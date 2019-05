Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem dotyczą województw: śląskiego, małopolskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Jak podaje IMGW, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 40 mm oraz porywami wiatru do 100 km/h. Miejscami może pojawić się grad.

Alert ten oznacza, że przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia, w związku z czym zalecana duża ostrożność. Należy także śledzić komunikaty o rozwoju sytuacji pogodowej.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem zostały wydane dla województw: łódzkiego, opolskiego, mazowieckiego, podlaskiego. Tam IMGW prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami może padać grad.

Instytut wydał również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim i dolnośląskim. Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów do wtorkowego popołudnia wynosi 10-20 mm, miejscami 30 mm - podaje IMGW.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy się spodziewać niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Mogą wystąpić utrudnienia wynikające z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnienia spowodowane utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłócenia w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania.