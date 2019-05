W czasie niedzielnych wyborów do PE do obwodowej komisji wyborczej nr 9 w Olsztynie zgłosił się pijany przewodniczący tej komisji. Pozostali członkowie komisji wezwali policję, która zbadała przewodniczącego alkomatem. Urządzenie wskazało, że miał on promil alkoholu w organizmie.

Decyzją komisarza wyborczego w Olsztynie jeszcze w niedzielę wykreślono go ze składu komisji wyborczej. Dyrektor olsztyńskiej delegatury KBW Piotr Sarnacki poinformował PAP, że więcej konsekwencji wobec tego mężczyzny KWB nie będzie wyciągało. - Nie mamy takich możliwości. Jedyne, co mogliśmy zrobić to decyzją komisarza wykreślić tego człowieka ze składu komisji wyborczej - powiedział PAP Sarnacki.

Oficer prasowa olsztyńskiej policji Izabela Kopakowska poinformowała PAP, że policja ukarała pijanego przewodniczącego komisji mandatem za wykroczenie z art. 70 par. 2 Kodeksu Wykroczeń. Artykuł ten mówi o podjęciu pracy będąc pod wpływem alkoholu. Wysokości mandatu policja nie ujawnia.

Pijanego przewodniczącego w komisji nr 9 w Olsztynie zastąpiła w obowiązkach jego zastępczyni.