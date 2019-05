Nie dość, że zagrażają pieszym na chodnikach, to narastają wątpliwości co do tego, czy faktycznie są ekologicznym środkiem transportu. Bo żywotność przeciętnej e-hulajnogi to najwyżej kilka miesięcy. A potem zaczynają się problemy.

Firmy zajmujące się wynajmem nie chcą odebrać prawie 500 zużytych jednośladów, jakie z warszawskich ulic zebrał ZDM. Bo im się to po prostu nie opłaca.

Musiałyby zapłacić nie tylko karę, ale też zutylizować zużyty sprzęt.

