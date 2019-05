Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się po godzinie 14. Ceremonia odbywa się w obrządku muzułmańskim. Zamordowanego 16-latka żegnają rodzina i bliscy, a także uczniowie szkoły, do której uczęszczał. Uczestnicy ceremonii mają ze sobą białe róże i lilie.

16-letni Kuba zmarł w piątek 10 maja po tym, jak w szkole zaatakował go nożem inny uczeń. Podejrzany o zabójstwo piętnastoletni Emil B. trafił do schroniska dla nieletnich. Sprawę wyjaśnia prokuratura i specjalna grupa powołana w Komendzie Stołecznej Policji.

Sąd rodzinny w sobotę postanowił przekazać sprawę zabójstwa prokuraturze. Biegli mają zbadać m.in. poczytalność i stopień rozwoju 15-latka podejrzewanego o zabójstwo. Następnie prokuratura zdecyduje, czy będzie on sądzony na podstawie przepisów Kodeksu karnego jak osoba dorosła. Decyzja sądu jest nieprawomocna. Pełnomocnik obrońcy Emila B. złożył wniosek o wstrzymanie postanowienia o przekazaniu sprawy.

W sprawie zatrzymane są także dwie inne osoby nieletnie. We wtorek Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe wydał postanowienia, na mocy których nastoletni zatrzymani mieli trafić do schroniska dla nieletnich. Jak poinformowano osoby te mają ukończone 15 lat i nie są uczniami szkoły, w której doszło do zabójstwa.