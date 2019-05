Filip Pelc to niedawny kandydat Wiosny Biedronia do Parlamentu Europejskiego. Radny uważa, że tęcza powinna znów pojawić się placu Zbawiciela, tyle że tym razem w formie hologramu - donosi portal naszemiasto.pl.

Radny zgłosił propozycję do budżetu obywatelskiego, a to oznacza, że o losie tęczy zadecydują mieszkańcy.

- Hologram będzie wyświetlany na wodnej kurtynie, by uniemożliwić jego zniszczenie. Zobaczymy ją od zmroku do północy od marca do października - cytuje Pelca naszemiasto.pl.

Polityk podkreśla, że "wielu mieszkańców Warszawy stęskniło się za tęczą na pl. Zbawiciela" i że jest ona "symbolem otwartości, uśmiechu i pozytywnej energii".

Koszt inwestycji wyniósłby ok. 90 tys. zł.