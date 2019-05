W sobotę na oficjalnym koncie Konferencji Episkopatu Polski na Twitterze pojawił się film, w którym biskup płocki Piotr Libera poinformował, że od 1 lipca zamierza spędzić pół roku na modlitwie w klasztorze kamedułów.

Bp @PiotrLibera od 1 lipca przez pół roku będzie przebywał w klasztorze Kamedułów, na co zgodził się Papież Franciszek 21 stycznia.

Jak wyjaśnił, decyzja zapadła po spotkaniu z papieżem Franciszkiem, do którego doszło 21 stycznia w Watykanie. - Udaję się na sześć miesięcy do kamedułów (...). Będę przebywał w eremie - tak to się fachowo nazywa - czyli pustelni ojców kamedułów - poinformował. Wyjaśnił, że ta sprawa dojrzewała w nim "od wielu lat".

- Ja to traktuję jako okres tzw. sabatyczny. Każdy ksiądz, każda siostra zakonna ma prawo, by po iluś latach pracy w Kościele zrobić sobie taka przerwę. Jest to nazywane rokiem sabatycznym" - wyjaśnił. Dodał, że jest to dla niego "dar i łaska, z której chce skorzystać".

Hierarcha dodał, że w tym czasie będzie się modlił się za Kościół w Polsce i za diecezję płocką. - Siłą rzeczy, ten pobyt u kamedułów nabiera wymiaru pokutnego - zaznaczył.