W czwartek będzie pochmurno i deszczowo. Nad Polską przejdą burze, które przyniosą intensywne odpady deszczu. Na południu, wschodzie i w centrum kraju możliwe burze z opadami do 30mm i gradem. Temperatura od 15 st. na Wybrzeżu do 20 st. w centrum kraju i na wschodzie. Wiatr południowo-wschodni, tylko na zachodzie północno-wschodni, słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny, w porywach na Wybrzeżu do 70 km/godz., w burzach silny do 90 km/godz. W piątek może grzmieć i padać w całym kraju. Tak samo w sobotę, wtedy pogodnie może być tylko na Dolnym Śląsku.