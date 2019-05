Jędrzej Sieliwończyk z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku poinformował we wtorek, że na sobotę 25 maja do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM wpłynęły 33 różne wnioski o możliwość zorganizowania zgromadzenia. Sześć spośród tych wniosków złożyło Stowarzyszenie na Rzecz Osób LGBT Tolerado, organizujące V Trójmiejski Marsz Równości. Pozostałe wnioski wpłynęły od organizacji i osób prywatnych, a celem tych demonstracji ma być "obrona tradycyjnych wartości".

- Z 33 wniosków w imieniu prezydent miasta Gdańska wydano zakaz organizacji 5 zgromadzeń publicznych (jedno z nich dotyczy wniosku Tolerado - PAP). Zakazy wydano z uwagi na możliwość wystąpienia zagrożeń zakłócenia porządku publicznego, obawy o bezpieczeństwo uczestników oraz mieszkańców, jak również z przyczyn proceduralnych - wyjaśnił Sieliwończyk.

Lista zgłoszeń o przeprowadzenie manifestacji w Gdańsku w sobotę 25 maja teoretycznie nie jest jeszcze zamknięta - w trybie uproszczonym wnioski takie mogą składać jeszcze osoby prywatne, ale nie później niż dwa dni przed terminem zgromadzenia.

Sieliwończyk potwierdził wcześniejsze informacje, że w V Trójmiejskim Marsz Równości ma wziąć udział prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Na stronie internetowej stowarzyszenie Tolerado zapowiada, że hasło tegorocznego marszu to "Miłość może tylko łączyć". Słowa te wypowiedział prezydent Gdańska Paweł Adamowicz otwierając Trójmiejski Marsz Równości w 2017 roku.

"Pan Prezydent tym razem z nami w Marszu nie pójdzie (Paweł Adamowicz został zamordowany w styczniu 2019 r. - PAP). Jednak jego słowa i dzieła towarzyszą nam cały czas i będą też z nami 25 maja 2019 roku. Prezydent Adamowicz wprowadzał do dyskursu publicznego niepopularne tematy. Ostatnio – pomoc uchodźcom, integrację imigrantów, prawa osób LGBT. Cała działalność prezydenta Adamowicza to ciągłe przekraczanie granic niemożliwego – wyznaczanie nowych, pozornie nieosiągalnych celów oraz podejmowanie działań zmierzających do osiągania ich" - napisano na stronie V Trójmiejskiego Marsz Równości.

Podkreślono, że Paweł Adamowicz "dochowując wierności swoim przekonaniom i wartościom, zmieniał poglądy pod wpływem doświadczeń i spotkań z ludźmi; poszerzał w ten sposób przestrzeń wolności, równości i solidarności".