja

tego wszystkiego, co produkowano w Zakładach Mechanicznych Ursus. Można zobaczyć archiwalne wydania "Głosu Ursusa", statuetki, dyplomy. Jednak najważniejszą częścią ekspozycji są silniki i ciągniki, które niegdyś produkowano tu, w Ursusie. Zwiedzających będzie oprowadzał przewodnik

FILM, SPOTKANIE, WARSZTATY, WYSTAWA, ZWIEDZANIE Ośrodek Kultury Arsus 18.00–0.00ul. Traktorzystów 20, Dom Kultury Miś

Noc Muzeów w Izbie Tożsamości Ursusa

Jan Graczyk – wystawa rzeźb i materiałów archiwalnych dotyczących postaci słynnego rzeźbiarza z Ursusa

Jerzy Graczyk: assemblage, obrazy, obrazy na szkle – wystawa

Inspirujące warsztaty dla dzieci

Konkursy

Punkt przyjmowania eksponatów

Pokaz filmów archiwalnych

Ekspozycja stała: kolekcje Ochotniczej Straży Pożarnej w Ursusie, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Koła nr 6 Helenów ŚZŻ AK w Ursusie, Harcerskiego Kręgu Seniorów w Ursusie, Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ursusie, RKS URSUS 1965–1999/UTS AKRO-BAD od 2000 r., OK ARSUS i innych darczyńców.

URSYNÓW

FILM, POKAZ, WARSZTATY, WYSTAWA, ZWIEDZANIE Archiwum IPN – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 16.00–23.00ul. Kłobucka 21

Utracony świat – obraz zniszczeń wojennych i strat osobowych z września 1939 r. w dokumentach IPN

Archiwum IPN zaprasza w podróż w czasie do gorących dni września 1939 r. Zaprezentuje dokumenty, fotografie i filmy obrazujące dramatyzm pierwszych dni wojny. Pokaże dobrze

znane miejsca z czasów II Rzeczy-pospolitej i takie, jakimi zostawiła je wojna. Na przykładach losów konkretnych osób opowie o życiu w okupowanej Polsce i represjach, które dotknęły obywateli. W pracowni konserwacji goście zobaczą cenne archiwalia odtworzone przez konserwatorów Zorganizowana zostanie strefa zabaw dla dzieci z grami i konkursami Będzie okazja zobaczyć pokazy grupy rekonstrukcji historycznej

WYSTAWA, ZWIEDZANIE, SPOTKANIE, ATRAKCJE Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy 19.00–1.00al. KEN 61, Urząd Dzielnicy Ursynów oraz inne adresy

Noc Muzeów na Ursynowie Zwiedzanie Urzędu Dzielnicy Ursynów, możliwość zrobienia zdjęcia w fotelu burmistrza

19.00–0.00 Granie w planszówki ze Stowarzyszeniem Avangarda

Wystawa rysunku i malarstwa uczestników warsztatów organizowanych przez Pracownię Pole Widzenia

Wycieczki do Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach

19.00–23.00 Na miejscu mieszkańcy zwiedzą magiczne miejsce, w którym znajdują się auta należące do znanych osób kultury i polityki, niepowtarzalne eksponaty, których wyprodukowano zaledwie kilka sztuk.

Informacja o terminie i formie zapisów na ursynow.pl

Dojazd dwoma autobusami, tzw. ogórkami, które wyruszą sprzed Urzędu Dzielnicy (al. KEN 61, stacja metra Imielin)

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji ul. Dereniowa 48

19.00–0.00 Udostępniona zostanie hala Hawajska oraz Centrum Tenisa Stołowego Bilet wstępu 1 zł, szczegóły: ucsir.pl

Biblioteka Publiczna im. J.U. Niemcewicza, Ursynoteka Muzeum, ul. Barwna 8

18.00–0.00 Spotkanie "Grzegorz Nawrocki – dramaturg z Ursynowa" poświęcone związanemu z dzielnicą dziennikarzowi i dramaturgowi

Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów ul. Kajakowa 12B

19.00–20.30 Kurator oprowadza po trzech wystawach:

"Widoki" Mariusza Pietronia – pokaz podsumowujący 30-letnią pracę autora w obszarze fotografii krajobrazowej

:Malowanie światłem: Bogumiły Klauder-Resler – swoisty pamiętnik miejsc i sytuacji zapisanych na jedwabiu (Galeria Środek Tkaniny)

Komiksowy debiut na rynku skandynawskim Janusza Ordona – będzie to pierwsza i jedyna szansa zobaczenia albumu "Fantom – zagubione plemię" w języku polskim (Galeria Środek Komiksu)

Nocne zwiedzanie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Natolinie z przewodnikiem ul. Nowoursynowska 84

21.00–1.00 Godziny zwiedzania Wejście ostatniej grupy ok. godz. 0.30 Do Centrum Europejskiego Natolin dojeżdżać będzie autobus bezpłatnej linii specjalnej (amerykański schoolbus). Ruszać będzie sprzed Ratusza (al. KEN 61), a na trasie miejski przewodnik opowie ciekawostki o dzielnicy Ursynów.

Zwiedzanie kościoła św. Katarzyny ul. Fosa 17

19.00–1.00 Zwiedzanie najstarszej parafii na terenie Warszawy! Przeszło 780 lat historii znaczonej ważnymi patriotycznymi wydarzeniami potęguje dzisiaj jej wyjątkowy klimat.

Od 19.00 tzw. kościół dolny (katakumby), Pomnik Ofiar Terroru Komunistycznego oraz teren parafii, gdzie znajduje się m.in. zabytkowa plebania z ok. 1640 r. (nie jest udostępniana do zwiedzania) oraz autentyczną figurę Matki Bożej z warszawskiego getta pokaże przewodnik miejski. Dojazd autobusem bezpłatnej linii specjalnej (schoolbusem)

Noc Muzeów w Salezjańskim Ośrodku Misyjnym na Ursynowie ul. Korowodu 20

21.00–1.00 Czas trwania programu

Spotkanie z misjonarzem i wolontariuszami misyjnymi

Projekcje filmów z krajów misyjnych

Zwiedzanie wystawy misyjnej

Egzotyczna przekąska

Wystawa misyjna to ponad 3 tys. eksponatów! Podczas animacji muzealnej goście zostaną zabrani w podróż dookoła świata. W Ameryce Południowej wyruszą na wyprawę do amazońskiej dżungli. Zobaczą indiańskie łuki i naszyjniki z nasion, piór i kości. W sercu Afryki ubiorą się w kolorową chitengę i poćwiczą noszenie bagaży na głowie, w koszach z liści palmowych. W Azji zobaczą ręcznie wykonane wachlarze i latające lampiony.

WILANÓW

FILM, POKAZ, SPACER, WARSZTATY, WYSTAWA, ZWIEDZANIE M t5,14 / Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego 19.00–0.00ul. Prymasa Augusta Hlonda 1

„Wy jesteście światłem świata” Mt 5,14

Otwarcie Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego jest zaplanowane na jesień, już teraz jednak uchyla podwoje dla zwiedzających. Wśród atrakcji zwiedzanie części ekspozycji – trzech stref przygotowanych specjalnie na Noc Muzeów, oraz projekcja filmów.

19.00 Muzeum zaprasza najmłodszych na urodziny papieża: radosne fetowanie ze słodkim akcentem, rodzinnymi warsztatami i nie lada gratką – dostojną warszawą Karola Wojtyły, do której będzie można wsiąść!

20.30 Goście wyruszą na spacer z ciekawostkami w tle do pałacu w Wilanowie

POKAZ, SPACER, SPOTKANIE, WARSZTATY, WYSTAWA, ZWIEDZANIE Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 19.00–0.00ul. S.K. Potockiego 10/16

Noc Muzeów w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Muzeum zaprasza na specjalne zwiedzanie, rozmowy z kuratorami, konserwatorami oraz rekonstruktorkami, spacery, inspirujące warsztaty, pokaz mody i wiele innych atrakcji. W tym roku udostępniona będzie pierwsza trasa obejmująca m.in. Apartamenty Królewskie oraz Gabinety Starożytności. Wizyta w muzeum będzie też okazją do obejrzenia wystawy czasowej poświęconej kapie liturgicznej z Kęt, wykonanej z tkaniny zdobytej przez Jana III pod Wiedniem. Podczas Nocy Muzeów goście dowiedzą się również, jak wygląda codzienna troska pracowników o zachowanie tradycji dla przyszłych pokoleń.

WYSTAWA Tengent Studio Kreatywne 18.00–23.00ul. Prymasa Augusta Hlonda 1

Wystawa multimedialna „Śladami Jezusa” przy Świątyni Opatrzności Bożej

Dzięki wystawie multimedialnej „Śladami Jezusa”, znajdującej się w sąsiedztwie Świątyni Opatrzności Bożej, można przenieść się do Jerozolimy sprzed 2000 lat. Stworzona z rozmachem, interaktywna produkcja edukacyjna pozwala zwiedzającym zanurzyć się w realia świata Jezusa i odbyć podróż do źródeł chrześcijaństwa. To pierwsza w Polsce tak bogata w środki wyrazu wystawa dotycząca tematu wiary. Jej narratorem jest aktor Piotr Fronczewski, którego głos w przejmujący sposób wprowadza zwiedzających w kolejne rozdziały opowieści i towarzyszy im na wszystkich etapach zwiedzania wystawy.

WŁOCHY

WYKŁAD, ZWIEDZANIE, WYSTAWA Fundacja Willa Jasny Dom 18.00–20.00ul. Świerszcza 2/4

Żywa lekcja historii

Organizator zaprasza na żywą lekcję historii do wyjątkowego miejsca, będącego symbolem tragicznej powojennej historii Polski. Willa Jasny Dom w okresie od lutego do października 1945 r. była siedzibą i katownią Głównego Zarządu Informacji Wojska Polskiego. W jej piwnicach urządzono cele więzienne, a na wyższych kondygnacjach znajdowały się pokoje przesłuchań i biura. We wspomnianym okresie funkcjonowania aresztu, bestialskiemu traktowaniu poddano ponad tysiąc kobiet i mężczyzn, w tym żołnierzy Armii Krajowej. Więziony tam był m.in. gen. August Emil Fieldorf, “Nil”.

WOLA

HAPPENING, WYSTAWA, PERFORMANCE, POKAZ, SPOTKANIE, WARSZTATY, WYKŁAD, ZWIEDZANIE Brodziak Gallery 16.00–0.00ul. Burakowska 5/7

Noc Muzeów w Brodziak Gallery

16.00–18.00 Jak zrobić dobry portret – opowie, pokaże i pomoże Szymon Brodziak

18.00–19.00 Kameralne spotkanie autorskie z Szymonem Brodziakiem

19.00 Muzyka na żywo z dachu galerii w wykonaniu didżei z Maneki Inu Wszystkiemu towarzyszyć będą projekcje filmów związanych z twórczością Szymona Brodziaka

WYSTAWADom Społeczny 18.00–22.00ul. Obozowa 85

Wystawa "Muzeum Szklanych Domów"

Dom Społeczny to najstarszy dom kultury w Warszawie. Została w nim otwarta wystawa o pierwszych osiedlach społecznych zaprojektowanych przez znakomitych polskich architektów: Helenę i Szymona Syrkusów, Barbarę i Stanisława Brukalskich, Romana Piotrowskiego i innych. Miały one zaspokoić głód mieszkań i godnego życia. Zaprojektowane zostały w duchu międzynarodowego stylu modernizmu, idei pojawiających się w niemieckim Bauhausie i u Le Corbusiera, podejmowanych jako wyzwanie w modernistycznej Gdyni. Tu, na Kole, te idee, począwszy od lat 1934–1935, zaczęły nabierać kształtu i wypełniać się życiem w kolejnych budynkach osiedla.

WYSTAWA I Do Art 18.00–1.00ul. Burakowska 5/7

Zbiorowa wystawa nowoczesnych prac fotografów związanych z I Do Art

Miejsce jest pracownią, drukarnią i galerią, codziennie są tu przygotowywane wystawy do muzeów i galerii w Polsce i zagranicą.

SPEKTAKL Klubokawiarnia Jaś & Małgosia 20.00–22.00ul. Jana Pawła II 57

Jaś & Małgosia i Teatr Bez Klepki przedstawia "gRAMY imprOBRAZY"

W RAMAch Nocy Muzeów zagRAMY spektakl, w którym, jak to w improwizacji, nic nie jest wcześniej przygotowane. Stworzymy zaskakujące otoczone będą RAMAmi tylko kilku założeń. Spektakl będzie serią scen, które w świecie improwizacji nazywamy GRAMI IMPROwizowanymi. Przyjmiemy od publiczności pewną inspirację i założenia do sceny, a potem, bez przygotowania, reżysera i scenariusza, odegramy przed Państwem kilkuminutowe scenki.

SPOTKANIE, ZWIEDZANIEKorczakianum, pracownia Muzeum Warszawy 19.00–22.00ul. Jaktorowska 6

Demokratyczne tradycje Warszawy – w stulecie Naszego Domu!

Korczakianum, mieszczące się w dawnym Domu Sierot, zaprasza na opowieści o początkach i historii Naszego Domu – drugiej współzakładanej przez Janusza Korczaka instytucji wychowawczej, która jesienią 2019 r. skończy sto lat! Ten realizowany w praktyce, oryginalny projekt demokratycznej, samorządnej i praworządnej społeczności inspiruje do dziś.

POKAZ, SPOTKANIE Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich 17.00–22.00ul. Wolska 142

Noc Muzeów u mormonów

Poznaj warszawskich mormonów! Kim są członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich i dlaczego nie chcą już być nazywani mormonami? Skąd pochodzą i skąd wiedzą, gdzie urodzili się ich praprapradziadkowie? Czym zajmują się na co dzień? Czym jest dla nich ich religia i dlaczego zostają misjonarzami?

Organizator zaprasza do zwiedzania zakamarków kaplicy, zdobycia nowych umiejętności w Centrum Historii Rodziny, zapoznania się z lokalnymi członkami i do zadania wszystkich nurtujących pytań.

SPOTKANIE, WYKŁAD, ZWIEDZANIE Kościół zielonoświątkowy, Zbór Stołeczny 19.00–23.00ul. Sienna 68/70

Noc Muzeów na Siennej

Noc Muzeów w Kościele zielonoświątkowym to już tradycja! Na ten wyjątkowy wieczór organizator przygotował: Koncert chóru Sienna Gospel Choir wielokrotnie nagradzanego

na międzynarodowych konkursach i festiwalach Prezentację dotyczącą zasad wiary i praktyk Kościoła zielonoświątkowego prowadzoną przez pastora zboru Garden party dla młodzieży: muzyka, rozmowy, gry i zabawy, pyszna lemoniada

Zwiedzanie budynku kościoła

WYSTAWA, ZWIEDZANIE Muzeum Historii Pielęgniarstwa 18.00–23.00ul. Żelazna 59

Zwiedzanie ekspozycji poświęconej Warszawskiej Szkole Pielęgniarstwa, jej dyrektorkom i absolwentkom

Szkoła została otwarta w 1921 r. i mieściła się przy ul. Koszykowej 78. Na wystawie zobaczyć można: odznaczenia przyznawane pielęgniarkom, broszki szkół pielęgniarskich, ubiory pielęgniarek, wnętrza sal ćwiczeń (sali chorych, pokoju zabiegowego), sali wykładowej, podręczniki oraz najstarsze pismo "Pielęgniarka Polska"

Wystawa "Pielęgniarki polskie w walce o Niepodległą"

Organizator zaprasza również do odwiedzenia zasobów Centralnego Archiwum Pielęgniarstwa Polskiego przy ul. Reymonta 8

SPOTKANIE, WYSTAWA Muzeum Nurkowania 18.00–23.03ul. Grzybowska 88

Uratowana od złomowania w Muzeum Nurkowania

3 czerwca 1979 r. Warszawski Klub Płetwonurków uratował przed złomo waniem polską batysferę nazywaną "Meduza", która w 1968 r. przeszła testy tygodniowego przebywania i pracy ludzi pod wodą. W 40. rocznicę pozyskania batysfery, oprócz plakatów przedstawiających jej historię, na dziedzińcu muzeum zostanie wystawiony wielki portret "Meduzy", na którym będą się mogli podpisać wszyscy odwiedzający. Jeden z batynautów z "Meduzy" będzie podpisywał pamiątkową książkę.

Oryginał batysfery stoi obecnie gościnnie w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej w Warszawie.

WYSTAWA, ZWIEDZANIE Muzeum Powstania Warszawskiego 18.00–1.00ul. Grzybowska 79

Zwiedzanie ekspozycji muzeum oraz otwarcie "Pokoju na lato"

Tak jak w poprzednich latach, w Noc Muzeów sezon zainauguruje "Pokój na lato"` – pawilon rekreacyjno-kulturalny.

20.30 Podczas wielkiego otwarcia wystąpi zdobywczyni tegorocznego Fryderyka za płytę "Malinowa" w kategorii najlepszy album z muzyką poetycką – Stanisława Celińska. Koncert pod kierownictwem Macieja Muraszko. Tuż po wrażeniach koncertowych aż do 1.00 w nocy potańczymy pod gwiazdami z warszawskim didżejem Kozakiem. W tym samym czasie będzie można zwiedzać stałą ekspozycję Muzeum Powstania Warszawskiego oraz interesujące wystawy czasowe. W przeddzień Nocy Muzeów MPW zaprasza do uczestnictwa w muzealnej grze terenowej poświęconej artystom w Powstaniu Warszawskim.

FILM, POKAZ, SPEKTAKL, WYSTAWA, ZWIEDZANIE Muzeum Więzienia Pawiak. Oddział Muzeum Niepodległości 19.00–1.00ul. Dzielna 24/26

Nocą przez dzieje Pawiaka (1835–1944)

Zwiedzanie ekspozycji Kino plenerowe z cyklicznym pokazem filmów dokumentalnych

Prezentacje pojazdów zabytkowych

Pokazy i scenki z udziałem grup rekonstrukcji historycznej

WERNISAŻ, WYSTAWA Pracownia artystyczna Leszno 32 18.00–1.00ul. Leszno 32

"7 punktów widzenia" – wystawa

Zapraszamy na wystawę prac malarskich i graficznych artystek wynajmujących wspólnie pracownię na Woli. Prezentowane prace przedstawiają różne postawy twórcze oraz odmienne punkty widzenia na sztukę i jej rolę we współczesnym świecie. Artystki biorące udział w wystawie związane są z warszawską Akademią Sztuk Pięknych oraz Wydziałem Artystycznym Uniwersytetu M. Skłodowskiej-Curie w Lublinie.

PERFORMANCE, WYKŁAD, SPOTKANIE, WARSZTATY, WERNISAŻ, SPEKTAKL, WYSTAWA Pracownia Born to Create Jaga Hupało 16.00–23.30ul. Burakowska 5/7

Art Nomad fashion_music_ecology_ perofmance_design_technology

W klimatycznych wnętrzach Pracowni Jagi Hupało odbędzie się kilkanaście inicjatyw artystycznych. Wystawy:

"Roots/ Korzenie" – kolekcja Jagi Hupało (fot. Iza Grzybowska)

"Naga prawda" Julii Koniecznej

"Sztuka życia" – polskie wzornictwo z kolekcji Beaty Bochińskiej Nomadyczny design Fotografie Marysi Świetlickiej

"Nomady" Joanny Roszkowskiej Fotografie Tomka Sikory



Muzyka:

Anna Kostrzewska x Łukasz Chyliński, Paweł Juzwuk, Couch Potatoes



Performance:

"Margret" – Teatr Transatlantyk, Olga Bukowska, Jaga Hupało x Acephala

SPACER, SPOTKANIE, WYKŁAD, WYSTAWA, ZWIEDZANIE Sąd Okręgowy w Warszawie 18.00–22.00al. "Solidarności" 127

Noc Muzeów w Sądzie Okręgowym w Warszawie

Rozprawa symulowana

Pokaz pracy policji

Wystawa historycznych zdjęć sądu

Zwiedzanie cel dla oskarżonych

Pokaz eskortowania więźnia szczególnie niebezpiecznego

Spacer z przewodnikiem, który opowie o historii sądu

SPOTKANIE, WYKŁAD, WYSTAWA, ZWIEDZANIE Spółdzielnia Socjalna Wola 18.00–0.00ul. Smocza 3, Cafe PoWoli

Historia Smoczej w Społecznym Centrum bez Barier

Spółdzielnia Socjalna Wola zaprasza na podróż w czasie przez wieki XVIII, XIX i XX oraz umożliwia poznanie historii ul. Smoczej. Prezentacja historii mieszkańców ulicy: kino przy Smoczej, atelier fotograficzne, okres dwudziestolecia międzywojennego, getto i Smocza po II wojnie światowej. Opowieść o muralach: "Rogatki Wolskie" autorstwa Jarka Malickiego oraz "Irena Sendler" autorstwa Dariusza Paczkowskiego. Wystawa fotografii Tradycyjne dania z okresu między-wojennego, m.in. sójki wolskie, rogaliki rugelach, kanapki z Kercelaka i Nowolipek

17.00–18.30 Wernisaż prac Krystyny Trzcińskiej – karykaturzystki i projektantki mody, oraz możliwość poznania historii życia artystki opowiedzianej przez jej córkę Barbarę Sękulską

POKAZ, SPACER, WYSTAWA, ZWIEDZANIEStacja Muzeum 19.00–1.00ul. Towarowa 3

Kolejowa Noc Muzeów

Odwiedzający będą mogli m.in. spróbować swoich sił w roli maszynisty w profesjonalnym symulatorze lokomotywy elektrycznej EU07, zwiedzić wnętrza niedostępnych na co dzień wagonów i skorzystać z kolejowego punktu gastronomicznego. Jak co roku nie zabraknie rekonstruktorów historycznych i kolorowej iluminacji świetlnej parowozów. Tegoroczna impreza odbędzie się w nowej aranżacji muzealnego skansenu lokomotyw, która jest związana z trwającą budową stacji Warszawa Główna.

POKAZ, ZWIEDZANIE Straż Miejska m.st. Warszawy 18.00–0.00ul. Młynarska 43/45

Noc Muzeów w siedzibie Straży Miejskiej m.st. Warszawy

Centralne Stanowisko Kierowania

Mobilne laboratorium (smogowóz)

Sprzęt kontrolno-pomiarowy do badania jakości powietrza (dron)

Pokaz wyposażenia patrolu EKO

Sprzęt, którym na co dzień posługuje się Straż Miejska

Pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej

Na najmłodszych będzie czekać koło fortuny z nagrodami!



Uwaga: każdy musi mieć ze sobą ważny dowód osobisty lub legitymację szkolną. Organizator prosi o niewnoszenie niebezpiecznych przedmiotów, dużych toreb i plecaków. Grupy maksymalnie 20-osobowe

WERNISAŻ, WYSTAWAShowroom GDEL & Friends 18.00–23.00ul. Żelazna 27

Wystawa Magdaleny Głodek, Anety Klejnowskiej i Karoliny Niedzielskiej

Tym razem GDEL & Friends będzie gościł podczas Nocy Muzeów trzy niezmiernie utalentowane kobiety. Magdalena Głodek swoją drogę artystyczną rozpoczęła w 2016 r. Jej obrazy to łącznik dwóch światów: tego, który jest wewnętrznym światem artystki, i tego, który ją otacza. Aneta Klejnowska jest absolwentką Wydziału Architektury Wnętrz Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. W ramach wymiany studenckiej kontynuowała naukę na paryskiej uczelni École Estienne na Wydziale Ilustracji. Karolina Niedzielska to ilustratorka mody, art director, absolwentka Wydziału Grafiki Warsztatowej ASP w Katowicach.

WYSTAWA, ZWIEDZANIE Tramwaje Warszawskie 18.00–1.00ul. Młynarska 2

Noc Muzeów z Tramwajami Warszawskimi

Zakład Naprawy Tramwajów po raz kolejny otworzy warszawiakom swe bramy. Dla zwiedzających zostaną przygotowane liczne atrakcje.

Wystawa zabytkowego taboru

Zwiedzanie na co dzień niedostępnych dla osób z zewnątrz zakamarków zajezdni i wiele innych ciekawostek

Specjalnie na tę noc uruchomiona zostanie linia dowozowa, której zabytkowe wagony będą wozić warszawiaków po mieście.

SPACER, WYKŁAD, ZWIEDZANIE, SPOTKANIE, WYSTAWA Wolskie Centrum Kultury 18.00–0.00kilka adresów

Kolonia Wawelberga – spacer historyczny

18.00–19.30 Początek spaceru na ul. Górczewskiej 15 (Pracownia Cukiernicza Zagoździński),

prowadzenie: Andrzej Chybowski.

Wybudowane w latach 1898–1900, według projektu Edwarda Goldberga, najstarsze istniejące osiedle mieszkaniowe w Warszawie. Hipolit Wawelberg – warszawiak, finansista i filantrop, ufundował je razem z żoną Ludwiką. Zrobili to z myślą o niezamożnych, pracujących mieszkańcach, by poprawić ich byt i podwyższyć status społeczny.

"Wolni i niezależni" – wystawa malarstwa pierwszych malarzy niezależnych z Barbakanu

18.00–1.00 Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15 i Galeria Fundacji Skarbnica Sztuki, ul. Działdowska 8A, prowadzenie: Agnieszka Stróżyk

Na początku lat 60. na warszawskim Barbakanie organizowane były wystawy połączone ze sprzedażą dzieł sztuki, bez ingerencji komisji kwalifikacyjnej i urzędów cenzury. Początkowo wystawiali tam swoje prace m.in. W. Smolarek, J. Naliwajko, W. Popie-larczyk, J. Wagner i J. Lassota. Ten rok to także 50-lecie istnienia grupy Niezależni69.

19.00–21.30 Wykład dotyczący pierwszych malarzy niezależnych z Barbakanu (Otwarta Kolonia,ul. Górczewska 15)

20.30 Oprowadzanie kuratorskie

Ścieżkami Picassa i Syrkusów – spacer historyczny po Osiedlu Koło

20.30–21.30 Początek spaceru na ul. Obozowej 85 (Wolskie Centrum Kultury), prowadzenie: Michał Mioduszewski

Zajrzymy w różne zakamarki, od-kryjemy nieznane, dostrzeżemy to, co w dzień niedostrzegalne. Być może odkryjemy co zachwyciło Picassa.

ŻOLIBORZ

HAPPENING, WYSTAWA, PERFORMANCE, POKAZ, SPOTKANIE, ZWIEDZANIE Defabryka 19.00–23.00ul. Duchnicka 3, bud. 4

Noc Muzeów w Defabryce

Po raz kolejny w Noc Muzeów Defabryka oddaje przestrzeń w ręce artystów. W tym roku najliczniejsza grupa to graficy: Kimba Kerner, Magdalena Nowakowska-Troniewska, Magdalena Kubik, Anna Kacprzak, Katarzyna Betlińska. Marek Działek zaprosi do malowania na żywo muralu, a Misia Łukasiewicz na finisaż wystawy malarstwa. Marta Banaszak zaprezentuje animację. Zieta Prozessdesign pokaże, jak powstają przestrzenne miniformy w technologii FIDU. Ponadto: rzeźby Sajdaka, Ewy Dąb-rowskiej, studentów ASP z pracowni prof. Myjaka. I wiele innych atrakcji. Zapowiada się wspaniała noc, nie tylko dla koneserów!

SPACER, SPOTKANIE, WYSTAWA, ZWIEDZANIE Pracownia Ceramiki Ogród Sztuk 18.00–1.00ul. Krasińskiego 8, domofon 200, klatka VI

Noc Ptaków w Pracowni Ceramiki Ogród Sztuk

Tą wyjątkową nocą odbędą się warsztaty ceramiki, w ramach których powstaną elementy do ceramicznej instalacji przedstawiającej latające ptaki. Instalacja zostanie zamontowana

w przestrzeni publicznej na Żoliborzu. Ze względu na złożoność zadania organizator zaprasza uczestników od 6. roku życia. Górnego limitu wieku nie ma. Zajęcia organizowane przez Pracownię Ceramiki Ogród Sztuk i Fundację Ogród Ceramiki

SPOTKANIE, WYKŁAD, WYSTAWA, ZWIEDZANIEMuzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki 18.00–0.00ul. Hozjusza 2, Parafia św. Stanisława Kostki

Noc Muzeów w Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki

Po tragicznej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki do jego grobu, znajdującego się przy kościele, w którym wcześniej posługiwał, przybyło ponad 23 mln osób. Historia księdza Popiełuszki, zwykłego chłopaka z wioski na Podlasiu, który wstrząsnął systemem komunistycznym w Polsce i w Europie Wschodniej, jest fascynująca. O jego życiu i o meandrach historii podczas Nocy Muzeów opowiedzą świadkowie wydarzeń sprzed lat.

FILM, POKAZ, WARSZTATY, WYKŁAD, WYSTAWA, ZWIEDZANIE Muzeum Sportu i Turystyki 18.00–1.00Wybrzeże Gdyńskie 4

Wystawa "Dzieje sportu polskiego i olimpizmu" oraz pokazy

Organizator zaprasza wszystkich pasjonatów sportu na wystawę "Dzieje sportu polskiego i olimpizmu". W planie pokazy i warsztaty karate, jazda na BMX oraz tor do pumptracka. W kinie pokazy filmów o tematyce górskiej i alpinistycznej.

FILM, POKAZ, SPACER, WYSTAWA, ZWIEDZANIEMuzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej 19.00–1.00ul. Skazańców 25

Wystawa "Więźniowie X Pawilonu"

Zmodernizowana wystawa "Więźniowie X Pawilonu" ukazuje losy więźniów X Pawilonu w latach 1835–1915, m.in. Romualda Traugutta, Romana Dmowskiego, Józefa Piłsudskiego.

20.00, 22.00 i 23.00 Zwiedzanie wystawy z przewodnikiem

19.30–22.00 Cykl filmów "Polska niepodległa – historia w ożywionych obrazach"

118 ŻOLIBORZ Wystawy "Gwiazdy sportu Niepodległej" oraz "Dyplomy sportowe II RP" w Galerii Brama Bielańska – wejście od Wisłostrady.

POKAZ, WARSZTATY, WYSTAWA, ZWIEDZANIE Prywatne Gimnazjum i Liceum Sióstr Zmartwychwstanek 19.00–23.00ul. Krasińskiego 31

Noc Muzeów w Twierdzy Zmartwychwstanek

Wystawa "Powstanie Warszawskie – Twierdza Zmartwychwstanek"

Rekonstrukcje: "Przed powstaniem – entuzjazm", "Powstanie – walki, szpital, szkoła, szyfrowanie treści meldunków", "Po powstaniu – ulice Żoliborza"

FILM, POKAZ, SPOTKANIE, WARSZTATY, WERNISAŻ, WYKŁAD, WYSTAWA Warszawska Szkoła Filmowa 11.00–22.00ul. gen. Zajączka 7

Otwarty plan filmowy – dzień otwarty w Warszawskiej Szkole Filmowej

Goście poznają aktualną ofertę uczelni – w programie: prezentacje, konsultacje, warsztaty, a także liczne projekcje filmowe studentów i absolwentów. Odbędzie się również wernisaż wystawy Mariusza Tarkawiana, który stworzył na ścianach WSF "Sztukę filmową" – pracę przedstawiającą kadry z najsłynniejszych filmów. Wśród nich nie zabraknie także i tych z naszej najnowszej historii oraz filmów związanych z z 30-leciem przełomu roku 1989.

KONCERT, POKAZ, SPACER, SPOTKANIE, WARSZTATY, ZWIEDZANIE Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy 16.00–20.00 dwa adresy

Żoliborska Noc Muzeów 2, czyli Piknik Rodzinny Międzypokoleniowy

Szkoła Podstawowa nr 267, ul. Braci Załuskich 1 (w przypadku ładnej pogody) lub Górki Włościańskie, ul. Sady Żoliborskie 4 (jeśli pogoda będzie brzydka: Prezentacja "Żywych obrazów" oraz dzieł stworzonych przez placówki edukacyjne w ramach projektu z budżetu partycypacyjnego

19.00–20.00 Stoiska tematyczne: budowanie z klocków LEGO, szycie z filcu, sadzenie roślin, gra planszowa "XXL Chińczyk", zabawy "Strefa Smyka – klocki typu cegła

Pawilon Kulturalny (ul. Sady Żoliborskie 4):

20.00 Koncert i wspólne śpiewanie z pieśniarzem, gitarzystą Adamem Tkaczykiem Spacer szlakiem żoliborskich rzeźb

Organizator: Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Fundacja Akademia Iwony Kalaman, Szkoła Podstawowa nr 267